Маленькая щель в окне превращает дом в холодильник? Этот способ закроет её надолго

Даже если окно установлено по всем правилам, сквозняки могут напоминать, что один важный шаг могли упустить — герметизацию стыка между рамой и подоконником. Именно эта мелочь способна превратить уют в неприятный холод.
Причины две — эстетика и защита:
Особенно важно соблюдать ГОСТ 30971-2012 — он регламентирует монтаж оконного шва.
Всё просто — нужен силиконовый герметик и немного аккуратности. Вот что важно:
Совет: выбирайте универсальный силикон — он идеален для окон.
Дайте герметику высохнуть — через 2-3 дня всё готово!
Герме́тик - пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации.
