Ключевая ставка ослабевает, но рынок держит паузу — ипотека играет в свою игру

Недвижимость

Уже в ближайшем будущем ипотечный рынок России может порадовать россиян хорошими новостями. Несмотря на сложную макроэкономическую обстановку, эксперты уверены — спрос на жильё будет постепенно восстанавливаться, а условия станут привлекательнее.

Ипотека 2026: осторожный оптимизм
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ипотека 2026: осторожный оптимизм

Постепенное снижение ставки

Президент ГК "Гранель" Ильшат Нигматуллин уверен: 2026 год пройдёт по умеренно оптимистичному сценарию. Главный фактор — ожидаемое плавное снижение ключевой ставки. Это не только оживит интерес к новому жилью, но и сделает ипотеку доступнее для большинства семей.

"Рассчитываем на умеренно оптимистичный сценарий. Это постепенное снижение ключевой ставки, оживление спроса и усиление интереса к новым проектам. Люди по-прежнему стремятся улучшить жилищные условия — важно дать им такую возможность", — заявил Нигматуллин.

Как изменился спрос

Покупатели стали гораздо избирательнее. Сегодня им важно понимать:

  • На какой стадии находится проект.
  • Какие строительные материалы используются.
  • Какая инфраструктура планируется.

Особенно ценятся активные стройки, надёжные застройщики и удачные локации. Кроме того, растёт интерес к пригородам крупных городов — там, где есть удобная транспортная доступность.

Тормозящий фактор

Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки до 18%, она по-прежнему остаётся высокой. Это серьёзно сдерживает развитие строительной отрасли, отмечает эксперт.

Где сегодня наиболее выгодно инвестировать

Лидируют в привлекательности:

  • Московский регион.
  • Санкт-Петербург;
  • Краснодарский край.
  • Екатеринбург, Уфа и другие города-миллионники.

Именно в этих локациях сосредоточен основной интерес инвесторов и покупателей.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
