Комната с эффектом увеличения: вот как пространство растёт без перепланировки

Кажется, будто в малогабаритной квартире невозможно уместить всё нужное, не говоря уже о красоте и уюте. Но это только на первый взгляд. Если грамотно подойти к планировке и оформлению, даже 25-30 кв. м могут превратиться в стильное и удобное пространство.
Встроенные шкафы, кровати с ящиками, откидные столы и трансформеры помогут использовать каждый сантиметр с умом. А мебель на ножках делает комнату визуально легче.
Совет: вместо дорогого встроенного шкафа под нишу — купите подходящий по размеру и оформите гипсокартонную коробку вокруг него.
Используйте многослойное освещение:
Объединяйте: совмещайте кухню с балконом, ванную — с туалетом.
Отделка: меняйте материалы и цвета — это разделит зоны визуально.
Освещение: отдельный сценарий для каждой зоны усилит ощущение структуры.
Навесные шкафы до потолка, встроенная техника и выдвижные секции — залог успеха. Комбинируйте материалы: глянец + дерево, гладкий фасад + фактурный фартук.
