Дом, который сам себя греет: новые технологии снижают траты без ущерба для комфорта

Больше половины населения планеты — уже горожане. А к 2050 году доля жителей городов вырастет до 68%. Это значит, что именно города будут потреблять всё больше ресурсов. Уже сегодня они "съедают" 75% всей вырабатываемой электроэнергии.
Но есть хорошие новости: технологии "умных" домов и городов могут снизить потребление энергии зданием до 20%. Это не только экономия в квитанциях, но и реальный вклад в защиту климата.
Технологии smart city развиваются с невероятной скоростью. В 2023 году мировой рынок таких решений оценивался в $549,1 млрд, а к 2028 году вырастет вдвое.
Как это работает:
В России энергоэффективных домов пока очень мало. По данным "Дом.РФ", только около 3% всех многоквартирных домов соответствуют этим стандартам. Причём чаще всего такой класс получают только новостройки — у старого фонда он почти не отслеживается.
А в России уже запланированы дома с интегрированными вентилируемыми солнечными фасадами. Первые из них появятся в "СберСити" на Рублёво-Архангельском.
Отказ от центральной котельной в пользу небольших энергоисточников на крышах домов — это:
Во многих странах уже вводятся обязательные стандарты энергоэффективности. Например, в США к 2026 году 40+ городов примут их. ЕС планирует к 2033 году модернизировать более четверти своих зданий с плохими показателями.
