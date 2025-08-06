Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крым осенью предлагает экскурсии и пляжный отдых по сниженным ценам — Ассоциация туроператоров России
Волочкова высмеяла подтанцовку певицы Татьяны Булановой
В августе пасынкование перцев и баклажанов направляют на дозревание плодов
Акцентная стена визуально уменьшает пространство в комнате — дизайнерские альтернативы
ЦЕМРОС вводит 4-дневную рабочую неделю — падение спроса на цемент в России
Переохлаждение стоп снижает циркуляцию и мешает работе иммунной системы
New York Post: сестра спасла свадьбу — ужасный свадебный торт стал мемом в сети
Минэнерго США: в Южной Каролине обнаружены радиоактивные гнёзда ос
8 золотых медалей: восхождение Давиде Минуццо к вершинам натурального бодибилдинга – секрет успеха

Почему новосёлы разочаровываются уже через полгода: никто не предупреждает об этом заранее

Зара Назарян: при покупке квартиры ключи передают позже окончания строительства
4:33
Недвижимость

Вы уверены, что знаете, зачем покупаете квартиру? Личное жильё или инвестиции — казалось бы, одно и то же. Но разница в подходе может стоить вам не только денег, но и нервов. Основатель компании "Forte Group" Зара Назарян объяснила, почему важно определить свои приоритеты с самого начала и как выбрать новостройку так, чтобы она оправдала ожидания.

Выбор новостройки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Выбор новостройки

Начните с главного: зачем вам квартира

Первый шаг — это не выбор локации или ипотечной программы. Это — честный разговор с самим собой: что именно вы ищете?

Если цель — личное жильё, то на первом месте будут комфорт и удобство жизни. Если инвестиция - важно то, как быстро и выгодно вы сможете продать или сдать квартиру.

"Важно определить, что для вас критично, чтобы не оказаться разочарованным в будущем", — объясняет Зара Назарян.

Критерии, с которых нельзя уступать

Зара Назарян советует делить список требований на два типа: обязательные и желаемые. Компромиссы возможны только по вторым.

Что чаще всего попадает в список обязательных?

  • Удобная транспортная доступность (особенно — метро);

  • Развитая инфраструктура района;

  • Цена, соответствующая бюджету;

  • Оптимальная минимальная площадь;

  • Реалистичные сроки заселения;

  • Школы и детские сады поблизости.

Звучит логично? А теперь внимание — часто на практике всё идет не так, как в рекламе.

Сроки: не стройте иллюзий

Застройщики любят обещать, но реальность часто другая. Именно поэтому…

"Если в вашем списке обязательных критериев указан срок заселения — всегда берите его с запасом", — добавляет эксперт.

Запомните простое правило: ориентируйтесь на сроки передачи ключей, а не окончания строительства. Разница может составить несколько месяцев.

А школы точно будут

Инфраструктура — ещё одна ловушка. Девелоперы любят обещать детские сады, магазины, спортклубы. Но если ваша квартира в первой очереди, а школа будет построена только в последней…

"Если вы купили квартиру в первой очереди, а школа будет введена только в последней, придётся ждать 2-3 года, что может создать значительные неудобства", — подчеркнула Назарян.

Так что всегда уточняйте не только наличие объектов, но и сроки их ввода в эксплуатацию.

Ипотека: без первого взноса — реально

Сегодня в тренде семейная ипотека, особенно без первоначального взноса. Но эта возможность есть не в каждом проекте, предупреждает Назарян:

"Сейчас многие берут квартиры по семейной ипотеке без первоначального взноса, и стоит заранее выяснить, в каких проектах это возможно", — рассказала эксперт.

Ещё один важный момент — лимит стоимости: до 12 миллионов рублей. Не забудьте уточнить, проходит ли ваш вариант под это ограничение.

Инвестиции в новостройку: никаких эмоций

Если покупка — это про бизнес, то забудьте про свои предпочтения.

"Инвестиции в недвижимость требуют другого подхода. Здесь нет места эмоциям — необходимо применять логику и средства", — подчеркнула Назарян.

Что это значит на практике? Смотрите не на то, что "нравится вам", а на то, что понравится арендаторам или покупателям.

Два типа инвестиций — два подхода

1. Долгосрочные инвестиции: квартира для сдачи в аренду.
Ваш выбор — жильё с отделкой, рядом с метро, вузами и офисными центрами.

2. Короткие инвестиции: купить на старте, продать до завершения строительства.
Идеальный момент для покупки — предстарт продаж.

"Если выбираете этот путь, старайтесь купить на предстарте — так вы сможете воспользоваться более низкой ценой и через несколько лет продать с хорошей прибылью", — заключила эксперт.

Главное — ясность цели

Выбор квартиры в новостройке — не лотерея, а стратегическое решение. И чем точнее вы знаете, что именно вам нужно, тем выше шанс, что покупка оправдает ожидания, сообщает ИА RuNews24.ru.

Хорошее жильё не выбирается по картинке — изучайте документы, задавайте вопросы, сравнивайте и советуйтесь с экспертами. А ещё - не забывайте про то, что ключевые мелочи часто решают всё.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Домашние животные
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин Новый президент Польши будет дестабилизировать Украину Любовь Степушова Какие домашние средства снимают зуд от укусов комаров — советы врачей Игорь Буккер
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Отдых в бархатный сезон: на это время спрос в России вырос на 20-30%
Шнуров после развода: откровения о любви и романтике
Японцы ищут игрушечные пистолеты, которые могут убивать людей
Пенсия подождёт: россияне назвали причины продолжать работать в зрелом возрасте
Чистка радиаторов и замена воздушного фильтра улучшат работу двигателя в жару — автомеханики
Автоэксперт оценил новый перечень противопоказаний для получения прав
"Красное и Белое" через суд требует вернуть лицензию на продажу алкоголя в Вологодской области
5 ошибок в магазине, которые тайно подрывают ваше здоровье и бюджет
Стратегия израильской армии под угрозой: генерал Асор требует новых подходов
Секунды, изменившие всё: что на самом деле произошло с йорком на Октябрьском проспекте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.