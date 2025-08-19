Шторы, которые идеально подходят вашему интерьеру: 5 простых правил подбора цвета

Цвет штор можно сочетать с ковром и текстилем, избегая полного совпадения оттенков

Выбор штор может оказаться настоящим испытанием, особенно когда возникает вопрос: подбирать их под цвет стен или мебели? Чтобы упростить этот процесс, предлагаем 5 простых правил, которые помогут вам легко сделать правильный выбор.

Сочетание с цветом стен

Самый простой и безопасный вариант — выбрать шторы в тон с цветом стен. Этот подход создает единое пространство и делает его визуально более гармоничным. Текстиль будет плавно переходить в стену, не дробя интерьер на части.

Совет: Если хотите внести разнообразие, выбирайте шторы чуть светлее или темнее стен, чтобы создать интересный переход.

Нейтральный подход

Если ваш интерьер оформлен в нейтральных тонах, например, в сером, бежевом или белом, выбор штор тоже должен быть в этой же гамме. Нейтральные оттенки штор создают спокойную атмосферу, что идеально подходит для отдыха. Контрастные шторы в таком случае могут создать визуальный "шум", который нарушает гармонию.

Совет: Для гармонии выберите шторы, которые будут слияться с общим фоном, избегая резких контрастов.

Сочетание с другими предметами интерьера

Вы можете сочетать цвет штор с другими элементами интерьера, такими как ковер, подушки, пледы или мебель. Важно помнить, что полное совпадение цветов не всегда будет смотреться стильно, поэтому лучше использовать разные оттенки одного цвета или разные текстуры.

Совет: Подбирайте шторы, которые дополнят общий стиль и текстуры в комнате, избегая однообразия.

Контраст для акцента

Если цель — выделить окно или сделать его акцентом в интерьере, можно использовать контрастные шторы. Этот прием помогает сосредоточить внимание на определенной части комнаты. Но не забывайте, что кричащие и яркие цвета лучше исключить, чтобы не перегрузить пространство.

Совет: Выбирайте приглушенные оттенки контрастных цветов, а также можно использовать сочетание трех цветов: шторы, стены и мебель должны гармонично сочетаться.

Принты на шторах

Если вы решили выбрать шторы с принтами, будьте осторожны. Рисунок должен быть достаточно простым, чтобы не перегружать пространство. Лучше всего, если рисунок на шторах будет совпадать с рисунком на обоях или других элементах интерьера, но не перекрывать их. Не рекомендуется использовать слишком яркие орнаменты, особенно национальные, которые могут создать ощущение беспорядка.

Совет: Простой рисунок или однотонные шторы с легким узором будут идеальны для создания гармоничного дизайна.

Выбор штор — это не просто вопрос вкуса, но и важный элемент декора. Соблюдение этих простых правил поможет создать уют и гармонию в вашем доме, при этом не нарушая общую концепцию интерьера.

