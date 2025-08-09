Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка, лишающая части урожая: управление пасынками томатов в августе
Слава делится наблюдением: Дженнифер Лопес повторила её образ
Амурский Главрыбвод готовит выпуск сахалинского осётра после 6-летнего перерыва
Когнитивный резерв: как сохранить ясный ум после 60 лет
Фитнес-хак за 10 минут для всех: 6 поз для гибкости тела от тренера
Эксперты: страх разлуки заставляет собак постоянно сопровождать владельца
Врачи: тёплая вода натощак улучшает работу пищеварения и суставов
Правительство выделит 10 млрд рублей на льготное автокредитование
Способ жарки яиц с фольгой создаёт суфле с хрустящей корочкой

Выглядит солидно — а потом мешает жить: почему дизайнеры не любят угловые модели диванов

Дизайнеры назвали угловые диваны неудачным выбором для небольших комнат
2:52
Недвижимость

Угловой диван кажется идеальным: просторный, удобный, помещает всю семью. Но дизайнеры интерьеров всё чаще советуют обходить такую покупку стороной. Причина — в его скрытых недостатках, о которых редко говорят продавцы.

Интерьер с темными обоями и кожаным диваном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер с темными обоями и кожаным диваном

Громоздкий гость, диктующий правила

Главная проблема — жёсткая форма и внушительный размер. Такой диван сразу становится "главным героем" комнаты, даже если это не входит в ваши планы. Он требует подчинить ему всю остальную мебель и часто нарушает баланс интерьера.

Особенно тяжело угловой диван смотрится в небольших помещениях — там он буквально "съедает" воздух и визуально сужает пространство.

Мёртвые зоны и неудобные углы

За угловой конструкцией почти всегда остаются плохо используемые участки. Углы становятся труднодоступными, за ними скапливается пыль. Комната выглядит перегруженной и нефункциональной.

Изменить расстановку сложно — диван приковывает вас к одной схеме обстановки на годы. Никакой гибкости, никакой свободы для перестановок.

Не акцент, а компромисс

Угловые диваны редко становятся выразительным элементом дизайна. Многие модели выглядят стандартно и даже скучно, особенно в типовых интерьерах. Их сложно вписать в нестандартный стиль или сделать настоящим украшением комнаты.

Кроме того, массивность такой мебели снижает ощущение лёгкости. Атмосфера становится тяжеловесной.

Эргономика под вопросом

Многое зависит от модели, но в большинстве случаев угол дивана — не самое удобное место. Спина испытывает нагрузку, поза получается неестественной, а сидение — слишком глубоким.

Комфорт постепенно уступает место внешнему виду, и пользоваться таким диваном становится не так приятно, как казалось на первый взгляд.

Альтернатива, которая даёт свободу

Вместо угловой конструкции дизайнеры рекомендуют модульные системы. Они позволяют изменять конфигурацию, дополнять или убирать элементы по мере необходимости.

Также стоит обратить внимание на прямые диваны в сочетании с креслами или пуфами. Такой комплект создаёт лёгкую, открытую обстановку, а комната смотрится просторнее и дружелюбнее.

Осознанный подход важнее привычек

Выбирать мебель стоит, исходя из размера комнаты, образа жизни и желаемой атмосферы. А не из желания уместить максимум посадочных мест.

Угловой диван — это не универсальный ответ. В некоторых интерьерах он работает отлично, но чаще всего мешает создать современное, гибкое и уютное пространство.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Стилисты рассказали, какие перчатки будут на пике моды в 2025 году
Медики сообщили: хронический запор может привести к тяжёлым заболеваниям
Гиды по Азии: Пакистан включает в себя шесть объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Как использовать тренды 1980-х в современном интерьере — советы дизайнеров
Отток крови к коже при душе мешает перевариванию пищи —предупреждают врачи
НСА: кубанские фермеры получили первые выплаты после засухи
Магнолии в средней полосе угрожают мучнистая роса и щитовка
Шампиньоны в тушёной капусте добавляют текстуру и аппетитный аромат
Кинокритик заявил, что Нагиев заслуженно получает пять миллионов за день съёмок
Эксперты заявили, что эмоциональное состояние владельца передаётся питомцу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.