Подушки, которые всегда выглядят как новые: 5 правил стирки, о которых вам никто не говорил

Даже если вы не стираете подушки так часто, как следовало бы, каждый день на них скапливаются бактерии, пылевые клещи и омертвевшие клетки кожи. А это может повлиять на ваше здоровье. Разберемся, как часто и правильно стирать подушки, чтобы они оставались свежими и чистыми.
Как стирать подушки в стиральной машине: пошаговая инструкция
Большинство подушек можно стирать в стиральной машине, но для этого нужно соблюдать несколько простых правил.
Шаг 1: подготовка
Снимите наволочки и защитные чехлы с подушек. Перед стиркой обработайте пятна с помощью средства для стирки. Налейте его прямо на пятно и оставьте на 5 минут.
Шаг 2: поместите подушки в машину
Положите две подушки в стиральную машину, чтобы сбалансировать вес в барабане.
Шаг 3: добавьте моющие средства
Налейте средство для стирки и 1/2 стакана белого уксуса. Уксус удаляет пятна, запахи и помогает отбелить ткань.
Шаг 4: настройте режим
Выберите деликатный режим и холодную воду — это предотвратит слипание наполнителя в подушке.
Шаг 5: сушка
После стирки поместите подушки в сушильную машину с двумя теннисными мячиками, которые помогут взбить пух внутри. Если сушильной машины нет, выложите подушки на сухое полотенце и оставьте в проветриваемом месте, периодически переворачивая их для равномерного высыхания.
Как стирать подушки вручную: пошаговая инструкция
Некоторые подушки с эффектом памяти или латексные наполнители не могут быть вымыты в стиральной машине. Для таких подушек лучше использовать ручную стирку.
Шаг 1: подготовка
Снимите с подушки наволочку и защитный чехол.
Шаг 2: подготовьте воду
Наполните ванную или таз теплой водой. Добавьте моющее средство и 1/2 стакана белого уксуса. Перемешайте, чтобы средство немного вспенилось.
Шаг 3: стирка
Положите подушку в воду и несколько раз сожмите её, чтобы средство впиталось. Оставьте подушку в воде на 30 минут.
Шаг 4: промывание
После этого слейте воду и промойте подушку в тазе с чистой водой, пока средство не уйдёт.
Шаг 5: сушка
Аккуратно выдавите лишнюю воду и выложите подушку на чистое полотенце на горизонтальной поверхности. Переворачивайте её для равномерного высыхания.
Как поддерживать чистоту подушек
Чтобы продлить свежесть и чистоту подушек, используйте несколько простых рекомендаций.
Защитные чехлы
Используйте защитные чехлы, чтобы предотвратить накопление ороговевших клеток кожи, бактерий и сальных выделений.
Проветривание
Периодически проветривайте подушки, чтобы устранить запахи.
Не ешьте в постели
Избегайте привычки есть в кровати и не разрешайте питомцам спать на вашей подушке.
Меняйте наволочки
После болезни обязательно меняйте наволочки на новые и постирайте подушку, если она не использовалась.
Хранение
Если подушки не используются, храните их в сухом и прохладном месте.
Часто задаваемые вопросы
Как часто стирать подушки
Подушки с латексным наполнителем или эффектом памяти — каждые 5 месяцев.
Подушки с мягким наполнителем — каждые 3 месяца.
Как часто менять подушки
Подушки стоит менять каждые 2 года, поскольку они теряют форму и приобретают много бактерий.
Как удалить запахи с подушки
Если запах слабый, после стирки оставьте подушку на солнце, его лучи удаляют неприятные запахи.
Для сильного запаха посыпьте влажную подушку пищевой содой и дайте ей просохнуть, затем встряхните её.
Правильная стирка подушек не только помогает сохранить их внешний вид, но и способствует здоровью, очищая их от загрязнений и бактерий. Следуя простым рекомендациям, ваши подушки будут оставаться свежими и чистыми на протяжении долгого времени.
