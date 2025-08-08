Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маленькая щель в окне превращает дом в холодильник? Этот способ закроет её надолго

Герметизация шва между рамой и подоконником предотвращает сквозняки и плесень
1:49
Недвижимость

Даже если окно установлено по всем правилам, сквозняки могут напоминать, что один важный шаг могли упустить — герметизацию стыка между рамой и подоконником. Именно эта мелочь способна превратить уют в неприятный холод.

Угловая герметизация окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Угловая герметизация окна

Почему щель нельзя оставлять

Причины две — эстетика и защита:

  • Шов выглядит аккуратно и не бросается в глаза;
  • Исключаются сквозняки, влага, плесень и грибок.

Особенно важно соблюдать ГОСТ 30971-2012 — он регламентирует монтаж оконного шва.

Что может пойти не так

  • Рама проседает из-за недостатка креплений.
  • Монтажная пена разрушилась от солнца.
  • Опорные колодки не закрыты пеной — узел промерзает.
  • Результат — продувание в районе подоконника.

Как правильно заделать щель

Всё просто — нужен силиконовый герметик и немного аккуратности. Вот что важно:

  • отличная адгезия к ПВХ.
  • влагостойкость.
  • устойчивость к ультрафиолету.
  • сохраняет эластичность со временем.

Совет: выбирайте универсальный силикон — он идеален для окон.

Инструменты и материалы

  • Герметик и монтажный пистолет.
  • Малярный скотч.
  • Шпатель и нож.
  • Тряпка, мыльный раствор.

Пошаговая инструкция:

  • Удалите старый герметик, очистите и обезжирьте поверхность.
  • Проклейте шов по краям скотчем.
  • Подготовьте тюбик: срежьте носик и вставьте в пистолет.
  • Нанесите герметик без разрывов.
  • Смоченным шпателем сформируйте шов.
  • Удалите скотч и излишки.

Дайте герметику высохнуть — через 2-3 дня всё готово!

Уточнения

Герме́тик - пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
