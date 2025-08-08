Маленькая щель в окне превращает дом в холодильник? Этот способ закроет её надолго

Герметизация шва между рамой и подоконником предотвращает сквозняки и плесень

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже если окно установлено по всем правилам, сквозняки могут напоминать, что один важный шаг могли упустить — герметизацию стыка между рамой и подоконником. Именно эта мелочь способна превратить уют в неприятный холод.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Угловая герметизация окна

Почему щель нельзя оставлять

Причины две — эстетика и защита:

Шов выглядит аккуратно и не бросается в глаза;

Исключаются сквозняки, влага, плесень и грибок.

Особенно важно соблюдать ГОСТ 30971-2012 — он регламентирует монтаж оконного шва.

Что может пойти не так

Рама проседает из-за недостатка креплений.

Монтажная пена разрушилась от солнца.

Опорные колодки не закрыты пеной — узел промерзает.

Результат — продувание в районе подоконника.

Как правильно заделать щель

Всё просто — нужен силиконовый герметик и немного аккуратности. Вот что важно:

отличная адгезия к ПВХ.

влагостойкость.

устойчивость к ультрафиолету.

сохраняет эластичность со временем.

Совет: выбирайте универсальный силикон — он идеален для окон.

Инструменты и материалы

Герметик и монтажный пистолет.

Малярный скотч.

Шпатель и нож.

Тряпка, мыльный раствор.

Пошаговая инструкция:

Удалите старый герметик, очистите и обезжирьте поверхность.

Проклейте шов по краям скотчем.

Подготовьте тюбик: срежьте носик и вставьте в пистолет.

Нанесите герметик без разрывов.

Смоченным шпателем сформируйте шов.

Удалите скотч и излишки.

Дайте герметику высохнуть — через 2-3 дня всё готово!

Уточнения

Герме́тик - пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.