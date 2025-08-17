Подушки, которые всегда выглядят как новые: 5 правил стирки, о которых вам никто не говорил

Для стирки подушек в машине используйте холодную воду и деликатный режим

Даже если вы не стираете подушки так часто, как следовало бы, каждый день на них скапливаются бактерии, пылевые клещи и омертвевшие клетки кожи. А это может повлиять на ваше здоровье. Разберемся, как часто и правильно стирать подушки, чтобы они оставались свежими и чистыми.

Как стирать подушки в стиральной машине: пошаговая инструкция

Большинство подушек можно стирать в стиральной машине, но для этого нужно соблюдать несколько простых правил.

Шаг 1: подготовка

Снимите наволочки и защитные чехлы с подушек. Перед стиркой обработайте пятна с помощью средства для стирки. Налейте его прямо на пятно и оставьте на 5 минут.

Шаг 2: поместите подушки в машину

Положите две подушки в стиральную машину, чтобы сбалансировать вес в барабане.

Шаг 3: добавьте моющие средства

Налейте средство для стирки и 1/2 стакана белого уксуса. Уксус удаляет пятна, запахи и помогает отбелить ткань.

Шаг 4: настройте режим

Выберите деликатный режим и холодную воду — это предотвратит слипание наполнителя в подушке.

Шаг 5: сушка

После стирки поместите подушки в сушильную машину с двумя теннисными мячиками, которые помогут взбить пух внутри. Если сушильной машины нет, выложите подушки на сухое полотенце и оставьте в проветриваемом месте, периодически переворачивая их для равномерного высыхания.

Как стирать подушки вручную: пошаговая инструкция

Некоторые подушки с эффектом памяти или латексные наполнители не могут быть вымыты в стиральной машине. Для таких подушек лучше использовать ручную стирку.

Шаг 1: подготовка

Снимите с подушки наволочку и защитный чехол.

Шаг 2: подготовьте воду

Наполните ванную или таз теплой водой. Добавьте моющее средство и 1/2 стакана белого уксуса. Перемешайте, чтобы средство немного вспенилось.

Шаг 3: стирка

Положите подушку в воду и несколько раз сожмите её, чтобы средство впиталось. Оставьте подушку в воде на 30 минут.

Шаг 4: промывание

После этого слейте воду и промойте подушку в тазе с чистой водой, пока средство не уйдёт.

Шаг 5: сушка

Аккуратно выдавите лишнюю воду и выложите подушку на чистое полотенце на горизонтальной поверхности. Переворачивайте её для равномерного высыхания.

Как поддерживать чистоту подушек

Чтобы продлить свежесть и чистоту подушек, используйте несколько простых рекомендаций.

Защитные чехлы

Используйте защитные чехлы, чтобы предотвратить накопление ороговевших клеток кожи, бактерий и сальных выделений.

Проветривание

Периодически проветривайте подушки, чтобы устранить запахи.

Не ешьте в постели

Избегайте привычки есть в кровати и не разрешайте питомцам спать на вашей подушке.

Меняйте наволочки

После болезни обязательно меняйте наволочки на новые и постирайте подушку, если она не использовалась.

Хранение

Если подушки не используются, храните их в сухом и прохладном месте.

Часто задаваемые вопросы

Как часто стирать подушки

Подушки с латексным наполнителем или эффектом памяти — каждые 5 месяцев.

Подушки с мягким наполнителем — каждые 3 месяца.

Как часто менять подушки

Подушки стоит менять каждые 2 года, поскольку они теряют форму и приобретают много бактерий.

Как удалить запахи с подушки

Если запах слабый, после стирки оставьте подушку на солнце, его лучи удаляют неприятные запахи.

Для сильного запаха посыпьте влажную подушку пищевой содой и дайте ей просохнуть, затем встряхните её.

Правильная стирка подушек не только помогает сохранить их внешний вид, но и способствует здоровью, очищая их от загрязнений и бактерий. Следуя простым рекомендациям, ваши подушки будут оставаться свежими и чистыми на протяжении долгого времени.

