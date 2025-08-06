Пауки в ужасе разбегаются: эти 3 растения спасут ваш дом от восьминогих захватчиков

Как отпугнуть пауков? Розмарин, эвкалипт и тимьян — ваш натуральный помощник

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В летнюю жару пауки нередко ищут прохладу, и, к сожалению, именно ваш дом может показаться им идеальным укрытием. Проблема в том, что один заселившийся паук — это ещё полбеды. Когда он отложит яйца, появится целая колония мелких восьминогих соседей. Избавиться от них можно не только средствами из магазина, но и с помощью растений, которые их отпугивают.

Фото: commons.wikimedia.org by Priscilla Kang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паук

Одно из таких — розмарин. Эта ароматная трава известна как приправа, но немногие знают, что её запах пауки категорически не переносят. Особенно эффективно держать розмарин у окна или у входной двери. Розмарин хорошо пахнет, но не для пауков. Если разместить его возле окон и входа, непрошеные гости останутся в стороне.

Эвкалипт — ещё один враг пауков. Его резкий ментоловый аромат, приятный для человека, действует на них как сигнал к бегству. Для большего эффекта можно распылить на оконные рамы и дверные косяки спрей на основе воды, эфирного масла и листьев эвкалипта.

Наконец, лимонный тимьян. Его цитрусовый аромат раздражает пауков, зато радует людей. Это стойкое и неприхотливое растение можно выращивать как на подоконнике, так и на грядке.

И, помимо защитной функции, оно станет отличной приправой на вашей кухне — идеально сочетается с рыбой, птицей, овощами и салатами.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд). Представители отряда распространены повсеместно.



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