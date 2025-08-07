В Якутии нашли свою Кремниевую долину: когда вечная мерзлота — не помеха

Креативный кластер "Квартал труда" в Якутске предназначен для архитекторов и художников — основатель Мария Скрябина

Креативные кластеры — это не мода, а мощный инструмент развития регионов. Один из ярких примеров — проект "Квартал труда" в Якутске, реализованный архитектурным бюро "База14". Построенный на месте бывшего мясокомбината, он стал первым креативным кластером на Дальнем Востоке и — что особенно уникально — создан в экстремальных климатических условиях вечной мерзлоты. О том, зачем региону нужны такие пространства, как их проектируют и что стоит за успехом "Квартала труда", рассказала основатель бюро Мария Скрябина.

Креативные пространства как точка роста регионов

Внутренний туризм, интерес к местной культуре, развитие творческих профессий — всё это делает креативные кластеры мощными драйверами экономики. Так, "Квартал труда" стал настоящим катализатором перемен в Якутии: оживил заброшенную промышленную зону и собрал под одной крышей архитекторов, дизайнеров, айтишников, кинематографистов и художников.

Здесь регулярно проходят выставки, фестивали, мастер-классы, работают арт-резиденции, образовательные и медийные проекты. Такое пространство стало важным "третьим местом" для горожан - вне дома и работы.

"Кластеры формируют облик территории, дают точку опоры для молодежи и креативных профессионалов, удерживают таланты и повышают культурную насыщенность региона", — подчёркивает Скрябина.

Архитектура в условиях вечной мерзлоты: вызов и решение

Проектировать здания в Якутии — это всегда испытание. Здесь перепады температур между зимой и летом могут достигать 100°C, а морозы до -50° — не редкость.

Чтобы здание могло работать круглый год:

утеплили кровлю и цоколь до 300 мм ;

использовали морозостойкие материалы и усиленные окна (двухкамерные стеклопакеты с пятикамерными профилями);

наружные коммуникации — строго над землёй , чтобы избежать повреждений от оттаивания и подвижек почвы;

светильники — с защитой не ниже IP65 , устойчивые к влаге и экстремальному холоду;

опоры освещения заглублены на метр в мерзлоту.

"В нашем климате энергоэффективность — это не просто тренд, а вопрос выживания", — подчёркивает Скрябина. Поэтому здания разрабатываются с повышенными требованиями к теплоизоляции, часто выше нормативов.

Креативность с человеческим лицом

При разработке концепции "Квартала труда" особое внимание уделили реальным запросам жителей. Целевая аудитория — молодые креативные специалисты, IT-команды и культурные предприниматели. Чтобы понять их интересы, проводились фокус-группы, интервью, а в разработке участвовала команда, стоявшая за созданием московского дизайн-завода "Флакон".

Концепция кластера строилась не как коммерческий центр, а как "гнездо для креативных лидеров" - место, где можно работать, запускать проекты, общаться и формировать сообщество.

Поддержка власти и бизнеса

Креативные индустрии сегодня признаны стратегическим направлением развития экономики Якутии. Регион, ранее ассоциировавшийся исключительно с алмазами и газом, делает ставку на нематериальные активы, таланты и предпринимательство в сфере культуры.

Реализация проекта стала возможна благодаря:

поддержке региональных властей и предоставлению площадки;

налоговым льготам для резидентов;

софинансированию бизнеса ;

федеральным мерам: грантам, субсидиям, программам Минвостокразвития.

Будущее кластеров на Севере: вызовы и перспективы

На сегодняшний день в "Квартале труда" работают более 100 резидентов: от студий моды до киноиндустрии ("Сахафильм"), от книжных издательств до IT-команд.

Но перспектива таких проектов в северных территориях зависит от нескольких факторов:

Плюсы:

уникальное культурное наследие;

богатая самобытная среда;

туристический потенциал;

готовность сообществ к развитию.

Сложности:

суровый климат;

отдалённость от мегаполисов;

ограниченные ресурсы;

нехватка кадров и инфраструктуры.

Для устойчивости подобных проектов нужны инвестиции, образовательные программы, локальные инициативы и адаптация форматов к условиям Арктики и Севера.

"Кластеры — это не просто здания. Это экосистемы, где рождаются идеи, формируется культурная идентичность и строится новая экономика", — резюмирует Мария Скрябина.

