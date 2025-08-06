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Когда стены шепчут чужие разговоры: как избавиться от звуков в квартире, которые мешают жить

Эксперты назвали эффективные материалы для звукоизоляции стен, пола и ванной
2:38
Недвижимость

Вы тратите деньги, надеясь обрести тишину, но она так и не приходит? Возможно, вы просто выбрали не те материалы. Удивительно, но привычные пенопласт и монтажная пена не только не помогают, а иногда даже усиливают шум. Как же действительно избавиться от звуков от соседей, улицы или труб?

Шумоизоляция стены
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шумоизоляция стены

Слышны соседи? Вот что поможет

Если сквозь стены доносится телевизор или разговоры — нужно ставить преграду. Самый действенный способ — создать дополнительный звукоизолирующий слой.

"Каркас из гипсоволокнистых листов и минеральной ваты снижает шум на 14-18 дБ", — поясняет Фёдор Васильев, директор "Главснаба".

Перед установкой обязательно заделайте все трещины и щели акустическим силиконом — через них проходит много звука.

Что делать с топотом сверху?

С ударными шумами всё сложнее — их не глушат ни потолочные панели, ни минвата. Лучше всего, конечно, если соседи сверху согласятся сделать "плавающий пол", но это редкость.

Пока этого не случилось, спасают:

  • Ковры с высоким ворсом.
  • Пробковые полы.
  • Плотные звукоизоляционные покрытия.

Шум из санузла? Можно заглушить!

Звук воды, бьющей по стальной ванне — один из самых раздражающих. Решения:

  • Наклеить на дно вибродемпфирующие мембраны.
  • Заполнить пространство под ванной минеральной ватой (не пеной!).

Для канализационных стояков подойдут навивные цилиндры из каменной ваты. Их легко установить без специалистов.

"Главное — исключить вибрацию труб: неправильное крепление — источник гула", — отмечает Александр Коршунов из "Роквул".

Шумы с улицы и из подъезда

Причина — щели в оконных проёмах и изношенные уплотнители дверей. Исправить это проще, чем кажется: достаточно заделать щели и обновить уплотнители. Если помогает слабо — укрепите стены, граничащие с подъездом.

Сколько стоит тишина?

  • Звукоизоляция стены: ~3000 руб./м².
  • Изоляция ванны: 2000-4000 руб.
  • Стояк: от 500 руб./п.м.

Что точно не работает?

  • Пенопласт на стены и потолок — бессмысленно.
  • Тонкие пробковые рулоны (2-3 мм) снижают шум на 3-5 дБ — почти незаметно.
  • Монтажная пена — враг тишины в санузлах.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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