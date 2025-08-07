Землетрясение могло стереть Камчатку с карты: что помогло полуострову выдержать

РАСС: землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке и Сахалине не привело к разрушениям

5:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

30 июля Камчатка и Сахалин испытали подземный удар, который вошёл в число самых мощных землетрясений последних десятилетий — магнитуда составила 8,8. Это значение сопоставимо с землетрясениями в Чили (2010), Японии (2011) и на границе Колумбии и Эквадора (1906). Но в отличие от этих трагедий, в России не произошло ни жертв, ни серьёзных разрушений.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ землетрясение

В чём причина такой разницы? Об этом рассказал в интервью "Стройгазете" вице-президент Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству (РАСС), руководитель Центра испытаний сейсмостойкости ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко Александр Бубис.

Секунда, которая спасла здания

"Очаг этого землетрясения оказался очень протяжённым — почти 300 километров. Ранее таких масштабов в этом регионе не наблюдалось", — поясняет вице-президент РАСС Александр Бубис.

Также необычной оказалась продолжительность сейсмического события — более одной минуты. Это напрямую связано с интенсивностью подземных толчков: по расчетам, она могла достигать 8,5-9,5 балла по шкале ШСИ2017. Но ключевым фактором стало то, что период колебаний грунта составлял около секунды — а такие длинные волны менее опасны для стандартных жилых домов.

"Они не верят": реакция зарубежных коллег

"За рубежом это землетрясение подаётся как крайне разрушительное. Многие иностранные специалисты уверены, что мы понесли огромный ущерб. Им трудно поверить, что при такой мощности в России нет ни разрушений, ни жертв", — делится руководитель Центра испытаний сейсмостойкости Александр Бубис.

Однако именно этот факт и стал главным итогом — землетрясение не унесло ни одной жизни.

Почему выдержала именно Камчатка

"Здания и сооружения на Камчатке проектировали всегда с расчётом на 8-9 баллов. А в некоторых зонах — и на 10 баллов", — отмечает Александр Бубис.

И это не случайность. В нормативных документах ещё с 1949 года Камчатка обозначалась как сейсмоопасная зона. Именно поэтому все этапы строительства — от типовых серий до индивидуальных проектов — изначально включали расчёты на устойчивость к подземным толчкам.

Основной удар продолжался больше минуты. Следом пришёл второй, а затем ещё около 60 афтершоков. Несмотря на это, здания устояли. По словам эксперта, это стало возможным благодаря советской школе сейсмостойкого проектирования — системной, строгой, основанной на знании и предвидении.

А что на Сахалине

"До Нефтегорского землетрясения 1995 года на Сахалине не предполагалась возможность толчков выше 7 баллов. Поэтому часть зданий имеет дефицит сейсмостойкости", — уточняет Александр Бубис.

В отличие от Камчатки, застройка на Сахалине частично велась без должного учёта потенциальной угрозы. Это — следствие старых представлений о сейсмоопасности региона.

Российские нормы vs Еврокоды

Для понимания феномена важно сравнить подходы. Турция, например, где в 2023 году при схожей силе толчков погибли тысячи людей, проектирует здания по Еврокодам — европейским строительным стандартам.

"Еврокоды предоставляют проектировщикам гораздо больше свободы. Ответственность за безопасность ложится на них самих, и методы, которые они применяют, могут сильно различаться", — объясняет Александр Бубис.

В отличие от этого, российские нормативы чётко задают конструктивные требования к узлам, элементам и деталям. Это снижает вероятность ошибок и делает здания более надёжными даже при значительном износе.

"По официальным данным, единственным заметным повреждением стало частичное разрушение стены в детском саду, находящемся на ремонте", — добавляет специалист.

Что делать дальше

Несмотря на успех, расслабляться нельзя.

"По нашим нормативам допускается, что после землетрясения здания могут иметь повреждения, подлежащие ремонту или усилению. Главное, чтобы они не разрушались полностью", — подчёркивает Александр Бубис.

Теперь необходимо провести техническое обследование жилого и общественного фонда Камчатки. Это особенно важно, учитывая удалённость многих населённых пунктов и потенциально скрытые повреждения под отделкой.

"Мы направили запрос в Министерство строительства РФ с предложением организовать комплексную проверку. Требуется помощь на федеральном уровне", — говорит представитель ЦНИИСК.

Он уточняет, что потребуется использовать разные методы: визуальные осмотры, вибродиагностику, оценку частотных характеристик зданий и анализ объектов-"представителей".

Есть ли прогнозы на будущее

"Прогнозы — это к сейсмологам. Но очевидно, что землетрясения на Камчатке будут повторяться. Мы входим в период повышения сейсмической и солнечной активности", — заключает Александр Бубис.

Учитывая износ жилого фонда, особенно важно не ждать катастроф, а модернизировать подходы к проектированию, обновлять нормативную базу и применять современные технологии.

Уточнения

Камча́тка - полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.