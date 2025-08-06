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Этот дешёвый раствор вернёт блеск вашей душевой кабине: эффект не хуже дорогой химии

Как вернуть блеск душевой кабине: 2 копеечных средства
1:51
Недвижимость

Душевая кабина — место, которое ежедневно контактирует с водой и моющими средствами, а значит, требует особого внимания к чистоте. Однако для того чтобы поддерживать её в идеальном состоянии, вовсе не обязательно покупать дорогие бытовые средства.

Душ
Фото: https://www.moeplumbing.com/images/blog/shutterstock_94123312.jpg
Душ

Обычные продукты, которые наверняка есть у вас дома, справятся с задачей не хуже. Один простой трюк поможет вернуть стеклянным поверхностям блеск, удалит следы воды и предотвратит образование налёта.

Со временем даже при регулярном уходе на стекле душа остаются пятна от воды, особенно если в вашем доме жёсткая вода. Но, как уверяют хозяйки, можно обойтись без затрат, если знать один действенный способ. Всё, что потребуется, — немного воды, стандартное средство для мытья посуды и пустой флакон с распылителем. Смешайте эти два компонента в ёмкости и хорошо встряхните, чтобы получился однородный раствор.

Обработайте полученной смесью всю душевую — изнутри и снаружи. Для удаления загрязнений подойдёт мягкая губка или тряпка из микрофибры. Протирайте поверхности круговыми движениями, не надавливая слишком сильно. После этого промойте душ водой и удалите остатки влаги с помощью резинового скребка.

Чтобы добиться идеального блеска и устранить известковый налёт, вместо специализированных полиролей используйте обычный столовый уксус и свежий лимон. Эти натуральные компоненты не только справляются с загрязнениями, но и придают поверхности приятный запах.

Смешайте уксус с водой в равных пропорциях, добавьте лимонный сок и снова нанесите на стекло с помощью распылителя. Протрите поверхность микрофиброй и удалите излишки жидкости шпателем.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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