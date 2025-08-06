Пьем за здоровье — а получаем инфаркт? Тёмная сторона бокала красного

Тысячи людей уверены: бокал красного вина за ужином — это не просто вкус, а почти профилактика сердечных болезней. Так ли это на самом деле, или мы романтизируем напиток, за которым прячется риск?
Всё началось с наблюдения за французами. Они:
…но болеют сердцем реже, чем многие другие нации. Учёные быстро нашли "виновника": красное вино. Оно, мол, спасает сосуды и сердце благодаря полифенолам. Но эта теория быстро дала трещину:
Главная "надежда" красного вина — ресвератрол, антиоксидант, который:
Но есть один нюанс: чтобы получить полезную дозу, вам пришлось бы выпивать 30-100 бокалов в день. А это уже точно не про здоровье.
Добавки с ресвератролом тоже не дают эффекта: плохо усваиваются, могут вызывать побочные реакции и не имеют доказанной пользы в реальных условиях.
Что показали серьёзные научные данные:
Никакой связи между ресвератролом и снижением риска заболеваний сердца, рака и смертности.
Да, ресвератрол содержится не только в алкоголе. Его можно найти:
Но и здесь нет гарантий: наука не знает, сколько именно ресвератрола нужно человеку и работает ли он так же эффективно, как в лабораторных условиях.
Даже если пить "по чуть-чуть", последствия не всегда радужные. Возможные риски:
Ни одно серьёзное исследование не подтвердило, что алкоголь напрямую снижает риск инфаркта или инсульта.
Вот что можно сказать наверняка:
Вместо сомнительного бокала — стопроцентные методы заботы о сердце:
Красное вино — прекрасный напиток для вкуса, стиля и атмосферы. Но в роли лекарства оно не работает. И если вы хотите продлить жизнь своему сердцу — лучше сделать ставку не на бокал, а на кроссовки и салат из шпината.
Кра́сное вино́ — вино, произведённое из тёмных сортов винограда по технологии, обеспечивающей переход антоцианов из кожицы в сусло.
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