Дом, баня, теплица — всё на учёт: налоговая теперь видит больше, чем вы думаете

Есть дача — плати налог. Даже если ты не живёшь на ней и ничего не выращиваешь. С 2025 года вступили в силу новые правила, которые изменили порядок расчёта налогов на участки и строения. Рассказываем, сколько, за что и когда нужно платить, а также — кто может получить льготы.
Если у вас есть дача, вы обязаны платить два налога:
На землю - за сам участок.
На имущество - за домик, баню, гараж и другие капитальные постройки.
Право собственности — это точка отсчёта. Как только оно зарегистрировано, появляется и налоговое обязательство. Даже если дача перешла по наследству, считать начнут с момента открытия наследства, а не оформления прав.
Причём платить придётся вне зависимости от того, как именно вы используете участок — выращиваете овощи или просто отдыхаете.
"Собственник платит два вида налога: на землю и на постройки — жилой дом, баня, капитальный сарай, гараж и прочие. Поэтому нужна регистрация — как самого садового участка, так и всех строений на нём, — делится руководитель отдела продаж недвижимости "КоридорЪ" Наталья Вяльшина.
Срок уплаты — до 1 декабря года, следующего за отчётным. То есть:
за 2024 год — платим до 1 декабря 2025;
за 2025 год — до 1 декабря 2026.
Сумму рассчитывает ФНС. Причём с 2024 года все налоги физлиц входят в единый налоговый платёж (ЕНП) - это удобно: платите одним платежом, а система сама разносит по категориям.
За 3 месяца до дедлайна налоговая присылает уведомление — либо на почту, либо в личный кабинет. Там же можно увидеть задолженности (если есть подтверждённая учётная запись).
Размер налога зависит от кадастровой стоимости участка и ставки, которую устанавливает местная власть. Для дачных участков ставка не превышает 0,3%, но если на участке ведётся предпринимательская деятельность — ставка может быть выше, до 1,5%.
Если ставки на местном уровне не определены, ФНС применяет максимальные значения.
"Чтобы узнать точную ставку в вашем регионе, зайдите на сайт ФНС и введите адрес участка", — делится эксперт.
Также при расчёте учитываются:
Период владения - если владели землёй не весь год, налог начисляется пропорционально.
Доля собственности - если участок в долевой собственности, каждый владелец платит за свою часть.
Теперь налог берётся со всех капитальных построек - не только дома, но и:
гаража;
бани;
теплицы (если она с фундаментом);
стационарной беседки;
других зарегистрированных построек.
"Всё, что стоит на фундаменте и не является временным, считается недвижимостью и подлежит налогообложению", — говорит эксперт.
Ставка налога — 0,1% от кадастровой стоимости, но она может быть увеличена муниципалитетом до 0,3% или уменьшена до нуля.
Если площадь хозяйственной постройки превышает 50 м², ставка увеличивается до 0,5%, а если стоимость объекта превышает 300 млн рублей — до 2,5%.
С марта 2025 года действует новое правило: все капитальные постройки должны быть зарегистрированы. В том числе — сараи, бани, беседки.
"Контролирующие органы теперь вправе проводить осмотры без уведомления собственника. Если найдут незарегистрированный объект — грозит штраф", — рассказала Вяльшина.
Чтобы избежать проблем, нужно внести объекты в план участка через Росреестр. Пока действует дачная амнистия, сделать это можно в упрощённом порядке.
Налог начисляется отдельно от земельного. Чтобы рассчитать его заранее:
Зайдите на сайт ФНС;
Введите кадастровый номер, площадь, дату постановки на учёт и регион;
Получите расчёт с учётом ставок.
Также учитываются доля собственности и период владения.
Льготы бывают федеральные (действуют по всей стране) и региональные (определяются местными властями).
Если вы относитесь к льготной категории (пенсионеры, инвалиды, многодетные и др.), вы получаете вычет 6 соток:
если участок меньше 6 соток — налог = 0;
если 8 соток — налог платится за 2.
Использовать льготу можно только для одного участка — выберите, на какой.
Есть необлагаемый минимум — 50 м². То есть, если ваш дачный домик меньше — налог платить не нужно. Если больше — налог начисляется только на превышение.
От уплаты налога полностью освобождены, например:
дети-инвалиды;
инвалиды I и II групп;
герои РФ и СССР.
С 2 декабря (на следующий день после крайнего срока) начинает начисляться пеня. Размер зависит от ставки ЦБ и количества просроченных дней.
Через 6 месяцев ФНС может:
подать в суд;
заблокировать счета;
наложить арест на имущество;
запретить выезд за границу;
приостановить регистрационные действия.
