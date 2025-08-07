Города растут, дороги обновляются: стройка меняет страну у нас на глазах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Недвижимость

Как бы сложно ни складывались обстоятельства — пандемия, санкции, высокая инфляция — строительная отрасль России продолжает уверенный рост. За последние шесть лет объем строительных работ увеличился на впечатляющие 33%. Только за первое полугодие 2025 года показатель вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив, по данным Росстата, 7,3 трлн рублей.

Строительный рост в городах России
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Строительный рост в городах России

Что говорят цифры

Такой рост — не просто статистика. Это показатель устойчивости сектора, несмотря на глобальные и внутренние вызовы.

"Несмотря на сложности последних лет, связанные с пандемией, санкционными ограничениями и высоким уровнем инфляции, за шесть последних лет объем работ в строительстве вырос на 33%, а за шесть месяцев текущего года — на 4,3%", — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия новых инфраструктурных объектов

Почему это важно

Этот рост — не самоцель. Он напрямую связан с достижением национальных целей, среди которых — обновление жилого фонда и модернизация инженерной инфраструктуры.

"Для достижения национальных целей необходимо обновить жилье, модернизировать инженерную инфраструктуру" ,- подчеркнул Хуснуллин.

Что дальше

  • Жилищное строительство — один из ключевых приоритетов: обеспечение комфортных условий для жизни становится национальной задачей.
  • Инфраструктура — отводится важная роль в развитии городов и регионов, с упором на инженерные сети, дороги и социальные объекты.
  • Темпы развития отрасли должны не просто сохраняться, а наращиваться — с учётом роста спроса и амбиций по улучшению качества жизни.

Что значит

Рост в строительной сфере — это не просто цифры в отчётах. Это новые дома, модернизированные коммуникации, улучшение городской среды. А значит — это изменения, которые касаются каждого.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
