Крыша мстит не сразу: ошибки осмотра кровли всплывут, когда будет поздно

Осмотр кровли позволяет избежать протечек и аварий в отопительный сезон

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда за окном ещё тепло, мало кто думает о сосульках, наледи и протечках. Но именно сейчас — лучшее время для подготовки кровли к зиме. Один пропущенный дефект может обернуться затопленной квартирой, срочным ремонтом и нервами. Как всё сделать грамотно и безопасно?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Инспекция повреждённой крыши

Осмотры: когда и зачем подниматься на крышу

Кровлю нужно проверять:

весной — после таяния снега: смотрим на стыки, крепления, водостоки и ищем механические повреждения;

ветом — выявляются трещины, вздутия, отслоения, скрытые зимой;

осенью — очищаем крышу от мусора и листьев, проверяем стоки и герметичность.

Внеплановые проверки делают после ураганов, обильных снегопадов и при жалобах на протечки.

Дефектная ведомость: что это и зачем она нужна

Результаты осмотра фиксируются в специальном документе — дефектной ведомости. Она:

описывает суть повреждений;

помогает рассчитать материалы и стоимость ремонта;

служит основанием для составления сметы.

Составляет её технический специалист, а поводом может быть как распоряжение начальства, так и заявление жильцов.

Как правильно осматривать крышу

Проверяем чердак: утеплители, трубопроводы, вентиляцию.

Осматриваем кровлю: примыкания к шахтам, парапетам, воронки, ендовы.

Все дефекты фиксируются с указанием объема и характера работ.

Какие дефекты можно устранить своими силами

Отсутствие гидроизоляции: очищаем, обрабатываем праймером, наплавляем новый слой (нахлест — не менее 150 мм).

Порезы и проколы: заклеиваем мастикой с армирующей сеткой.

Отслоения полотен: прогреваем феном и восстанавливаем герметичность.

Проблемы с креплениями: монтируем краевые рейки, проверяем тип крепежа (забивные дюбели — под запретом).

Пузыри из-за влаги: вскрываем, просушиваем, заклеиваем.

Безопасность превыше всего

При любых работах:

используйте защитные ограждения, костюмы, обувь;

запрещено работать при дожде, гололёде, сильном ветре;

с баллоном строго соблюдайте инструкцию — не используйте без редуктора и не откручивайте шланги под давлением.

Финальный совет

Подготовка крыши — это не просто чистка листвы. Это стратегическая задача, которую лучше решить до первых заморозков. И если действовать по инструкции, даже локальный ремонт можно выполнить самостоятельно: быстро, безопасно и надолго.

Уточнения

Гидроизоляция (от др.-греч. Υδωρ - вода и изоляция) — защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды (антифильтрационная гидроизоляция) или материала сооружений от вредного воздействия омывающей или фильтрующей воды или другой агрессивной жидкости (антикоррозийная гидроизоляция).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.