Забудьте про тёмные комнаты: простые приёмы наполнят квартиру светом

Если в вашей квартире мало света из-за расположения окон на северной стороне или густых деревьев за окном, не спешите расстраиваться. С помощью нескольких простых приёмов можно сделать помещение ярче и уютнее, даже если солнечные лучи проникают в комнату с трудом.
Чтобы добавить света в темное помещение, начните с отделки. Белые или светлые нейтральные оттенки для стен и потолков сделают комнату визуально просторнее и светлее.
Естественное освещение значительно увеличится, если не ставить преграды на пути солнечных лучей.
Зеркала — это не только стильный элемент интерьера, но и отличный способ визуально увеличить пространство и добавить света. Они ловят солнечные лучи и отражают их по всей комнате.
В небольшой комнате достаточно одного или двух больших зеркал. Излишек зеркал может создать ощущение хаоса и перегрузить пространство.
Отражающие поверхности, такие как глянцевые или металлические элементы, могут значительно улучшить освещенность комнаты.
Нагромождение предметов забирает свет и визуально уменьшает пространство. Чтобы комната стала светлее, откажитесь от ненужных вещей, оставьте только самое необходимое.
Сделайте уборку, удалив лишние предметы, и сосредоточьтесь на ключевых элементах декора. Это не только добавит света, но и улучшит атмосферу в квартире.
Добавить света в тёмную квартиру можно с помощью этих простых, но эффективных приёмов. Светлая отделка, минимизация преград для света, использование зеркал и глянцевых поверхностей — всё это поможет создать яркое и уютное пространство, даже если за окном пасмурно или в квартире недостаточно солнечного света.
