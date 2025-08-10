Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Без ремонта и пыли: названы 3 способа разделить комнату без единой стены

Мебель, шторы и подиум признаны дизайнерами эффективными приёмами зонирования интерьера
2:47
Недвижимость

Создание комфортных функциональных зон в комнате возможно без капитального ремонта и возведения гипсокартонных перегородок. Современные дизайнерские решения позволяют грамотно разделить пространство, сохранив свет, визуальную целостность и ощущение простора.

Квартира
Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License
Квартира

1. Воздушные перегородки: ширмы, шторы и панели

Текстильные элементы стали универсальными помощниками в зонировании. Лёгкие и мобильные, они создают нужные границы без перегрузки пространства.

  • Ширмы можно перемещать или убирать при необходимости.

  • Плотные шторы отлично отделяют зону сна или рабочее место.

  • Тканевые панели добавляют уюта и декоративного акцента.

Эти элементы не требуют установки на постоянной основе, их можно заменить, стирать, подбирать по стилю и сезону.

2. Мебель как инструмент деления

Мебель играет ключевую роль в зонировании — она задаёт направление, масштаб и функциональность.

  • Диваны часто становятся естественной границей между гостиной и столовой.

  • Комоды или шкафы можно использовать как визуальные перегородки.

  • Открытые стеллажи сохраняют ощущение открытого пространства, пропуская свет и не создавая эффекта "коробки".

Такой приём не требует дополнительных вложений и может быть реализован даже в уже обставленной комнате.

3. Подиумы, уровни и визуальная геометрия

Разделение пространства по уровням — приём, работающий и визуально, и конструктивно. Он добавляет комнате архитектурного характера и скрывает технические элементы.

  • Подиумы поднимают спальню, рабочую зону или лаунж-пространство.

  • Ступени чётко обозначают границы.

  • Внутри подиума часто размещают ящики или скрытые ниши для хранения.

Дополнительный эффект создаётся за счёт фактур и освещения: контрастные покрытия, подсветка по периметру, разный тип отделки усиливают зонирующее воздействие.

Свет и цвет как невидимые границы

Зонирование можно усилить с помощью освещения:

  • подвесные светильники над столом или барной стойкой отделяют обеденную зону.

  • точечные светильники над рабочим местом подчёркивают его самостоятельность.

  • подсветка мебели или подиума создаёт мягкое разделение между зонами, не разрушая целостность комнаты.

Контрастные материалы или цвета — ещё один способ визуально разграничить функциональные участки. Например, кухонный угол можно выделить плиткой, а зону отдыха — тёплым ламинатом.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

Автор Ольга Сакиулова

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
