Комната с эффектом увеличения: вот как пространство растёт без перепланировки

Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, будто в малогабаритной квартире невозможно уместить всё нужное, не говоря уже о красоте и уюте. Но это только на первый взгляд. Если грамотно подойти к планировке и оформлению, даже 25-30 кв. м могут превратиться в стильное и удобное пространство.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уютная студия 30м²

Как визуально расширить пространство

Используйте светлые оттенки в отделке — они "раздвигают" стены.

Зеркала и глянцевые поверхности усиливают эффект объема.

Единое покрытие пола без контрастных стыков создает цельность.

Откажитесь от массивных штор и пестрых принтов: лучше выбрать рулонные занавески или жалюзи.

Функциональная мебель — ваш лучший друг

Встроенные шкафы, кровати с ящиками, откидные столы и трансформеры помогут использовать каждый сантиметр с умом. А мебель на ножках делает комнату визуально легче.

Совет: вместо дорогого встроенного шкафа под нишу — купите подходящий по размеру и оформите гипсокартонную коробку вокруг него.

Планировка: что можно сделать

Студия: зонируйте пространство мебелью или прозрачными перегородками.

Однушка: совмещайте гостиную со спальней, при желании — добавьте рабочее место.

Евродвушка: выделите спальню и объедините кухню с гостиной.

Свет как дизайнерский инструмент

Используйте многослойное освещение:

Дневной свет через открытые окна.

Потолочный — общий.

Локальный — для чтения, работы, готовки.

Декоративный — акценты и атмосфера.

Как зонировать пространство

Объединяйте: совмещайте кухню с балконом, ванную — с туалетом.

Отделка: меняйте материалы и цвета — это разделит зоны визуально.

Освещение: отдельный сценарий для каждой зоны усилит ощущение структуры.

Кухня: максимум пользы на минимуме места

Навесные шкафы до потолка, встроенная техника и выдвижные секции — залог успеха. Комбинируйте материалы: глянец + дерево, гладкий фасад + фактурный фартук.

Отделка: три кита

Пол: единый по цвету и стилю. Для "грязных" зон — керамогранит.

единый по цвету и стилю. Для "грязных" зон — керамогранит. Стены: пастельные, с легким отражением света.

пастельные, с легким отражением света. Потолок: светлый, без излишеств. Один тон со стенами визуально поднимает высоту.

Уточнения

Принт (или печать, орнамент; от англ. Print - печать) — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.