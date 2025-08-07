Муравьи исчезнут за 2 недели: секрет — в этом белом порошке из аптеки

Борная кислота уничтожит всю колонию муравьёв

Этот белый порошок способен уничтожить целую колонию муравьёв, и вам не придётся покупать дорогостоящие химикаты или вызывать специалистов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Муравьи и рассыпанная соль на кухне

Речь идёт о борной кислоте — веществе, которое известно с давних времён и до сих пор считается одним из самых надёжных способов борьбы с муравьями в доме. Её сила — в незаметном, но разрушительном действии: муравьи уносят яд в гнездо, делятся им с другими, и спустя несколько дней колония начинает стремительно умирать.

Всё, что вам нужно — немного борной кислоты, мёд или сахар и обычная вода. Смешайте чайную ложку порошка с двумя ложками сладкой приманки и добавьте воды до консистенции сиропа. Разлейте смесь в маленькие крышки или пластиковые контейнеры с отверстиями, чтобы приманка была доступна только муравьям.

Уже через несколько дней вы заметите, что их стало меньше, а через пару недель — они исчезнут совсем. Борную кислоту легко найти в аптеках и хозяйственных магазинах, но использовать её нужно осторожно: держите подальше от детей и домашних животных, работайте в перчатках и не допускайте контакта с пищей.

Этот простой способ работает не за счёт резкого действия, а благодаря постепенному, но эффективному распространению яда внутри колонии — и именно в этом его главное преимущество.

