Одна ванная запускает цепную реакцию: влага разрушает целую квартиру, но есть простой способ этого избежать

3:05
Недвижимость

Знаете ли вы, что из-за отсутствия гидроизоляции в одной комнате может пострадать целая квартира снизу? А ещё и ваш кошелёк. Особенно это касается так называемых мокрых зон — ванны, туалета и кухни.

Гидроизоляция
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гидроизоляция

Плесень, разрушающийся бетон, запах сырости — всё это результат неправильной или отсутствующей защиты от влаги. Но самое обидное, что избежать подобных проблем можно легко и дёшево — своими руками.

Что чаще всего делают неправильно

  • Гидроизоляция только пола. Защита должна подниматься на стены минимум на 10 см по всему периметру. Без этого влага всё равно найдёт путь.
  • Неровное основание. Любые сколы, пыль и трещины сводят эффективность покрытия на нет. Основание должно быть ровным и чистым.
  • Отсутствие гидроизоляции на кухне. Протечка посудомойки, крана или трубы — и вот уже нижние этажи страдают. А вы — платите.

Какие виды гидроизоляции бывают

  • Обмазочная — битумно-полимерные мастики, наносятся слоями. Хорошо держатся и безопасны.
  • Штукатурная — цементно-полимерные составы, идеальны для подвалов и бассейнов.
  • Засыпная — материалы типа перлитового песка и бентонита превращаются в гель.
  • Наплавляемая — рулонные битумные материалы с термофиксацией.
  • Литая — дорого и сложно, лучше доверить мастеру.
  • Оклеечная — самый простой способ для новичков. Самоклеящийся материал, приклеивается без сложных инструментов.

Как сделать всё самому за выходные

Подготовка основания:

  • Удалите мусор и пыль. Лучше использовать строительный пылесос.
  • Основание должно быть сухим и ровным — при перепадах больше 5 мм используйте самовыравнивающийся раствор.

Нанесение праймера

  • Подойдёт битумный или латексный на водной основе. Наносите валиком, углы — кистью.
  • Высыхание — 20-30 минут. Проверка — салфеткой: если сухо, следов не останется.

Приклеивание рулонного материала

  • Раскатывайте рулон, постепенно убирая защитную плёнку.
  • Прокатывайте валиком или щёткой для лучшего сцепления.
  • Делайте нахлёсты: боковые — не менее 10 см, торцевые — не менее 15 см.
  • Склейку выполняйте мастикой или праймером (в зависимости от последующей отделки).

Гидроизоляция стен

  • Используйте заготовки шириной 30 см: 20 см на стену, 10 см — на пол.
  • Сначала клеится вертикальная часть, затем горизонтальная.
  • Углы и перехлёсты обрабатываются так же, как на полу.

Завершающий этап

После высыхания можно заливать стяжку, укладывать плитку или монтировать тёплый пол. Главное — не забыть обработать поверхность грунтовкой для надёжного сцепления.

Уточнения

Гидроизоляция (от др.-греч. Υδωρ - вода и изоляция) — защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды (антифильтрационная гидроизоляция) или материала сооружений от вредного воздействия омывающей или фильтрующей воды или другой агрессивной жидкости (антикоррозийная гидроизоляция).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
