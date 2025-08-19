Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Забудьте про тёмные комнаты: простые приёмы наполнят квартиру светом

Белый цвет и тёплые оттенки впускают больше света в комнату
3:13
Недвижимость

Если в вашей квартире мало света из-за расположения окон на северной стороне или густых деревьев за окном, не спешите расстраиваться. С помощью нескольких простых приёмов можно сделать помещение ярче и уютнее, даже если солнечные лучи проникают в комнату с трудом.

Светлая гостиная с зеркалом и минималистичным декором
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Светлая гостиная с зеркалом и минималистичным декором

Светлая отделка — ключ к светлому пространству

Чтобы добавить света в темное помещение, начните с отделки. Белые или светлые нейтральные оттенки для стен и потолков сделают комнату визуально просторнее и светлее.

  • Используйте тёплые цвета, такие как светлый желтый или древесные оттенки. Это не только улучшит освещенность, но и создаст атмосферу уюта.
  • Избегайте тёмных и холодных оттенков — они визуально уменьшают пространство.

Минимум преград для света

Естественное освещение значительно увеличится, если не ставить преграды на пути солнечных лучей.

  • Шторы: если возможен такой вариант, оставляйте шторы открытыми или используйте легкие белые тюли. Это придаст комнате больше света, сохраняя при этом приватность.
  • Стеклянные двери и перегородки: если приватность не так важна, можно использовать стеклянные межкомнатные двери или перегородки, чтобы свет мог свободно проникать в соседние комнаты.
  • Открытые полки: вместо громоздких шкафов используйте стеллажи. Они не блокируют свет и при этом сохраняют функциональность.

Зеркала — магия отражения света

Зеркала — это не только стильный элемент интерьера, но и отличный способ визуально увеличить пространство и добавить света. Они ловят солнечные лучи и отражают их по всей комнате.

В небольшой комнате достаточно одного или двух больших зеркал. Излишек зеркал может создать ощущение хаоса и перегрузить пространство.

Глянец и блеск для солнечного акцента

Отражающие поверхности, такие как глянцевые или металлические элементы, могут значительно улучшить освещенность комнаты.

  • Используйте глянцевую отделку пола, мебельные фасады, а также металлические детали. Это создаст блеск и добавит ощущения света.
  • Покрасьте фурнитуру мебели или корпус светильников в блестящие оттенки. Это придаст изысканный вид и добавит яркости.

Минимализм — меньше значит больше света

Нагромождение предметов забирает свет и визуально уменьшает пространство. Чтобы комната стала светлее, откажитесь от ненужных вещей, оставьте только самое необходимое.

Сделайте уборку, удалив лишние предметы, и сосредоточьтесь на ключевых элементах декора. Это не только добавит света, но и улучшит атмосферу в квартире.

Добавить света в тёмную квартиру можно с помощью этих простых, но эффективных приёмов. Светлая отделка, минимизация преград для света, использование зеркал и глянцевых поверхностей — всё это поможет создать яркое и уютное пространство, даже если за окном пасмурно или в квартире недостаточно солнечного света.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
