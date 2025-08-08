Одна ванная запускает цепную реакцию: влага разрушает целую квартиру, но есть простой способ этого избежать

Строители назвали главные нарушения при гидроизоляции мокрых зон в квартирах

Знаете ли вы, что из-за отсутствия гидроизоляции в одной комнате может пострадать целая квартира снизу? А ещё и ваш кошелёк. Особенно это касается так называемых мокрых зон — ванны, туалета и кухни.

Плесень, разрушающийся бетон, запах сырости — всё это результат неправильной или отсутствующей защиты от влаги. Но самое обидное, что избежать подобных проблем можно легко и дёшево — своими руками.

Что чаще всего делают неправильно

Гидроизоляция только пола. Защита должна подниматься на стены минимум на 10 см по всему периметру. Без этого влага всё равно найдёт путь.

Неровное основание. Любые сколы, пыль и трещины сводят эффективность покрытия на нет. Основание должно быть ровным и чистым.

Отсутствие гидроизоляции на кухне. Протечка посудомойки, крана или трубы — и вот уже нижние этажи страдают. А вы — платите.

Какие виды гидроизоляции бывают

Обмазочная — битумно-полимерные мастики, наносятся слоями. Хорошо держатся и безопасны.

Штукатурная — цементно-полимерные составы, идеальны для подвалов и бассейнов.

Засыпная — материалы типа перлитового песка и бентонита превращаются в гель.

Наплавляемая — рулонные битумные материалы с термофиксацией.

Литая — дорого и сложно, лучше доверить мастеру.

Оклеечная — самый простой способ для новичков. Самоклеящийся материал, приклеивается без сложных инструментов.

Как сделать всё самому за выходные

Подготовка основания:

Удалите мусор и пыль. Лучше использовать строительный пылесос.

Основание должно быть сухим и ровным — при перепадах больше 5 мм используйте самовыравнивающийся раствор.

Нанесение праймера

Подойдёт битумный или латексный на водной основе. Наносите валиком, углы — кистью.

Высыхание — 20-30 минут. Проверка — салфеткой: если сухо, следов не останется.

Приклеивание рулонного материала

Раскатывайте рулон, постепенно убирая защитную плёнку.

Прокатывайте валиком или щёткой для лучшего сцепления.

Делайте нахлёсты: боковые — не менее 10 см, торцевые — не менее 15 см.

Склейку выполняйте мастикой или праймером (в зависимости от последующей отделки).

Гидроизоляция стен

Используйте заготовки шириной 30 см: 20 см на стену, 10 см — на пол.

Сначала клеится вертикальная часть, затем горизонтальная.

Углы и перехлёсты обрабатываются так же, как на полу.

Завершающий этап

После высыхания можно заливать стяжку, укладывать плитку или монтировать тёплый пол. Главное — не забыть обработать поверхность грунтовкой для надёжного сцепления.

Уточнения

Гидроизоляция (от др.-греч. Υδωρ - вода и изоляция) — защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды (антифильтрационная гидроизоляция) или материала сооружений от вредного воздействия омывающей или фильтрующей воды или другой агрессивной жидкости (антикоррозийная гидроизоляция).



