Холодный снаружи, тёплый внутри: этот натуральный материал вытесняет кафель и дерево

Хотите интерьер, который не потеряет актуальности через годы? Сланцевый камень — это не просто тренд. Это выбор в пользу стиля, прочности и экологичности.
Внутреннюю отделку всё чаще оформляют натуральными материалами. И дело не только в моде: природные текстуры дарят уют, а интерьер начинает "дышать".
Сланец отлично вписывается в эту концепцию. Его легко распознать по слоистой структуре, насыщенному цвету и фактурной поверхности. И главное — он не требует химической обработки. Камень просто добывается, распиливается, и в таком виде поступает в отделку.
Сланец одинаково хорош как в классических интерьерах, так и в минимализме, лофте или эклектике. Плитка бывает черной, светлой, с медными вкраплениями — выбор зависит от стиля помещения.
Толщина плитки подбирается по зоне применения: на стену — 5-10 мм, для камина — 10-20 мм. Укладка возможна на бетон, кирпич, гипсокартон. Важно — ровная и сухая поверхность, при необходимости — гидроизоляция. Толстую плитку дополнительно закрепляют механически.
Избегайте кустарного производства. Плитка должна быть ровной, без дефектов. Покупайте у проверенных компаний, запрашивайте сертификаты и лично осматривайте товар. Репутация продавца — ваш лучший ориентир.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.