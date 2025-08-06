Умная система в квартире — минус 15% платежей по услугам ЖКХ: как система отключает воду, свет и страх перед счетами

Каждый четвёртый россиянин хочет установить "умные" технологии дома — ВЦИОМ

2:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Снизить счета за ЖКХ на 10-12% — реально. И вовсе не обязательно менять поставщиков или пересчитывать нормы. Всё, что нужно, — оснастить дом устройствами "умного дома".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Устройства умного дома

Умный дом: не фантастика, а уже реальность

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый четвёртый россиянин (27%) хочет установить "умные" технологии дома. Особенно это актуально для новостроек — 85% будущих жильцов хотят получить квартиру с уже встроенными гаджетами.

Наиболее популярны:

Колонки с голосовым управлением.

Автоматизированные лампочки и розетки.

Выключатели.

Датчики движения и протечек.

Камеры видеонаблюдения.

Бюджетный набор: старт от 70 тысяч

"Для начала потребуется колонка — она управляет остальными устройствами. Миниатюрные версии стоят от 6-7 тысяч рублей, полноразмерные — до 13 тысяч", — рассказывает доцент кафедры финансового контроля Юлия Коваленко.

Также понадобятся:

Умная розетка — от 1200 руб.

Лампочка — 1400 руб.

Управляющий центр — 3000 руб.

Датчики температуры, движения, света — по 1000 руб. каждый.

Комплект для двухкомнатной квартиры обойдётся примерно в 70 тысяч. Он поможет сократить потребление энергии на 10%, а вложения окупятся за 6 лет.

Расширенный комплект: до 100 тысяч и больше возможностей

Продвинутый уровень включает:

Датчики протечек с функцией отключения воды;

Системы дистанционного управления электроприборами;

Терморегуляторы, датчики вибрации и влажности;

Камеры и интеллектуальные выключатели.

Стоимость такой системы — около 100 тыс. руб. При этом она может экономить до 15% расходов. Окупается примерно за 7 лет. Особенно полезна тем, кто забывает выключать свет или приборы перед уходом.

Для кого умный дом — не просто "игрушка"

"Семьям с маленькими детьми стоит установить датчики движения и открытия окон — если ребёнок пойдёт на кухню или к окну, система подаст сигнал", — отмечает Коваленко.

Камеры помогут защититься от краж, а управление с телефона — удалённо выключить утюг или свет.

Важный момент: нужен интернет

Без интернета возможности системы сильно ограничены. Голосовые команды не работают, сценарии отключения света не настроить, обновления не установить.

Тем не менее, согласно ВЦИОМ, 46% пользователей ценят "умный дом" за комфорт, 32% — за автоматизацию, а 17% чувствуют себя с ним безопаснее.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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