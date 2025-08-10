Без ремонта и пыли: названы 3 способа разделить комнату без единой стены

Мебель, шторы и подиум признаны дизайнерами эффективными приёмами зонирования интерьера

Создание комфортных функциональных зон в комнате возможно без капитального ремонта и возведения гипсокартонных перегородок. Современные дизайнерские решения позволяют грамотно разделить пространство, сохранив свет, визуальную целостность и ощущение простора.

1. Воздушные перегородки: ширмы, шторы и панели

Текстильные элементы стали универсальными помощниками в зонировании. Лёгкие и мобильные, они создают нужные границы без перегрузки пространства.

Ширмы можно перемещать или убирать при необходимости.

Плотные шторы отлично отделяют зону сна или рабочее место.

Тканевые панели добавляют уюта и декоративного акцента.

Эти элементы не требуют установки на постоянной основе, их можно заменить, стирать, подбирать по стилю и сезону.

2. Мебель как инструмент деления

Мебель играет ключевую роль в зонировании — она задаёт направление, масштаб и функциональность.

Диваны часто становятся естественной границей между гостиной и столовой.

Комоды или шкафы можно использовать как визуальные перегородки.

Открытые стеллажи сохраняют ощущение открытого пространства, пропуская свет и не создавая эффекта "коробки".

Такой приём не требует дополнительных вложений и может быть реализован даже в уже обставленной комнате.

3. Подиумы, уровни и визуальная геометрия

Разделение пространства по уровням — приём, работающий и визуально, и конструктивно. Он добавляет комнате архитектурного характера и скрывает технические элементы.

Подиумы поднимают спальню, рабочую зону или лаунж-пространство.

Ступени чётко обозначают границы.

Внутри подиума часто размещают ящики или скрытые ниши для хранения.

Дополнительный эффект создаётся за счёт фактур и освещения: контрастные покрытия, подсветка по периметру, разный тип отделки усиливают зонирующее воздействие.

Свет и цвет как невидимые границы

Зонирование можно усилить с помощью освещения:

подвесные светильники над столом или барной стойкой отделяют обеденную зону.

точечные светильники над рабочим местом подчёркивают его самостоятельность.

подсветка мебели или подиума создаёт мягкое разделение между зонами, не разрушая целостность комнаты.

Контрастные материалы или цвета — ещё один способ визуально разграничить функциональные участки. Например, кухонный угол можно выделить плиткой, а зону отдыха — тёплым ламинатом.

