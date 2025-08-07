Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Известия: пациенты опасаются дефицита лекарств из-за правила второй лишний с сентября
Уэнсдей 2 на Netflix: первые отзывы критиков – триумф или провал?
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
16 лет брака в руинах: Анна Калашникова бьёт тревогу за здоровье Дмитрия Диброва
Врачи перечислили действия при укусе осы и симптомы, требующие срочной помощи
Учёные используют мини-мозги для изучения развития и заболеваний мозга
Сотни пассажиров застряли в туннелях аэропорта Хитроу из-за технической неисправности
Испанские слизни в Подмосковье не опасны для людей, но вредят урожаю
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе

Секрет регионов, где лифты обновляют быстрее: как экономят на бюджете, но выигрывают в удобстве

В России заменили почти 90 тыс. лифтов с 2019 года — Фонд развития территорий
Недвижимость

Знаете ли вы, что с 2019 года в российских домах обновили почти 90 тысяч лифтов? Эта цифра не просто впечатляет — она говорит о том, как меняется уровень жизни в многоквартирных домах.

Современный лифт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный лифт

Что уже сделано

С начала программы модернизации, по данным Фонда развития территорий, было заменено 89,4 тыс. лифтов. В 2024 году — 16,7 тыс., а только за первые месяцы 2025 года — уже 6,2 тыс. единиц. Каждый год в среднем обновляется порядка 15 тыс. лифтов.

До какой даты нужно успеть

По утверждённому графику регионы должны завершить полную замену всех отслуживших лифтов до 15 февраля 2030 года. Чтобы ускорить процесс, в 2025 году внедрили новый механизм поддержки: регионы могут списать две трети бюджетной задолженности, направив высвобожденные средства на замену лифтов.

"Минстрой России продолжает комплексную работу по модернизации лифтовой отрасли, включая совершенствование нормативной базы, внедрение современных технологий и расширение мер государственной поддержки", — заявил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Планы и финансирование

Все 79 регионов, где требуется обновление лифтов, уже утвердили пятилетние программы с точным количеством оборудования и источниками финансирования — в том числе и из спецсчетов.

Где обновляют быстрее всего

В числе лидеров по количеству замен — Москва (1 139 лифтов), Санкт-Петербург (704), Астраханская область (353) и Красноярский край (352).

Почему это важно

"Надёжный лифт — такая же часть комфорта, как благоустроенный двор или чистый подъезд", — подчёркивает гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Уточнения

Лифт (англ. to lift - поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Домашние животные
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Многомиллиардный СПГ-проект на Аляске не заинтересовал союзников США
Экономика и бизнес
Многомиллиардный СПГ-проект на Аляске не заинтересовал союзников США Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Сотни пассажиров застряли в туннелях аэропорта Хитроу из-за технической неисправности
Испанские слизни в Подмосковье не опасны для людей, но вредят урожаю
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе
Индекс Мосбиржи достиг максимума за две недели после слов Трампа о прогрессе в переговорах — РБК
Рыба прилипает к сковороде из-за перегрева масла — объяснение эксперта
В России заменили почти 90 тыс. лифтов с 2019 года — Фонд развития территорий
Разметка 1.2 обозначает границы дороги и служит ориентиром при плохой видимости
Ридикюль: винтажная сумка, которая вернулась в моду и стала хитом лета 2025
5 причесок, которые сделают ваш образ модным: шарфы, мини-косички и другие идеи
Юрист Пашин напомнил о штрафах за перегрузку легкового автомобиля — RT
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.