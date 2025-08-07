Дом, который сам себя греет: новые технологии снижают траты без ущерба для комфорта

Технологии умных домов сокращают энергопотребление зданий на 20% — ВЭФ

Больше половины населения планеты — уже горожане. А к 2050 году доля жителей городов вырастет до 68%. Это значит, что именно города будут потреблять всё больше ресурсов. Уже сегодня они "съедают" 75% всей вырабатываемой электроэнергии.

Но есть хорошие новости: технологии "умных" домов и городов могут снизить потребление энергии зданием до 20%. Это не только экономия в квитанциях, но и реальный вклад в защиту климата.

Что такое умный дом и как он помогает

Технологии smart city развиваются с невероятной скоростью. В 2023 году мировой рынок таких решений оценивался в $549,1 млрд, а к 2028 году вырастет вдвое.

Как это работает:

Устройства IoT и "умные" термостаты.

Интеллектуальные системы отопления, вентиляции и освещения.

Распределённые системы генерации тепла и холода.

Солнечные панели и ветрогенераторы.

Инженерные расчёты, прогнозирующие энергопотребление на год вперёд.

Как дела в России: пока медленно

В России энергоэффективных домов пока очень мало. По данным "Дом.РФ", только около 3% всех многоквартирных домов соответствуют этим стандартам. Причём чаще всего такой класс получают только новостройки — у старого фонда он почти не отслеживается.

Примеры и решения со всего мира

В ЮАР построен небоскрёб с солнечными модулями на фасаде.

В Японии заменили крыши с панелями на фасадные панели — они лучше работают в снег.

В Нидерландах фасад здания оснащён 1,7 тыс. солнечных модулей.

А в России уже запланированы дома с интегрированными вентилируемыми солнечными фасадами. Первые из них появятся в "СберСити" на Рублёво-Архангельском.

Ещё один тренд — локальные энергоцентры

Отказ от центральной котельной в пользу небольших энергоисточников на крышах домов — это:

Круглогодичное тепло и горячая вода без отключений на профилактику.

Экономия на инфраструктуре (без теплотрасс и дымовых труб).

Высвобождение земли под другие нужды.

Почему это важно

Во многих странах уже вводятся обязательные стандарты энергоэффективности. Например, в США к 2026 году 40+ городов примут их. ЕС планирует к 2033 году модернизировать более четверти своих зданий с плохими показателями.

