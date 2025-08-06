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Аренда рвёт изнутри: что не так происходит с рынком жилья в мегаполисах

Домклик: льготная ипотека спровоцировала рост предложения на рынке аренды жилья
2:25
Недвижимость

Рынок долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках ощутимо меняется. На фоне высоких ипотечных ставок и сворачивания программ господдержки всё больше людей отказываются от покупки жилья и переходят на аренду. Это подогревает спрос и подталкивает цены вверх.

Мегаполис и аренда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мегаполис и аренда

Где аренда дороже всего

На первом месте, как и ожидалось, Москва: за стандартную "однушку" площадью 35 кв. м. здесь просят в среднем 67 000 рублей в месяц — это более чем вдвое выше, чем в других городах-миллионниках. Санкт-Петербург уверенно держится на втором месте с медианной ставкой 42 700 рублей. Замыкает тройку Казань, где аренда обходится почти в 30 000 рублей.

Самые доступные варианты

Уфу и Омск можно смело назвать лидерами по доступности — здесь за аренду просят около 20 000 рублей. Чуть дороже жильё в Воронеже и Волгограде — 20 400 и 20 500 рублей соответственно. Такие цифры особенно привлекательны на фоне столичных расценок.

Что происходит с предложением

Объём объявлений о сдаче жилья в долгосрочную аренду растёт почти во всех миллионниках. Причины — очевидны: завершившаяся льготная ипотека дала толчок инвестиционному покупательству. Люди брали квартиры в новостройках не для себя, а чтобы потом сдавать.

Теперь эти квартиры массово выходят на рынок. Например, в Казани число активных объявлений за полгода увеличилось на 135 %, в Ростове-на-Дону — на 85 %, а в Перми — на 80 %.

Почему не продают

Часть владельцев решила сдавать жилье, потому что не удалось выгодно его продать. Снижать цену они не готовы — значит, остаётся один вариант: аренда. Особенно удобно делать это через такие сервисы, как Домклик.

Как считали

Эксперты проанализировали объявления на Домклик, рассчитав медианную цену аренды исходя из стоимости квадратного метра. Все данные актуальны на начало июля 2025 года. Для сравнения использовалась аналогичная база за июль 2024 года.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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