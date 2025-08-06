Семейная ипотека станет лотереей: где жильё подешевеет, а где мечта останется мечтой

Возможность покупки жилья с господдержкой скоро может измениться: в России рассматривают идею дифференцировать ставки по семейной ипотеке в зависимости от региона и количества детей. Такая мера, как предполагается, может подтолкнуть спрос на жильё в регионах и снизить перегрев в столицах.
Если предложение будет принято, ставка по ипотеке для семей будет зависеть от того, где они живут и сколько у них детей. В столичных регионах с высокой средней зарплатой (например, в Москве и области) кредит может стать менее доступным. А вот в регионах, где доходы ниже, наоборот — ипотека может подешеветь.
"По всей видимости, для части потенциальных заемщиков (например, жителей столичного региона с одним ребенком) доступность семейной ипотеки снизится, за счет чего будет повышена привлекательность ипотечного кредитования в регионах", — отметил Владимир Тетерин, старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА".
На фоне высоких ставок интерес к семейной ипотеке остаётся высоким. Именно поэтому государство ищет пути "донастройки" льготных программ, чтобы сбалансировать рынок. Однако насколько эффективно сработает новый механизм — пока неясно.
"Влияние дифференцированной ставки на ипотечные выдачи пока оценить сложно. Всё зависит от того, как и в какие сроки будет проведена настройка программы", — добавил Тетерин.
Глава Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что идея может быть реализована в ближайшее время. Ранее профильные министерства получили рекомендацию проработать этот вопрос, а вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что если нововведение позволит молодым семьям улучшить жилищные условия, правительство его поддержит.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.