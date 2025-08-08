Крыша мстит не сразу: ошибки осмотра кровли всплывут, когда будет поздно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:45
Недвижимость

Когда за окном ещё тепло, мало кто думает о сосульках, наледи и протечках. Но именно сейчас — лучшее время для подготовки кровли к зиме. Один пропущенный дефект может обернуться затопленной квартирой, срочным ремонтом и нервами. Как всё сделать грамотно и безопасно?

Инспекция повреждённой крыши
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспекция повреждённой крыши

Осмотры: когда и зачем подниматься на крышу

Кровлю нужно проверять:

  • весной — после таяния снега: смотрим на стыки, крепления, водостоки и ищем механические повреждения;
  • ветом — выявляются трещины, вздутия, отслоения, скрытые зимой;
  • осенью — очищаем крышу от мусора и листьев, проверяем стоки и герметичность.

Внеплановые проверки делают после ураганов, обильных снегопадов и при жалобах на протечки.

Дефектная ведомость: что это и зачем она нужна

Результаты осмотра фиксируются в специальном документе — дефектной ведомости. Она:

  • описывает суть повреждений;
  • помогает рассчитать материалы и стоимость ремонта;
  • служит основанием для составления сметы.

Составляет её технический специалист, а поводом может быть как распоряжение начальства, так и заявление жильцов.

Как правильно осматривать крышу

Проверяем чердак: утеплители, трубопроводы, вентиляцию.
Осматриваем кровлю: примыкания к шахтам, парапетам, воронки, ендовы.
Все дефекты фиксируются с указанием объема и характера работ.

Какие дефекты можно устранить своими силами

  • Отсутствие гидроизоляции: очищаем, обрабатываем праймером, наплавляем новый слой (нахлест — не менее 150 мм).
  • Порезы и проколы: заклеиваем мастикой с армирующей сеткой.
  • Отслоения полотен: прогреваем феном и восстанавливаем герметичность.
  • Проблемы с креплениями: монтируем краевые рейки, проверяем тип крепежа (забивные дюбели — под запретом).
  • Пузыри из-за влаги: вскрываем, просушиваем, заклеиваем.

Безопасность превыше всего

При любых работах:

  • используйте защитные ограждения, костюмы, обувь;
  • запрещено работать при дожде, гололёде, сильном ветре;
  • с баллоном строго соблюдайте инструкцию — не используйте без редуктора и не откручивайте шланги под давлением.

Финальный совет

Подготовка крыши — это не просто чистка листвы. Это стратегическая задача, которую лучше решить до первых заморозков. И если действовать по инструкции, даже локальный ремонт можно выполнить самостоятельно: быстро, безопасно и надолго.

Уточнения

Гидроизоляция (от др.-греч. Υδωρ - вода и изоляция) — защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды (антифильтрационная гидроизоляция) или материала сооружений от вредного воздействия омывающей или фильтрующей воды или другой агрессивной жидкости (антикоррозийная гидроизоляция).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
