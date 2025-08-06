Умная система в квартире — минус 15% платежей по услугам ЖКХ: как система отключает воду, свет и страх перед счетами

Снизить счета за ЖКХ на 10-12% — реально. И вовсе не обязательно менять поставщиков или пересчитывать нормы. Всё, что нужно, — оснастить дом устройствами "умного дома".
Согласно опросу ВЦИОМ, каждый четвёртый россиянин (27%) хочет установить "умные" технологии дома. Особенно это актуально для новостроек — 85% будущих жильцов хотят получить квартиру с уже встроенными гаджетами.
Наиболее популярны:
"Для начала потребуется колонка — она управляет остальными устройствами. Миниатюрные версии стоят от 6-7 тысяч рублей, полноразмерные — до 13 тысяч", — рассказывает доцент кафедры финансового контроля Юлия Коваленко.
Также понадобятся:
Комплект для двухкомнатной квартиры обойдётся примерно в 70 тысяч. Он поможет сократить потребление энергии на 10%, а вложения окупятся за 6 лет.
Продвинутый уровень включает:
Стоимость такой системы — около 100 тыс. руб. При этом она может экономить до 15% расходов. Окупается примерно за 7 лет. Особенно полезна тем, кто забывает выключать свет или приборы перед уходом.
"Семьям с маленькими детьми стоит установить датчики движения и открытия окон — если ребёнок пойдёт на кухню или к окну, система подаст сигнал", — отмечает Коваленко.
Камеры помогут защититься от краж, а управление с телефона — удалённо выключить утюг или свет.
Без интернета возможности системы сильно ограничены. Голосовые команды не работают, сценарии отключения света не настроить, обновления не установить.
Тем не менее, согласно ВЦИОМ, 46% пользователей ценят "умный дом" за комфорт, 32% — за автоматизацию, а 17% чувствуют себя с ним безопаснее.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
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