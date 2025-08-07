Дом, баня, теплица — всё на учёт: налоговая теперь видит больше, чем вы думаете

ФНС: владельцы дач обязаны платить налоги на землю и постройки с 2025 года

6:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Есть дача — плати налог. Даже если ты не живёшь на ней и ничего не выращиваешь. С 2025 года вступили в силу новые правила, которые изменили порядок расчёта налогов на участки и строения. Рассказываем, сколько, за что и когда нужно платить, а также — кто может получить льготы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дача и налоги

За что берут налог: два обязательных вида

Если у вас есть дача, вы обязаны платить два налога:

На землю - за сам участок.

На имущество - за домик, баню, гараж и другие капитальные постройки.

Право собственности — это точка отсчёта. Как только оно зарегистрировано, появляется и налоговое обязательство. Даже если дача перешла по наследству, считать начнут с момента открытия наследства, а не оформления прав.

Причём платить придётся вне зависимости от того, как именно вы используете участок — выращиваете овощи или просто отдыхаете.

"Собственник платит два вида налога: на землю и на постройки — жилой дом, баня, капитальный сарай, гараж и прочие. Поэтому нужна регистрация — как самого садового участка, так и всех строений на нём, — делится руководитель отдела продаж недвижимости "КоридорЪ" Наталья Вяльшина.

Когда платить налоги: не пропустите срок

Срок уплаты — до 1 декабря года, следующего за отчётным. То есть:

за 2024 год — платим до 1 декабря 2025;

за 2025 год — до 1 декабря 2026.

Сумму рассчитывает ФНС. Причём с 2024 года все налоги физлиц входят в единый налоговый платёж (ЕНП) - это удобно: платите одним платежом, а система сама разносит по категориям.

За 3 месяца до дедлайна налоговая присылает уведомление — либо на почту, либо в личный кабинет. Там же можно увидеть задолженности (если есть подтверждённая учётная запись).

Как считается налог на землю

Размер налога зависит от кадастровой стоимости участка и ставки, которую устанавливает местная власть. Для дачных участков ставка не превышает 0,3%, но если на участке ведётся предпринимательская деятельность — ставка может быть выше, до 1,5%.

Если ставки на местном уровне не определены, ФНС применяет максимальные значения.

"Чтобы узнать точную ставку в вашем регионе, зайдите на сайт ФНС и введите адрес участка", — делится эксперт.

Также при расчёте учитываются:

Период владения - если владели землёй не весь год, налог начисляется пропорционально.

Доля собственности - если участок в долевой собственности, каждый владелец платит за свою часть.

Что изменилось в имущественном налоге с 2025 года

Теперь налог берётся со всех капитальных построек - не только дома, но и:

гаража;

бани;

теплицы (если она с фундаментом);

стационарной беседки;

других зарегистрированных построек.

"Всё, что стоит на фундаменте и не является временным, считается недвижимостью и подлежит налогообложению", — говорит эксперт.

Ставка налога — 0,1% от кадастровой стоимости, но она может быть увеличена муниципалитетом до 0,3% или уменьшена до нуля.

Если площадь хозяйственной постройки превышает 50 м², ставка увеличивается до 0,5%, а если стоимость объекта превышает 300 млн рублей — до 2,5%.

Учёт построек: регистрация и проверки

С марта 2025 года действует новое правило: все капитальные постройки должны быть зарегистрированы. В том числе — сараи, бани, беседки.

"Контролирующие органы теперь вправе проводить осмотры без уведомления собственника. Если найдут незарегистрированный объект — грозит штраф", — рассказала Вяльшина.

Чтобы избежать проблем, нужно внести объекты в план участка через Росреестр. Пока действует дачная амнистия, сделать это можно в упрощённом порядке.

Как рассчитывается налог на имущество

Налог начисляется отдельно от земельного. Чтобы рассчитать его заранее:

Зайдите на сайт ФНС; Введите кадастровый номер, площадь, дату постановки на учёт и регион; Получите расчёт с учётом ставок.

Также учитываются доля собственности и период владения.

Льготы: кто и сколько может сэкономить

Льготы бывают федеральные (действуют по всей стране) и региональные (определяются местными властями).

Для земли

Если вы относитесь к льготной категории (пенсионеры, инвалиды, многодетные и др.), вы получаете вычет 6 соток:

если участок меньше 6 соток — налог = 0;

если 8 соток — налог платится за 2.

Использовать льготу можно только для одного участка — выберите, на какой.

Для построек

Есть необлагаемый минимум — 50 м². То есть, если ваш дачный домик меньше — налог платить не нужно. Если больше — налог начисляется только на превышение.

От уплаты налога полностью освобождены, например:

дети-инвалиды;

инвалиды I и II групп;

герои РФ и СССР.

Что будет, если не платить

С 2 декабря (на следующий день после крайнего срока) начинает начисляться пеня. Размер зависит от ставки ЦБ и количества просроченных дней.

Через 6 месяцев ФНС может:

подать в суд;

заблокировать счета;

наложить арест на имущество;

запретить выезд за границу;

приостановить регистрационные действия.

Уточнения

Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции, за применением контрольно-кассовой техники, а также функции органа валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.