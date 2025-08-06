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Миллиарды рублей ушли в ЖКХ, но судьба этих денег уже вызывает вопросы

Россия выделит 47 млрд на строительство и ремонт систем ЖКХ — сообщил вице-премьер
1:48
Недвижимость

Знаете ли вы, какие регионы получат почти 47 миллиардов рублей на обновление ЖКХ — и что именно будет построено?

Очистные сооружения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Очистные сооружения

На штабе с губернаторами вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) одобрено финансирование в размере почти 47 миллиардов рублей. Деньги направят на реализацию 20 проектов ЖКХ сразу в десяти регионах России.

"Сегодня провел штаб с губернаторами, на котором рассмотрели новые заявки в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. Одобрили еще почти 47 млрд рублей КИК на реализацию 20 проектов сферы ЖКХ в 10 регионах страны", — сообщил Хуснуллин.

Куда пойдут средства

Большая часть выделенных средств предназначена для:

  • Строительства и модернизации водопроводов.
  • Обновления систем теплоснабжения.
  • Реконструкции канализаций и водоотведения.
  • Ремонта и замены котельных.
  • Строительства современных очистных сооружений.

Что дальше

Вице-премьер отметил: региональные власти должны держать реализацию проектов под строгим контролем. По его словам, основная часть заявок уже обработана, но несколько инициатив ещё находятся в работе.

"Будем поэтапно продолжать рассмотрение и одобрение следующих проектов", — заключил Хуснуллин.

Почему это важно

ЖКХ — одна из самых чувствительных сфер для жителей. Изношенные коммуникации, проблемы с отоплением и чистой водой — острые вопросы, требующие не просто обещаний, а конкретных решений. Новое финансирование может стать заметным шагом к улучшению жизни миллионов.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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