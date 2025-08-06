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Плитка из 2000-х: почему пора прощаться с серыми и скучными цветами

Этот цвет плитки больше не в моде: как визуально обновить ванную без капитального ремонта
2:38
Недвижимость

Когда речь заходит об устаревших интерьерах, что первым вспоминается? Деревянные панели из 70-х? Или, может, ковры, покрывающие весь пол, включая столовую? Но гораздо чаще дома, построенные по типовым проектам, "выдают" себя стандартной отделкой — дешёвыми материалами и элементами, которые изначально выбирались для массового рынка. Такие решения когда-то считались практичными, но сегодня выглядят безвкусно и визуально старят пространство.

плитка
Фото: https://commons.wikimedia.org by ColumbD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
плитка

Плитка из 2000-х: эстетика, от которой пора отказаться

Одним из таких элементов можно назвать серо-бежевую матовую плитку, которая активно использовалась в ванных и кухнях начала 2000-х. В те годы в моде были тёплые землистые оттенки, текстиль с орнаментами и тосканский декор.

Матовая плитка с лёгким серо-бежевым градиентом идеально вписывалась в ту эстетику. Но сегодня она смотрится плоско и скучно — как по цвету, так и по текстуре. Особенно это заметно на больших поверхностях: стенах ванных комнат или напольном покрытии.

"Сложно избавиться от ощущения плоскостности, которое возникает при использовании этого деревенского, старомодного стиля."

Что выбрать вместо серой плитки?

Переход к современной эстетике не требует радикальных решений. Достаточно заменить унылую плитку на что-то более выразительное. Вот несколько актуальных альтернатив:

  • Цветная плитка с глянцем — идеально отражает свет и визуально расширяет пространство.
  • Сочные оттенки — например, глубокий зелёный или кобальтово-синий, создают модный и живой образ.
  • Геометрические узоры — подойдут для тех, кто любит яркие акценты.
  • Мозаика зеллидж — модное и оригинальное решение, привлекающее текстурой и блеском.
  • Натуральные нейтральные цвета — терракотовая или оливковая плитка в глянцевом исполнении отлично смотрится даже в минималистичном интерьере.

"Яркие геометрические узоры, неподвластный времени мрамор и нетрадиционная мозаика зеллидж — всё это современные альтернативы серой плитке."

А если вы всё ещё за нейтрал?

Необязательно отказываться от приглушённых тонов — главное, выбрать правильную текстуру и оттенок. Плитка с тёплым подтоном и глянцевой поверхностью способна преобразить помещение, не нарушая привычной гаммы. Это будет выглядеть современно, аккуратно и сдержанно, но точно не скучно.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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