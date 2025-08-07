Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сын Тины Канделаки выразил благодарность Игорю Вернику за советы в кино
Диета на шоколаде и кофе: за сколько дней можно похудеть — мнение специалиста Мелешенко
Reuters: Испания отказалась от F-35 — названа альтернатива истребителю
Anthropic представила модель Claude Opus 4.1 для автономного программирования
В Риме откроют подземный комплекс Grottoni del Campidoglio, закрытый с 1920-х годов
Физические способности частично определяются генами — данные спортивной медицины
Реконструкция столицы Золотой Орды Сарай-Бату открыта для туристов в Астраханской области — гиды
Кабачки с корейской приправой и уксусом: домашний рецепт салата в банки
Лошади стали основным транспортом из-за устойчивости и ровной спины

Дом, баня, теплица — всё на учёт: налоговая теперь видит больше, чем вы думаете

ФНС: владельцы дач обязаны платить налоги на землю и постройки с 2025 года
6:00
Недвижимость

Есть дача — плати налог. Даже если ты не живёшь на ней и ничего не выращиваешь. С 2025 года вступили в силу новые правила, которые изменили порядок расчёта налогов на участки и строения. Рассказываем, сколько, за что и когда нужно платить, а также — кто может получить льготы.

Дача и налоги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дача и налоги

За что берут налог: два обязательных вида

Если у вас есть дача, вы обязаны платить два налога:

  • На землю - за сам участок.

  • На имущество - за домик, баню, гараж и другие капитальные постройки.

Право собственности — это точка отсчёта. Как только оно зарегистрировано, появляется и налоговое обязательство. Даже если дача перешла по наследству, считать начнут с момента открытия наследства, а не оформления прав.

Причём платить придётся вне зависимости от того, как именно вы используете участок — выращиваете овощи или просто отдыхаете.

"Собственник платит два вида налога: на землю и на постройки — жилой дом, баня, капитальный сарай, гараж и прочие. Поэтому нужна регистрация — как самого садового участка, так и всех строений на нём, — делится руководитель отдела продаж недвижимости "КоридорЪ" Наталья Вяльшина.

Когда платить налоги: не пропустите срок

Срок уплаты — до 1 декабря года, следующего за отчётным. То есть:

  • за 2024 год — платим до 1 декабря 2025;

  • за 2025 год — до 1 декабря 2026.

Сумму рассчитывает ФНС. Причём с 2024 года все налоги физлиц входят в единый налоговый платёж (ЕНП) - это удобно: платите одним платежом, а система сама разносит по категориям.

За 3 месяца до дедлайна налоговая присылает уведомление — либо на почту, либо в личный кабинет. Там же можно увидеть задолженности (если есть подтверждённая учётная запись).

Как считается налог на землю

Размер налога зависит от кадастровой стоимости участка и ставки, которую устанавливает местная власть. Для дачных участков ставка не превышает 0,3%, но если на участке ведётся предпринимательская деятельность — ставка может быть выше, до 1,5%.

Если ставки на местном уровне не определены, ФНС применяет максимальные значения.

"Чтобы узнать точную ставку в вашем регионе, зайдите на сайт ФНС и введите адрес участка", — делится эксперт.

Также при расчёте учитываются:

  • Период владения - если владели землёй не весь год, налог начисляется пропорционально.

  • Доля собственности - если участок в долевой собственности, каждый владелец платит за свою часть.

Что изменилось в имущественном налоге с 2025 года

Теперь налог берётся со всех капитальных построек - не только дома, но и:

  • гаража;

  • бани;

  • теплицы (если она с фундаментом);

  • стационарной беседки;

  • других зарегистрированных построек.

"Всё, что стоит на фундаменте и не является временным, считается недвижимостью и подлежит налогообложению", — говорит эксперт.

Ставка налога — 0,1% от кадастровой стоимости, но она может быть увеличена муниципалитетом до 0,3% или уменьшена до нуля.

Если площадь хозяйственной постройки превышает 50 м², ставка увеличивается до 0,5%, а если стоимость объекта превышает 300 млн рублей — до 2,5%.

Учёт построек: регистрация и проверки

С марта 2025 года действует новое правило: все капитальные постройки должны быть зарегистрированы. В том числе — сараи, бани, беседки.

"Контролирующие органы теперь вправе проводить осмотры без уведомления собственника. Если найдут незарегистрированный объект — грозит штраф", — рассказала Вяльшина.

Чтобы избежать проблем, нужно внести объекты в план участка через Росреестр. Пока действует дачная амнистия, сделать это можно в упрощённом порядке.

Как рассчитывается налог на имущество

Налог начисляется отдельно от земельного. Чтобы рассчитать его заранее:

  1. Зайдите на сайт ФНС;

  2. Введите кадастровый номер, площадь, дату постановки на учёт и регион;

  3. Получите расчёт с учётом ставок.

Также учитываются доля собственности и период владения.

Льготы: кто и сколько может сэкономить

Льготы бывают федеральные (действуют по всей стране) и региональные (определяются местными властями).

Для земли

Если вы относитесь к льготной категории (пенсионеры, инвалиды, многодетные и др.), вы получаете вычет 6 соток:

  • если участок меньше 6 соток — налог = 0;

  • если 8 соток — налог платится за 2.

Использовать льготу можно только для одного участка — выберите, на какой.

Для построек

Есть необлагаемый минимум — 50 м². То есть, если ваш дачный домик меньше — налог платить не нужно. Если больше — налог начисляется только на превышение.

От уплаты налога полностью освобождены, например:

  • дети-инвалиды;

  • инвалиды I и II групп;

  • герои РФ и СССР.

Что будет, если не платить

С 2 декабря (на следующий день после крайнего срока) начинает начисляться пеня. Размер зависит от ставки ЦБ и количества просроченных дней.

Через 6 месяцев ФНС может:

  • подать в суд;

  • заблокировать счета;

  • наложить арест на имущество;

  • запретить выезд за границу;

  • приостановить регистрационные действия.

Уточнения

Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции, за применением контрольно-кассовой техники, а также функции органа валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Домашние животные
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
США вооружают Тайвань ИИ-дронами: Пекин в бешенстве
Кабачки с корейской приправой и уксусом: домашний рецепт салата в банки
Лошади стали основным транспортом из-за устойчивости и ровной спины
Раствор йода и мочевины стимулирует плодоношение кабачков в сентябре
ФНС: владельцы дач обязаны платить налоги на землю и постройки с 2025 года
Катушка зажигания может вызвать рывки при разгоне и хлопки в глушителе — предупреждение водителям
Реакция певца Данко на измену Полины Дибровой: охотница за контрактами
Кэтрин Зета-Джонс покорила Голливуд в наряде от российского бренда
Дмитрий Медведев утверждён главой совета директоров Ростелекома — РИА Новости
Эритрит снижает выработку оксида азота и сужает сосуды мозга — Journal of Applied Physiology
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.