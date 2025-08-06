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Умная система в квартире — минус 15% платежей по услугам ЖКХ: как система отключает воду, свет и страх перед счетами

Каждый четвёртый россиянин хочет установить "умные" технологии дома — ВЦИОМ
2:51
Недвижимость

Снизить счета за ЖКХ на 10-12% — реально. И вовсе не обязательно менять поставщиков или пересчитывать нормы. Всё, что нужно, — оснастить дом устройствами "умного дома".

Устройства умного дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Устройства умного дома

Умный дом: не фантастика, а уже реальность

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый четвёртый россиянин (27%) хочет установить "умные" технологии дома. Особенно это актуально для новостроек — 85% будущих жильцов хотят получить квартиру с уже встроенными гаджетами.

Наиболее популярны:

  • Колонки с голосовым управлением.
  • Автоматизированные лампочки и розетки.
  • Выключатели.
  • Датчики движения и протечек.
  • Камеры видеонаблюдения.

Бюджетный набор: старт от 70 тысяч

"Для начала потребуется колонка — она управляет остальными устройствами. Миниатюрные версии стоят от 6-7 тысяч рублей, полноразмерные — до 13 тысяч", — рассказывает доцент кафедры финансового контроля Юлия Коваленко.

Также понадобятся:

  • Умная розетка — от 1200 руб.
  • Лампочка — 1400 руб.
  • Управляющий центр — 3000 руб.
  • Датчики температуры, движения, света — по 1000 руб. каждый.

Комплект для двухкомнатной квартиры обойдётся примерно в 70 тысяч. Он поможет сократить потребление энергии на 10%, а вложения окупятся за 6 лет.

Расширенный комплект: до 100 тысяч и больше возможностей

Продвинутый уровень включает:

  • Датчики протечек с функцией отключения воды;
  • Системы дистанционного управления электроприборами;
  • Терморегуляторы, датчики вибрации и влажности;
  • Камеры и интеллектуальные выключатели.

Стоимость такой системы — около 100 тыс. руб. При этом она может экономить до 15% расходов. Окупается примерно за 7 лет. Особенно полезна тем, кто забывает выключать свет или приборы перед уходом.

Для кого умный дом — не просто "игрушка"

"Семьям с маленькими детьми стоит установить датчики движения и открытия окон — если ребёнок пойдёт на кухню или к окну, система подаст сигнал", — отмечает Коваленко.

Камеры помогут защититься от краж, а управление с телефона — удалённо выключить утюг или свет.

Важный момент: нужен интернет

Без интернета возможности системы сильно ограничены. Голосовые команды не работают, сценарии отключения света не настроить, обновления не установить.

Тем не менее, согласно ВЦИОМ, 46% пользователей ценят "умный дом" за комфорт, 32% — за автоматизацию, а 17% чувствуют себя с ним безопаснее.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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