Когда стены шепчут чужие разговоры: как избавиться от звуков в квартире, которые мешают жить

Вы тратите деньги, надеясь обрести тишину, но она так и не приходит? Возможно, вы просто выбрали не те материалы. Удивительно, но привычные пенопласт и монтажная пена не только не помогают, а иногда даже усиливают шум. Как же действительно избавиться от звуков от соседей, улицы или труб?
Если сквозь стены доносится телевизор или разговоры — нужно ставить преграду. Самый действенный способ — создать дополнительный звукоизолирующий слой.
"Каркас из гипсоволокнистых листов и минеральной ваты снижает шум на 14-18 дБ", — поясняет Фёдор Васильев, директор "Главснаба".
Перед установкой обязательно заделайте все трещины и щели акустическим силиконом — через них проходит много звука.
С ударными шумами всё сложнее — их не глушат ни потолочные панели, ни минвата. Лучше всего, конечно, если соседи сверху согласятся сделать "плавающий пол", но это редкость.
Пока этого не случилось, спасают:
Звук воды, бьющей по стальной ванне — один из самых раздражающих. Решения:
Для канализационных стояков подойдут навивные цилиндры из каменной ваты. Их легко установить без специалистов.
"Главное — исключить вибрацию труб: неправильное крепление — источник гула", — отмечает Александр Коршунов из "Роквул".
Причина — щели в оконных проёмах и изношенные уплотнители дверей. Исправить это проще, чем кажется: достаточно заделать щели и обновить уплотнители. Если помогает слабо — укрепите стены, граничащие с подъездом.
Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.