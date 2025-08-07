Комната с эффектом увеличения: вот как пространство растёт без перепланировки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:28
Недвижимость

Кажется, будто в малогабаритной квартире невозможно уместить всё нужное, не говоря уже о красоте и уюте. Но это только на первый взгляд. Если грамотно подойти к планировке и оформлению, даже 25-30 кв. м могут превратиться в стильное и удобное пространство.

Уютная студия 30м²
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютная студия 30м²

Как визуально расширить пространство

  • Используйте светлые оттенки в отделке — они "раздвигают" стены.
  • Зеркала и глянцевые поверхности усиливают эффект объема.
  • Единое покрытие пола без контрастных стыков создает цельность.
  • Откажитесь от массивных штор и пестрых принтов: лучше выбрать рулонные занавески или жалюзи.

Функциональная мебель — ваш лучший друг

Встроенные шкафы, кровати с ящиками, откидные столы и трансформеры помогут использовать каждый сантиметр с умом. А мебель на ножках делает комнату визуально легче.

Совет: вместо дорогого встроенного шкафа под нишу — купите подходящий по размеру и оформите гипсокартонную коробку вокруг него.

Планировка: что можно сделать

  • Студия: зонируйте пространство мебелью или прозрачными перегородками.
  • Однушка: совмещайте гостиную со спальней, при желании — добавьте рабочее место.
  • Евродвушка: выделите спальню и объедините кухню с гостиной.

Свет как дизайнерский инструмент

Используйте многослойное освещение:

  • Дневной свет через открытые окна.
  • Потолочный — общий.
  • Локальный — для чтения, работы, готовки.
  • Декоративный — акценты и атмосфера.

Как зонировать пространство

Объединяйте: совмещайте кухню с балконом, ванную — с туалетом.
Отделка: меняйте материалы и цвета — это разделит зоны визуально.
Освещение: отдельный сценарий для каждой зоны усилит ощущение структуры.

Кухня: максимум пользы на минимуме места

Навесные шкафы до потолка, встроенная техника и выдвижные секции — залог успеха. Комбинируйте материалы: глянец + дерево, гладкий фасад + фактурный фартук.

Отделка: три кита

  • Пол: единый по цвету и стилю. Для "грязных" зон — керамогранит.
  • Стены: пастельные, с легким отражением света.
  • Потолок: светлый, без излишеств. Один тон со стенами визуально поднимает высоту.

Уточнения

Принт (или печать, орнамент; от англ. Print - печать) — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
