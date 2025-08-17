Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Даже в самой современной кухне можно за считанные секунды разрушить ощущение вкуса и уюта. И дело вовсе не в мебели или отделке. Виновница — посуда. Некоторые предметы откровенно "дешевят" интерьер, создают визуальный хаос или выглядят так, словно они пришли из чужой эпохи. Рассказываем, что стоит отправить в дачный дом или на переработку — и чем это заменить.

Современная кухня с посудой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная кухня с посудой

Пестрые пластиковые разделочные доски

На кухне с дизайнерской плиткой и аккуратной мебелью ярко-зелёная или оранжевая доска выглядит чужеродно. Особенно если на ней видны следы от ножей и подтеки.

Чем заменить

  • Деревянной доской с красивой текстурой.
  • Доской из бамбука или натурального камня.
  • Стеклянной моделью — для современного интерьера.

Бонус: дерево не только эстетичнее, но и безопаснее — на его поверхности меньше шансов для размножения бактерий.

Посуда из разных наборов

Осталась одна тарелка из старого сервиза, пара кружек из времён студенчества и две миски с обколотыми краями? Вроде бы жалко выбрасывать, но именно такие "остатки" и создают ощущение беспорядка на кухне.

Как поступить

  • Оставить яркую "одиночку" для фотогеничного завтрака, а не для ежедневного пользования;
  • Собрать универсальный базовый комплект — 4-6 тарелок, чашек и мисок в едином стиле;
  • Подобрать цветную посуду, но в рамках одной палитры — пастельной, тёплой, нейтральной.

Совет: если любите микс, выбирайте посуду в одном материале (например, керамика) или схожих оттенках.

Советский хрусталь везде и сразу

Один хрустальный бокал в винтажном стиле — изысканно. Пять вазочек на полках с конфетами, вареньем и печеньем — уже перебор. Хрусталь требует точечного применения, иначе из утончённой детали он превращается в музейную пыль.

Как использовать со вкусом

  • Одну вазу — с живыми цветами.
  • Парные фужеры — для подачи шампанского.
  • Исключить повседневное использование, особенно на открытых полках.

Важно: резной хрусталь в изобилии визуально "утяжеляет" интерьер и делает его устаревшим.

Столовые приборы с миру по нитке

Если у вас нет хотя бы одного комплекта столовых приборов на шесть персон — это сигнал к покупке. Когда за одним столом оказывается серебристая вилка с цветком, гладкий нож и чайная ложка с фигурной ручкой, стол выглядит неряшливо.

Что делать

  • Собрать один нейтральный комплект на 6-12 персон.
  • При желании — дополнить его набором "для особых случаев" (золочёные ручки, чернёная сталь и пр.).
  • Выкинуть всё, что со сколами, царапинами и следами ржавчины.

Подсказка: чёрные или золотистые приборы добавляют современности, особенно в интерьере в стиле минимализм или лофт.

Пластиковая хлебница

Она занимает половину стола и всегда на виду. Но при этом выглядит дешево, быстро покрывается трещинами и теряет презентабельный вид.

Лучшие альтернативы

  • Металлическая хлебница с матовой крышкой.
  • Деревянная модель с выдвижной крышкой.
  • Плетёная корзинка с тканевой салфеткой.

Совет: если позволяет место, можно вовсе отказаться от хлебницы — достаточно полотняного мешка и ящика в шкафу.

Пластиковые стаканы

Даже если они "на каждый день", такие стаканы моментально выдают отсутствие внимания к деталям. Они быстро мутнеют, трескаются и при сервировке стола выглядят крайне неаккуратно.

Лучше выбрать

  • Тонкие стеклянные стаканы без рисунков.
  • Керамические кружки и чашки.
  • Термостаканы — для уюта и эстетики в повседневности.

Важно: в случае с гостями такие стаканы выглядят как временное решение "на случай пикника". А у вас ведь не пикник — у вас красивая кухня.

Эстетика — в мелочах

Даже самая стильная мебель и современная техника не спасут интерьер, если на столе — обшарпанные вилки, пластиковые доски и набор посуды из четырёх разных эпох. А вот гармоничные детали и правильная посуда могут кардинально преобразить кухню — сделать её не только функциональной, но и визуально дорогой.

Что стоит сделать прямо сейчас

  • Провести ревизию посуды.
  • Избавиться от старых, сколотых, дешёвых предметов.
  • Собрать базовый, нейтральный комплект.
  • Выбирать утварь, которая радует глаз, а не просто "пока не сломалась".

Ваша кухня — это лицо вашего дома. И она заслуживает самого лучшего.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
