Пьем за здоровье — а получаем инфаркт? Тёмная сторона бокала красного

Ресвератрол в красном вине не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Тысячи людей уверены: бокал красного вина за ужином — это не просто вкус, а почти профилактика сердечных болезней. Так ли это на самом деле, или мы романтизируем напиток, за которым прячется риск?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке

Французский парадокс: легенда с привкусом вина

Всё началось с наблюдения за французами. Они:

Едят жирную пищу.

Курят.

Выпивают регулярно.

…но болеют сердцем реже, чем многие другие нации. Учёные быстро нашли "виновника": красное вино. Оно, мол, спасает сосуды и сердце благодаря полифенолам. Но эта теория быстро дала трещину:

В Японии — ещё меньше болезней сердца, но вина там почти не пьют.

Возможно, дело не в вине, а в меньших порциях, высоком качестве еды, физической активности.

Исследования наблюдательные, а не причинно-следственные.

Что в составе вина, кроме градусов

Главная "надежда" красного вина — ресвератрол, антиоксидант, который:

Уменьшает воспаление.

Помогает сосудам.

Понижает уровень "плохого" холестерина.

Но есть один нюанс: чтобы получить полезную дозу, вам пришлось бы выпивать 30-100 бокалов в день. А это уже точно не про здоровье.

Добавки с ресвератролом тоже не дают эффекта: плохо усваиваются, могут вызывать побочные реакции и не имеют доказанной пользы в реальных условиях.

Последние исследования: бокал — не бронежилет

Что показали серьёзные научные данные:

Исследование в Кьянти (2014)

Никакой связи между ресвератролом и снижением риска заболеваний сердца, рака и смертности.

Исследование 2024 года в European Heart Journal

У тех, кто пил от половины до одного бокала в день, риск болезней сердца был на 50% ниже;

При умеренном потреблении — на 38% ниже;

Эффект исчезал, если пить больше одного бокала;

Учёные подчёркивают: не начинайте пить ради пользы — это опасно.

Есть альтернатива вину

Да, ресвератрол содержится не только в алкоголе. Его можно найти:

В кожуре красного винограда.

В чернике и клюкве.

В арахисе.

В виноградном соке.

Но и здесь нет гарантий: наука не знает, сколько именно ресвератрола нужно человеку и работает ли он так же эффективно, как в лабораторных условиях.

Что алкоголь делает с телом на самом деле

Даже если пить "по чуть-чуть", последствия не всегда радужные. Возможные риски:

Повышенное давление.

Сердечная недостаточность и аритмии.

Инсульты.

Ожирение.

Зависимость.

Риск рака: печени, кишечника, груди.

Несчастные случаи и травмы.

Ни одно серьёзное исследование не подтвердило, что алкоголь напрямую снижает риск инфаркта или инсульта.

Так пить или не пить

Вот что можно сказать наверняка:

Умеренное потребление алкоголя не гарантирует пользы.

Безопасной дозы не существует — это не вода и не витамины.

Начинать пить "для профилактики" — опасная идея.

Пользу ресвератрола лучше искать в винограде, ягодах и овощах.

Что действительно полезно для сердца

Вместо сомнительного бокала — стопроцентные методы заботы о сердце:

Регулярные умеренные физические нагрузки.

Сбалансированное питание (овощи, фрукты, меньше сахара).

Отказ от курения.

Качественный сон.

Управление стрессом.

Не вином единым

Красное вино — прекрасный напиток для вкуса, стиля и атмосферы. Но в роли лекарства оно не работает. И если вы хотите продлить жизнь своему сердцу — лучше сделать ставку не на бокал, а на кроссовки и салат из шпината.

Уточнения

Кра́сное вино́ — вино, произведённое из тёмных сортов винограда по технологии, обеспечивающей переход антоцианов из кожицы в сусло.



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