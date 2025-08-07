Импорт ушёл — фасады остались: чем Россия заменила европейские технологии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На форуме "ПРО Фасад" заявили о переходе на российские фасадные материалы
4:51
Недвижимость

Фасад — это первое впечатление и последний аргумент. Он формирует визуальный облик дома, влияет на энергоэффективность и задаёт характер архитектуре. Именно фасадам был посвящён форум "ПРО Фасад", где обсуждали не только тренды, но и то, как технология и дизайн соединяются в устойчивую и функциональную оболочку зданий.

Фасад современного дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фасад современного дома

Сделано в России: почему импортозамещение стало нормой

С открывающим словом на форуме выступил председатель Комитета градостроительной политики Ленинградской области. В своём выступлении он обозначил ключевые ориентиры отрасли:

"Фасадные решения должны приниматься осмысленно, их выбор — быть оптимальным, а материалы — производиться в России, без зависимости от импорта", — отметил председатель комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков.

Он подчеркнул, что после ухода зарубежных производителей нишу активно занимают российские компании. В частности, Ленобласть делает ставку на модернизацию заводов ЖБИ и развитие крупнопанельного домостроения.

Крупнопанельное домостроение — не прошлое, а эволюция

Современные панельные дома мало чем напоминают постройки советской эпохи — ни по качеству, ни по технологии. Производства обновляются, стандарты повышаются.

"Крупнопанельное домостроение — это технологии прошлого века, но их ещё рано хоронить. При условии модернизации они будут актуальны и дальше. Кроме того, это формат, который позволяет гибко управлять производительностью труда", — пояснил директор по строительству СК "ЛенРусСтрой" Алексей Булдин.

Пример — Гатчинский ССК, где отказались от статичных форм. Новые опалубочные системы на магнитах дают производству гибкость и делают возможным выпуск изделий под конкретные задачи.

"Сегодня вместе с технологиями на стройке меняются и производственные процессы. Это естественный ход развития", — добавил Алексей Булдин.

Панель против монолита: эффективность говорит сама за себя

Сравнение трудозатрат даёт чёткий ответ: панель быстрее. Статистика такова:

  • железобетонный каркас — ~32 000 человеко-часов;

  • монолитный — ~49 000 человеко-часов.

Существенная разница в пользу панельного подхода.

Фибробетон: прочный, лёгкий, декоративный

Среди новых технологий, представленных на форуме, особое внимание привлек фибробетон. Этот материал сочетает бетонную основу и армирующие волокна, обеспечивая:

  • высокую прочность;

  • уменьшенную массу изделий;

  • возможность тонкой проработки текстур;

  • широкую палитру декоративных решений.

Он активно применяется и в реставрации фасадов, и в новых проектах, позволяя создавать тонкие, но прочные элементы с необычной фактурой.

Архитектура фасада: как зонирование создаёт образ

Современный фасад — это игра цвета, объёма и структуры. Всё чаще архитекторы используют принцип зонирования, разделяя фасад на три логических уровня.

"Ключевой результат — создать жилой комплекс, в котором надёжность конструкций сочетается с требованиями энергоэффективности, а архитектура формирует комфортную городскую среду. Классный фасад — это тот, в котором продуман конструктив, грамотно подобраны материалы и использована деликатная цветовая палитра", — подчёркивает архитектор Екатерина Абрамова.

Нижняя часть фасада — самая важная. Здесь применяют дорогие, выразительные материалы, такие как натуральный камень или ручной кирпич. Средняя зона видна с уровня глаз и должна поддерживать общую стилистику, а верхняя часть (выше 9 этажа) может быть оформлена проще, с акцентом на объём и контраст, а не на детализацию.

"Верхняя зона фасада — это пространство для облегчённых визуальных решений. Мы используем вертикальное зонирование: выделяем плоскости цветом или объёмом, чтобы расставить акценты", — объясняет архитектор Екатерина Абрамова.

Вечные принципы: баланс формы и содержания

Участники форума сошлись в главном: фасады — это не просто оболочка, а архитектурный код времени. Они отражают вкусы эпохи, уровень технологий и отношение к городской среде.

Идеальный фасад, как и прежде, строится на трёх принципах:

  • эстетика,

  • технологичность,

  • соответствие нормам.

Всё остальное — вопрос деталей.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
