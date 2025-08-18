Чистим не только зубы: 7 оригинальных применений зубной пасты, о которых вы не знали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зубная паста — это не только средство для чистки зубов! Благодаря своим абразивным свойствам, она может стать незаменимым помощником в быту. Вот 7 способов, как использовать зубную пасту в домашних делах, о которых вы, возможно, не знали.

Удаление пятен с ковра

Если ваш ковер испачкался чернилами, кофе или косметикой, не спешите расставаться с ним. Зубная паста отлично справляется с пятнами.

Как использовать

  • Нанесите немного пасты на пятно.
  • Используйте жесткую щетку для легкого втирания.
  • Осторожно почистите, затем протрите влажной тканью.

Этот метод подходит и для других мягких предметов интерьера.

Очистка инструментов для волос

Инструменты для укладки волос часто покрываются липким налетом. Зубная паста идеально подойдет для очистки от грязи.

Как использовать

  • Нанесите небольшое количество пасты на сухую ткань.
  • Аккуратно протрите внутренние поверхности инструмента.
  • Сотрите остатки пасты влажной салфеткой.

Полировка автомобильных фар

Потускневшие автомобильные фары — это не только эстетическая проблема, но и безопасность. Зубная паста поможет вернуть им яркость.

Как использовать

  • Нанесите пасту на влажную губку.
  • Аккуратно протрите фары круговыми движениями.
  • Протрите фары чистой тканью для блеска.

Очистка клавиш пианино

Желтоватые пятна на клавишах — это проблема многих пианистов. Зубная паста помогает вернуть им белоснежный вид.

Как использовать

  • Нанесите немного пасты на старую зубную щетку.
  • Протрите клавиши, уделяя внимание загрязненным местам.
  • Протрите клавиши влажной тканью, чтобы удалить остатки пасты.

Устранение запахов пищи

После работы с рыбой или чесноком на руках остается стойкий запах. Зубная паста поможет быстро избавиться от него.

Как использовать

  • Нанесите пасту на влажные руки.
  • Вспеньте ее и потрите руки в течение нескольких минут.
  • Тщательно смойте теплой или горячей водой.

Альтернатива ацетону для снятия лака

Если у вас нет ацетона, не беда — зубная паста может стать достойной заменой.

Как использовать

  • Смешайте зубную пасту с лимонным соком и немного воды.
  • Окуните ватный диск в смесь и аккуратно удалите лак с ногтей.

Придание блеска украшениям

Зубная паста может вернуть блеск потускневшим украшениям, включая кольца и браслеты. Единственное исключение — жемчуг, для которого паста не подходит.

Как использовать

  • Нанесите небольшое количество пасты на старую зубную щетку.
  • Протрите украшение, уделяя внимание затертому месту.
  • Промойте украшение и вытрите насухо.

Зубная паста — это не только простое средство для ухода за зубами, но и настоящая находка в быту! Попробуйте эти простые методы, чтобы сэкономить деньги и сделать ваш дом чище и ярче.

Уточнения

Зубна́я паста - гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
