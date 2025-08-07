В Якутии нашли свою Кремниевую долину: когда вечная мерзлота — не помеха

Креативные кластеры — это не мода, а мощный инструмент развития регионов. Один из ярких примеров — проект "Квартал труда" в Якутске, реализованный архитектурным бюро "База14". Построенный на месте бывшего мясокомбината, он стал первым креативным кластером на Дальнем Востоке и — что особенно уникально — создан в экстремальных климатических условиях вечной мерзлоты. О том, зачем региону нужны такие пространства, как их проектируют и что стоит за успехом "Квартала труда", рассказала основатель бюро Мария Скрябина.
Внутренний туризм, интерес к местной культуре, развитие творческих профессий — всё это делает креативные кластеры мощными драйверами экономики. Так, "Квартал труда" стал настоящим катализатором перемен в Якутии: оживил заброшенную промышленную зону и собрал под одной крышей архитекторов, дизайнеров, айтишников, кинематографистов и художников.
Здесь регулярно проходят выставки, фестивали, мастер-классы, работают арт-резиденции, образовательные и медийные проекты. Такое пространство стало важным "третьим местом" для горожан - вне дома и работы.
"Кластеры формируют облик территории, дают точку опоры для молодежи и креативных профессионалов, удерживают таланты и повышают культурную насыщенность региона", — подчёркивает Скрябина.
Проектировать здания в Якутии — это всегда испытание. Здесь перепады температур между зимой и летом могут достигать 100°C, а морозы до -50° — не редкость.
Чтобы здание могло работать круглый год:
утеплили кровлю и цоколь до 300 мм;
использовали морозостойкие материалы и усиленные окна (двухкамерные стеклопакеты с пятикамерными профилями);
наружные коммуникации — строго над землёй, чтобы избежать повреждений от оттаивания и подвижек почвы;
светильники — с защитой не ниже IP65, устойчивые к влаге и экстремальному холоду;
опоры освещения заглублены на метр в мерзлоту.
"В нашем климате энергоэффективность — это не просто тренд, а вопрос выживания", — подчёркивает Скрябина. Поэтому здания разрабатываются с повышенными требованиями к теплоизоляции, часто выше нормативов.
При разработке концепции "Квартала труда" особое внимание уделили реальным запросам жителей. Целевая аудитория — молодые креативные специалисты, IT-команды и культурные предприниматели. Чтобы понять их интересы, проводились фокус-группы, интервью, а в разработке участвовала команда, стоявшая за созданием московского дизайн-завода "Флакон".
Концепция кластера строилась не как коммерческий центр, а как "гнездо для креативных лидеров" - место, где можно работать, запускать проекты, общаться и формировать сообщество.
Креативные индустрии сегодня признаны стратегическим направлением развития экономики Якутии. Регион, ранее ассоциировавшийся исключительно с алмазами и газом, делает ставку на нематериальные активы, таланты и предпринимательство в сфере культуры.
Реализация проекта стала возможна благодаря:
поддержке региональных властей и предоставлению площадки;
налоговым льготам для резидентов;
софинансированию бизнеса;
федеральным мерам: грантам, субсидиям, программам Минвостокразвития.
На сегодняшний день в "Квартале труда" работают более 100 резидентов: от студий моды до киноиндустрии ("Сахафильм"), от книжных издательств до IT-команд.
Но перспектива таких проектов в северных территориях зависит от нескольких факторов:
уникальное культурное наследие;
богатая самобытная среда;
туристический потенциал;
готовность сообществ к развитию.
суровый климат;
отдалённость от мегаполисов;
ограниченные ресурсы;
нехватка кадров и инфраструктуры.
Для устойчивости подобных проектов нужны инвестиции, образовательные программы, локальные инициативы и адаптация форматов к условиям Арктики и Севера.
"Кластеры — это не просто здания. Это экосистемы, где рождаются идеи, формируется культурная идентичность и строится новая экономика", — резюмирует Мария Скрябина.
Яку́тск (якут. Дьокуускай) — город в России, столица Республики Саха (Якутия).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.