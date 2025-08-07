Холодный снаружи, тёплый внутри: этот натуральный материал вытесняет кафель и дерево

Сланцевый камень подходит для отделки кухни, ванной, спальни и каминов — дизайнеры

Хотите интерьер, который не потеряет актуальности через годы? Сланцевый камень — это не просто тренд. Это выбор в пользу стиля, прочности и экологичности.

Чем сланец покорил дизайнеров

Внутреннюю отделку всё чаще оформляют натуральными материалами. И дело не только в моде: природные текстуры дарят уют, а интерьер начинает "дышать".

Сланец отлично вписывается в эту концепцию. Его легко распознать по слоистой структуре, насыщенному цвету и фактурной поверхности. И главное — он не требует химической обработки. Камень просто добывается, распиливается, и в таком виде поступает в отделку.

Где использовать сланец

Кухня — фартук или акцентная стена.

Гостиная — оформление портала камина или ТВ-зоны.

Спальня — уютная стена у изголовья.

Кабинет — строгая и солидная атмосфера.

Ванная — плитка устойчива к влаге.

Сланец одинаково хорош как в классических интерьерах, так и в минимализме, лофте или эклектике. Плитка бывает черной, светлой, с медными вкраплениями — выбор зависит от стиля помещения.

Преимущества, о которых стоит знать

Уникальный внешний вид: нет двух одинаковых плиток.

Выдерживает удары, влагу, солнце.

Не требует ухода — достаточно протирать.

Абсолютно безопасен — подходит даже аллергикам.

Идеален в сочетании с деревом, стеклом, металлом.

Как выбрать и монтировать

Толщина плитки подбирается по зоне применения: на стену — 5-10 мм, для камина — 10-20 мм. Укладка возможна на бетон, кирпич, гипсокартон. Важно — ровная и сухая поверхность, при необходимости — гидроизоляция. Толстую плитку дополнительно закрепляют механически.

Главное — надёжный поставщик

Избегайте кустарного производства. Плитка должна быть ровной, без дефектов. Покупайте у проверенных компаний, запрашивайте сертификаты и лично осматривайте товар. Репутация продавца — ваш лучший ориентир.

