Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кулинары рекомендуют замораживать зелень в растительном масле
Врач Евдокименко назвал три ключевых симптома обезвоживания
Солисты Миража заявили, что не жалуются на гонорары после выхода Слова пацана
Синоптик Вильфанд опроверг главный миф про магнитные бури
Зелёные помидоры дозреют за 2 дня при хранении с яблоками — агрономы
Техэксперт Александр Тарасов: перед дорогой нужно проверить давление и износ протектора
Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году
Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери
Простой рецепт гречневой лапши со свининой: готовка за 30 минут

Холодный снаружи, тёплый внутри: этот натуральный материал вытесняет кафель и дерево

Сланцевый камень подходит для отделки кухни, ванной, спальни и каминов — дизайнеры
2:16
Недвижимость

Хотите интерьер, который не потеряет актуальности через годы? Сланцевый камень — это не просто тренд. Это выбор в пользу стиля, прочности и экологичности.

Сланцевая кладка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Сланцевая кладка

Чем сланец покорил дизайнеров

Внутреннюю отделку всё чаще оформляют натуральными материалами. И дело не только в моде: природные текстуры дарят уют, а интерьер начинает "дышать".

Сланец отлично вписывается в эту концепцию. Его легко распознать по слоистой структуре, насыщенному цвету и фактурной поверхности. И главное — он не требует химической обработки. Камень просто добывается, распиливается, и в таком виде поступает в отделку.

Где использовать сланец

  • Кухня — фартук или акцентная стена.
  • Гостиная — оформление портала камина или ТВ-зоны.
  • Спальня — уютная стена у изголовья.
  • Кабинет — строгая и солидная атмосфера.
  • Ванная — плитка устойчива к влаге.

Сланец одинаково хорош как в классических интерьерах, так и в минимализме, лофте или эклектике. Плитка бывает черной, светлой, с медными вкраплениями — выбор зависит от стиля помещения.

Преимущества, о которых стоит знать

  • Уникальный внешний вид: нет двух одинаковых плиток.
  • Выдерживает удары, влагу, солнце.
  • Не требует ухода — достаточно протирать.
  • Абсолютно безопасен — подходит даже аллергикам.
  • Идеален в сочетании с деревом, стеклом, металлом.

Как выбрать и монтировать

Толщина плитки подбирается по зоне применения: на стену — 5-10 мм, для камина — 10-20 мм. Укладка возможна на бетон, кирпич, гипсокартон. Важно — ровная и сухая поверхность, при необходимости — гидроизоляция. Толстую плитку дополнительно закрепляют механически.

Главное — надёжный поставщик

Избегайте кустарного производства. Плитка должна быть ровной, без дефектов. Покупайте у проверенных компаний, запрашивайте сертификаты и лично осматривайте товар. Репутация продавца — ваш лучший ориентир.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери
Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году
Простой рецепт гречневой лапши со свининой: готовка за 30 минут
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе и рисках зелёного чая
В Госдуме усомнились в намерениях Трампа на фоне готовящейся встречи с Путиным
Минпросвещения: запрет детям мигрантов учиться бесплатно нарушает Конституцию РФ
Обувь, которая визуально увеличивает рост: советы стилистов
Учёные УрФУ испытали бактерии из солёного озера для защиты урожая от засоления
Сланцевый камень подходит для отделки кухни, ванной, спальни и каминов — дизайнеры
Готовый корм безопаснее и сбалансированнее сырого мяса — предупреждают врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.