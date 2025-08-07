Ключевая ставка ослабевает, но рынок держит паузу — ипотека играет в свою игру

Уже в ближайшем будущем ипотечный рынок России может порадовать россиян хорошими новостями. Несмотря на сложную макроэкономическую обстановку, эксперты уверены — спрос на жильё будет постепенно восстанавливаться, а условия станут привлекательнее.
Президент ГК "Гранель" Ильшат Нигматуллин уверен: 2026 год пройдёт по умеренно оптимистичному сценарию. Главный фактор — ожидаемое плавное снижение ключевой ставки. Это не только оживит интерес к новому жилью, но и сделает ипотеку доступнее для большинства семей.
"Рассчитываем на умеренно оптимистичный сценарий. Это постепенное снижение ключевой ставки, оживление спроса и усиление интереса к новым проектам. Люди по-прежнему стремятся улучшить жилищные условия — важно дать им такую возможность", — заявил Нигматуллин.
Покупатели стали гораздо избирательнее. Сегодня им важно понимать:
Особенно ценятся активные стройки, надёжные застройщики и удачные локации. Кроме того, растёт интерес к пригородам крупных городов — там, где есть удобная транспортная доступность.
Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки до 18%, она по-прежнему остаётся высокой. Это серьёзно сдерживает развитие строительной отрасли, отмечает эксперт.
Лидируют в привлекательности:
Именно в этих локациях сосредоточен основной интерес инвесторов и покупателей.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
