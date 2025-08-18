Не покупайте дорогие средства: 7 хитрых способов очистить трубы без лишних затрат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:54
Недвижимость

Засор в трубах — это не только неприятно, но и может привести к серьезным проблемам. Не стоит сразу обращаться к сантехнику или использовать дорогие магазинные средства. Попробуйте эти простые и экономичные способы, чтобы вернуть водоотведение в норму и избежать долгого ожидания мастера.

Засор в кухонной раковине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Засор в кухонной раковине

Способ №1: кипяток — простое решение для легких засоров

Если засор не слишком глубокий, первым шагом попробуйте залить в трубу кипяток. Он поможет растворить жир и мелкие загрязнения, если они накопились в трубах.

Как это сделать

  • Вскипятите 12 стаканов воды.
  • Заливайте по 2 стакана за один подход.
  • После каждого подхода подождите минуту, прежде чем залить новую порцию воды.
  • Включите воду из крана — если засор не ушел, повторите процедуру.

Когда кипяток не поможет

  • Если у вас пластиковые трубы, кипяток может их повредить.
  • Если засор сильный, кипяток не сможет растопить его полностью.

Способ №2: средство для мытья посуды

Если засор вызван жиром, то средство для мытья посуды будет отличным решением. Оно поможет растворить жир и другие органические загрязнения в трубах.

Как это сделать

  • Вылейте 2 ст. ложки средства для мытья посуды в слив.
  • Подождите 3 минуты.
  • Залейте 10 стаканов кипятка, чтобы средство образовало пену.
  • Включите воду и проверьте, ушел ли засор.

Способ №3: лимон + уксус + сода

Этот метод использует химическую реакцию между уксусом, содой и лимонным соком, чтобы растворить загрязнения. Это особенно эффективно от жира и остатков пищи.

Как это сделать

  • В слив добавьте 1/2 стакана соды и 1/2 стакана уксуса.
  • Залейте стаканом лимонного сока.
  • Через 2 часа залейте в слив 6 стаканов кипятка.

Когда не стоит использовать

  • Если у вас металлические трубы — сода может вызвать коррозию.

Способ №4: соль — абразив для труб

Соль имеет абразивные свойства, которые помогут "вытереть" загрязнения и бактерии из труб.

Как это сделать

  • Смешайте 1/2 стакана соли с 1/2 стакана соды.
  • Залейте смесь в слив.
  • Подождите 30 минут, затем налейте 6 стаканов горячей воды.
  • Оставьте еще на 5 минут и включите воду.

Другой вариант

  • Насыпьте 1/2 стакана соли в слив и залейте 1/2 стакана горячей воды. Оставьте на 30 минут, затем снова залейте кипятком.

Способ №5: дренажная змея — решите проблему быстро

Дренажная змея — это недорогой и эффективный инструмент для прочистки труб от засоров.

Как это сделать

  • Вставьте змею в слив на 10-20 см.
  • Проталкивайте её дальше, поворачивая по кругу.
  • Очистите змею от засора и повторите процесс, пока не сможете полностью протолкнуть её в трубу.

Для унитаза используйте длинную дренажную змею с ручкой, чтобы сильнее протолкнуть засор.

Способ №6: вешалка — экономный способ прочистки

Металлическая вешалка может стать отличным помощником для прочистки засоров, если нет дренажной змеи.

Как это сделать

  • Разогните металлическую вешалку в прямую линию.
  • Скруглите один конец, чтобы создать крючок.
  • Вставьте его в слив и вытащите загрязнения, такие как волосы или мелкие предметы.

Замечание: этот метод менее эффективен, чем использование дренажной змеи, но тоже может помочь в случае небольших засоров.

Способ №7: пылесос — простой способ вытянуть грязь

С помощью пылесоса можно удалить загрязнения с поверхности слива, особенно если засор не слишком глубоко.

Как это сделать

  • Снимите щетку с пылесоса.
  • Поставьте пылесос прямо над сливом.
  • Включите мощный режим и проверьте, вытянул ли пылесос грязь.

Замечание: пылесос не помогает при сильных засорах, но может улучшить ситуацию с поверхностными загрязнениями.

Почему магазинные средства — не всегда эффективны

Жидкие средства для прочистки труб могут помочь только при небольших засорах, таких как волосы или жир. Они не справляются с более сильными засорами, а химические компоненты могут повредить трубы, создавая коррозию. Лучше использовать натуральные методы, описанные выше.

Не спешите тратить деньги на дорогостоящие средства или вызывать сантехника. Попробуйте один из этих 7 способов, чтобы эффективно и быстро избавиться от засоров. Эти методы не только экономичны, но и безопасны для ваших труб, если следовать рекомендациям.

Уточнения

Сантехника - термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
