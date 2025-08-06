Почему новосёлы разочаровываются уже через полгода: никто не предупреждает об этом заранее

Вы уверены, что знаете, зачем покупаете квартиру? Личное жильё или инвестиции — казалось бы, одно и то же. Но разница в подходе может стоить вам не только денег, но и нервов. Основатель компании "Forte Group" Зара Назарян объяснила, почему важно определить свои приоритеты с самого начала и как выбрать новостройку так, чтобы она оправдала ожидания.
Первый шаг — это не выбор локации или ипотечной программы. Это — честный разговор с самим собой: что именно вы ищете?
Если цель — личное жильё, то на первом месте будут комфорт и удобство жизни. Если инвестиция - важно то, как быстро и выгодно вы сможете продать или сдать квартиру.
"Важно определить, что для вас критично, чтобы не оказаться разочарованным в будущем", — объясняет Зара Назарян.
Зара Назарян советует делить список требований на два типа: обязательные и желаемые. Компромиссы возможны только по вторым.
Что чаще всего попадает в список обязательных?
Удобная транспортная доступность (особенно — метро);
Развитая инфраструктура района;
Цена, соответствующая бюджету;
Оптимальная минимальная площадь;
Реалистичные сроки заселения;
Школы и детские сады поблизости.
Звучит логично? А теперь внимание — часто на практике всё идет не так, как в рекламе.
Застройщики любят обещать, но реальность часто другая. Именно поэтому…
"Если в вашем списке обязательных критериев указан срок заселения — всегда берите его с запасом", — добавляет эксперт.
Запомните простое правило: ориентируйтесь на сроки передачи ключей, а не окончания строительства. Разница может составить несколько месяцев.
Инфраструктура — ещё одна ловушка. Девелоперы любят обещать детские сады, магазины, спортклубы. Но если ваша квартира в первой очереди, а школа будет построена только в последней…
"Если вы купили квартиру в первой очереди, а школа будет введена только в последней, придётся ждать 2-3 года, что может создать значительные неудобства", — подчеркнула Назарян.
Так что всегда уточняйте не только наличие объектов, но и сроки их ввода в эксплуатацию.
Сегодня в тренде семейная ипотека, особенно без первоначального взноса. Но эта возможность есть не в каждом проекте, предупреждает Назарян:
"Сейчас многие берут квартиры по семейной ипотеке без первоначального взноса, и стоит заранее выяснить, в каких проектах это возможно", — рассказала эксперт.
Ещё один важный момент — лимит стоимости: до 12 миллионов рублей. Не забудьте уточнить, проходит ли ваш вариант под это ограничение.
Если покупка — это про бизнес, то забудьте про свои предпочтения.
"Инвестиции в недвижимость требуют другого подхода. Здесь нет места эмоциям — необходимо применять логику и средства", — подчеркнула Назарян.
Что это значит на практике? Смотрите не на то, что "нравится вам", а на то, что понравится арендаторам или покупателям.
1. Долгосрочные инвестиции: квартира для сдачи в аренду.
Ваш выбор — жильё с отделкой, рядом с метро, вузами и офисными центрами.
2. Короткие инвестиции: купить на старте, продать до завершения строительства.
Идеальный момент для покупки — предстарт продаж.
"Если выбираете этот путь, старайтесь купить на предстарте — так вы сможете воспользоваться более низкой ценой и через несколько лет продать с хорошей прибылью", — заключила эксперт.
Выбор квартиры в новостройке — не лотерея, а стратегическое решение. И чем точнее вы знаете, что именно вам нужно, тем выше шанс, что покупка оправдает ожидания, сообщает ИА RuNews24.ru.
Хорошее жильё не выбирается по картинке — изучайте документы, задавайте вопросы, сравнивайте и советуйтесь с экспертами. А ещё - не забывайте про то, что ключевые мелочи часто решают всё.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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