Чистим не только зубы: 7 оригинальных применений зубной пасты, о которых вы не знали

Зубная паста помогает удалить пятна с ковра и других мягких поверхностей

Зубная паста — это не только средство для чистки зубов! Благодаря своим абразивным свойствам, она может стать незаменимым помощником в быту. Вот 7 способов, как использовать зубную пасту в домашних делах, о которых вы, возможно, не знали.

Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зубная паста

Удаление пятен с ковра

Если ваш ковер испачкался чернилами, кофе или косметикой, не спешите расставаться с ним. Зубная паста отлично справляется с пятнами.

Как использовать

Нанесите немного пасты на пятно.

Используйте жесткую щетку для легкого втирания.

Осторожно почистите, затем протрите влажной тканью.

Этот метод подходит и для других мягких предметов интерьера.

Очистка инструментов для волос

Инструменты для укладки волос часто покрываются липким налетом. Зубная паста идеально подойдет для очистки от грязи.

Как использовать

Нанесите небольшое количество пасты на сухую ткань.

Аккуратно протрите внутренние поверхности инструмента.

Сотрите остатки пасты влажной салфеткой.

Полировка автомобильных фар

Потускневшие автомобильные фары — это не только эстетическая проблема, но и безопасность. Зубная паста поможет вернуть им яркость.

Как использовать

Нанесите пасту на влажную губку.

Аккуратно протрите фары круговыми движениями.

Протрите фары чистой тканью для блеска.

Очистка клавиш пианино

Желтоватые пятна на клавишах — это проблема многих пианистов. Зубная паста помогает вернуть им белоснежный вид.

Как использовать

Нанесите немного пасты на старую зубную щетку.

Протрите клавиши, уделяя внимание загрязненным местам.

Протрите клавиши влажной тканью, чтобы удалить остатки пасты.

Устранение запахов пищи

После работы с рыбой или чесноком на руках остается стойкий запах. Зубная паста поможет быстро избавиться от него.

Как использовать

Нанесите пасту на влажные руки.

Вспеньте ее и потрите руки в течение нескольких минут.

Тщательно смойте теплой или горячей водой.

Альтернатива ацетону для снятия лака

Если у вас нет ацетона, не беда — зубная паста может стать достойной заменой.

Как использовать

Смешайте зубную пасту с лимонным соком и немного воды.

Окуните ватный диск в смесь и аккуратно удалите лак с ногтей.

Придание блеска украшениям

Зубная паста может вернуть блеск потускневшим украшениям, включая кольца и браслеты. Единственное исключение — жемчуг, для которого паста не подходит.

Как использовать

Нанесите небольшое количество пасты на старую зубную щетку.

Протрите украшение, уделяя внимание затертому месту.

Промойте украшение и вытрите насухо.

Зубная паста — это не только простое средство для ухода за зубами, но и настоящая находка в быту! Попробуйте эти простые методы, чтобы сэкономить деньги и сделать ваш дом чище и ярче.

