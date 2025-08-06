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В доме поселились клещи: вот что нужно знать, чтобы выжить

Клещи в доме: как обнаружить и защитить себя от опасности
1:29
Недвижимость

Клещи в доме — неприятность, которую легко недооценить. Мы привыкли считать, что их можно встретить только в лесу или на прогулке с собакой, но это не совсем так. Если паразит попадает в квартиру и находит подходящие условия — тепло, влажность и тишину — он может обосноваться надолго. А если клещ отложит яйца, вам предстоит иметь дело не с одним, а с десятками или даже сотнями.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by John Tann from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Чаще всего клещи проникают в дом с шерстью домашних животных — особенно если те любят спать на коврах или мягкой мебели. Если насекомое приживается, оно ищет скрытные места: за мебелью, в углах, щелях, под подоконниками или в вентиляции.

Особенно опасны "гнезда" — плотные тёмные комки, в которых может находиться множество яиц. Предпочтительные зоны — ванные, подвалы, прачечные и другие влажные участки, включая подстилки домашних питомцев.

Клещи способны переносить опасные инфекции: от болезни Лайма до эрлихиоза. При этом обнаружить их в квартире сложнее, чем на природе, а избавиться — ещё труднее. Чтобы не допустить заражения, важно регулярно осматривать животных, стирать постельное бельё, тщательно убирать мягкую мебель и проверять одежду после прогулок.

При подозрении на колонию клещей лучше сразу обращаться к специалистам — бытовые средства часто оказываются бессильны.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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