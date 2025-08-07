Секрет регионов, где лифты обновляют быстрее: как экономят на бюджете, но выигрывают в удобстве

В России заменили почти 90 тыс. лифтов с 2019 года — Фонд развития территорий

Знаете ли вы, что с 2019 года в российских домах обновили почти 90 тысяч лифтов? Эта цифра не просто впечатляет — она говорит о том, как меняется уровень жизни в многоквартирных домах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный лифт

Что уже сделано

С начала программы модернизации, по данным Фонда развития территорий, было заменено 89,4 тыс. лифтов. В 2024 году — 16,7 тыс., а только за первые месяцы 2025 года — уже 6,2 тыс. единиц. Каждый год в среднем обновляется порядка 15 тыс. лифтов.

До какой даты нужно успеть

По утверждённому графику регионы должны завершить полную замену всех отслуживших лифтов до 15 февраля 2030 года. Чтобы ускорить процесс, в 2025 году внедрили новый механизм поддержки: регионы могут списать две трети бюджетной задолженности, направив высвобожденные средства на замену лифтов.

"Минстрой России продолжает комплексную работу по модернизации лифтовой отрасли, включая совершенствование нормативной базы, внедрение современных технологий и расширение мер государственной поддержки", — заявил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Планы и финансирование

Все 79 регионов, где требуется обновление лифтов, уже утвердили пятилетние программы с точным количеством оборудования и источниками финансирования — в том числе и из спецсчетов.

Где обновляют быстрее всего

В числе лидеров по количеству замен — Москва (1 139 лифтов), Санкт-Петербург (704), Астраханская область (353) и Красноярский край (352).

Почему это важно

"Надёжный лифт — такая же часть комфорта, как благоустроенный двор или чистый подъезд", — подчёркивает гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Уточнения

Лифт (англ. to lift - поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.



