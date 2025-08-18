Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Время больших решений: панамский канал запускает новый мегапроект, который изменит мировой транзит
Мусорное ведро можно разместить на внутренней стороне дверцы шкафа
Топ-13 летних ароматов 2025 года: эксперты ELLE раскрывают секреты выбора
Юрист Ерзина назвала самые невыгодные месяцы для отпуска в 2026 году
Дудение в морскую ракушку поможет избавиться от храпа
Юрий Лоза отметил день географа и потребовал показать достоверные карты Земли
Немецкий автодилер объяснил, как правильно чистить сиденья в автомобиле
Учёные рассказали всю правду о планке и её роли в формировании пресса
Исследование: гормон адипонектин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Бюджетный декор для кухни: эти 5 идей позволят обновить стены без ремонта

Обновление стен кухни без ремонта возможно с помощью наклеек и росписи
3:37
Недвижимость

Стена на кухне — это не просто часть пространства, но и важный элемент, который может добавить уют и стиль в вашу кухню. Однако не всегда хочется тратить много времени и денег на её оформление. Рассмотрим несколько простых и экономичных вариантов украшения стен.

Декор стен на кухне: стиль и уют
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Декор стен на кухне: стиль и уют

Декоративные наклейки: бюджетное решение

Наклейки — это один из самых простых и быстрых способов украсить стену на кухне. Они подойдут для однотонных стен и особенно хорошо смотрятся на светлых поверхностях, например, на стенах, окрашенных в пастельные или нейтральные тона. Такой декор можно подобрать в разных стилях:

  • тематические наклейки с изображением баночек со специями, чашек, поваров или аппетитных блюд;
  • минималистичные узоры или даже абстракции — идеальны для современного интерьера.

Этот способ идеально подходит для кухни, где важно не только эстетика, но и функциональность, поскольку наклейки можно легко заменить или удалить без следов.

Ручная роспись для оштукатуренных стен

Если у вас на кухне оштукатуренные стены, отличным решением будет ручная роспись. Для этого вам понадобятся трафареты, которые можно купить или сделать самостоятельно. Этот метод идеально подходит для тех, кто хочет добавить индивидуальности в интерьер, не потратив больших средств.

  • Для росписи выбирайте неяркие, спокойные цвета. Красочные и кричащие оттенки могут негативно повлиять на аппетит.
  • Чёрные и белые цвета — классика жанра, которая всегда будет смотреться стильно и универсально.
  • Подбирайте тон росписи в зависимости от цвета стены: на темной стене отлично будет смотреться белый рисунок, а на светлой — контрастный чёрный.

Использование панелей и накладок

Если хотите добавить текстуры на кухонную стену, но не хотите заморачиваться с покраской или росписью, можно использовать пластиковые панели или декоративные накладки с интересной фактурой. Это не только эстетично, но и функционально, так как такие панели легко чистятся.

  • Отличный вариант для кухонных стен — имитация кирпича или дерева.
  • Этот вариант позволяет быстро преобразить кухню, не прибегая к ремонту.

Картинки и постеры

Если наклейки или роспись вам не по душе, рассмотрите картинки или постеры. Выберите что-то подходящее для кухни — например, изображения свежих продуктов, фрукты, овощи или даже кулинарные цитаты. Это добавит в интерьер свежести и позитива.

  • Для кухни отлично подойдут плакаты с изображением пищи: свежих фруктов, кофе, приправ и прочего.
  • Выбирайте рамки под стиль кухни, чтобы они гармонировали с остальным интерьером.

Полки и небольшие декоративные элементы

Не забывайте, что декор на полках тоже может сыграть важную роль. Используйте полочки для расставления декоративных предметов: стильных баночек с приправами, небольших вазочек, оригинальных кофейных чашек. Это создаст уютную атмосферу, а пространство станет более функциональным.

Вдохновитесь этими быстрыми и бюджетными способами декорирования кухни! Наклейки, роспись, полки и картины — это отличные способы сделать интерьер стильным и уютным без больших затрат. Главное — не бояться экспериментировать и выбирать то, что подходит именно вам!

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Недвижимость
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой
Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой
Последние материалы
Мусорное ведро можно разместить на внутренней стороне дверцы шкафа
Топ-13 летних ароматов 2025 года: эксперты ELLE раскрывают секреты выбора
Юрист Ерзина назвала самые невыгодные месяцы для отпуска в 2026 году
Дудение в морскую ракушку поможет избавиться от храпа
Юрий Лоза отметил день географа и потребовал показать достоверные карты Земли
Немецкий автодилер объяснил, как правильно чистить сиденья в автомобиле
Учёные рассказали всю правду о планке и её роли в формировании пресса
Исследование: гормон адипонектин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Европейцы начали продавать билеты на свои свадьбы
Добавление лишних яиц в сырники ухудшает структуру и увеличивает влажность теста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.