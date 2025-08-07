Пахнет вкусно, а действует как яд: тараканам всё равно — пока не используете это

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тараканов убивают мята, лаванда и цитрусовая кожура
2:11
Недвижимость

Тараканы — гость нежеланный. Даже если вам кажется, что в вашем доме их быть не может, на отдыхе или в старом жилье их появление — вполне реальный сценарий.

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

К счастью, есть несколько абсолютно натуральных средств, которые отпугивают тараканов — и они, скорее всего, уже есть у вас на кухне.

Почему тараканы обходят стороной лавровый лист

Одно из самых простых и доступных средств — лавровый лист. Его аромат совершенно безопасен для человека, но вызывает резкое отторжение у насекомых. Всё благодаря веществу эвгенол — он действует на нервную систему вредителей и заставляет их избегать мест с этим запахом.

Разложите целые или измельчённые листья в кладовых, за мебелью, в ящиках, под коврами и у плинтусов — везде, где тараканы могли бы найти укрытие.

Кожура апельсина, лаванда и мята — враги насекомых

Кроме лаврового листа ещё одним простым, но действенным средством может стать цитрусовая кожура. Она содержит натуральный инсектицид лимонен. Просто высушите её и разложите по углам кухни или ванных комнат.

Мята и лаванда — ещё два природных репеллента. Их ароматы содержат вещества ментол и линалоол, которые действуют на насекомых как нейротоксины. Используйте травы в сушёном виде, в мешочках или капайте эфирные масла в укромных местах.

Если не хотите завести химию — начните с этих ароматов

Эфирные масла работают особенно эффективно — несколько капель на деревянную поверхность или бумагу, и запах будет отпугивать насекомых надолго. Это не только экологично, но и придаёт дому приятный аромат.

Не нужно покупать химикаты — попробуйте то, что уже есть у вас дома

  • Лавровый лист;
  • Цитрусовая кожура;
  • Мята;
  • Лаванда;
  • Эфирные масла.

Все эти средства натуральны, безопасны и эффективно отпугивают тараканов. Применяйте их в профилактических целях — и неприятные "гости" обойдут ваш дом стороной.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.

Тараканов убивают мята, лаванда и цитрусовая кожура
