Плитка из 2000-х: почему пора прощаться с серыми и скучными цветами

Когда речь заходит об устаревших интерьерах, что первым вспоминается? Деревянные панели из 70-х? Или, может, ковры, покрывающие весь пол, включая столовую? Но гораздо чаще дома, построенные по типовым проектам, "выдают" себя стандартной отделкой — дешёвыми материалами и элементами, которые изначально выбирались для массового рынка. Такие решения когда-то считались практичными, но сегодня выглядят безвкусно и визуально старят пространство.
Одним из таких элементов можно назвать серо-бежевую матовую плитку, которая активно использовалась в ванных и кухнях начала 2000-х. В те годы в моде были тёплые землистые оттенки, текстиль с орнаментами и тосканский декор.
Матовая плитка с лёгким серо-бежевым градиентом идеально вписывалась в ту эстетику. Но сегодня она смотрится плоско и скучно — как по цвету, так и по текстуре. Особенно это заметно на больших поверхностях: стенах ванных комнат или напольном покрытии.
"Сложно избавиться от ощущения плоскостности, которое возникает при использовании этого деревенского, старомодного стиля."
Переход к современной эстетике не требует радикальных решений. Достаточно заменить унылую плитку на что-то более выразительное. Вот несколько актуальных альтернатив:
"Яркие геометрические узоры, неподвластный времени мрамор и нетрадиционная мозаика зеллидж — всё это современные альтернативы серой плитке."
Необязательно отказываться от приглушённых тонов — главное, выбрать правильную текстуру и оттенок. Плитка с тёплым подтоном и глянцевой поверхностью способна преобразить помещение, не нарушая привычной гаммы. Это будет выглядеть современно, аккуратно и сдержанно, но точно не скучно.
Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.
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