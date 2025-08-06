Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что стало с актрисой Линь-Дан Фам, сыгравшей роль Камиллы в фильме Индокитай
Юрист Алёшкин: снимать инспектора ГИБДД на улице не запрещено
Бум AI-директоров в России: компании ищут экспертов
Японские кроссоверы выгодно перепродавать даже через 10 лет
Забота о растениях: удобрение кефиром для лучшего роста
Эксперт назвал 8 способов уменьшить мышечную боль после тренировки
Учёные выступают против использования бесконечно больших чисел в космологии
Пляж Лос-Патос в Доминикане рекомендован сёрферам за счёт высоких волн
Секреты чистого дома: 2 шага, которые помогут избавиться от пауков навсегда

Семейная ипотека станет лотереей: где жильё подешевеет, а где мечта останется мечтой

Владимир Тетерин: в Москве и Подмосковье семейная ипотека может подорожать
1:59
Недвижимость

Возможность покупки жилья с господдержкой скоро может измениться: в России рассматривают идею дифференцировать ставки по семейной ипотеке в зависимости от региона и количества детей. Такая мера, как предполагается, может подтолкнуть спрос на жильё в регионах и снизить перегрев в столицах.

Умная ипотека
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Умная ипотека

Что это значит для заемщиков

Если предложение будет принято, ставка по ипотеке для семей будет зависеть от того, где они живут и сколько у них детей. В столичных регионах с высокой средней зарплатой (например, в Москве и области) кредит может стать менее доступным. А вот в регионах, где доходы ниже, наоборот — ипотека может подешеветь.

"По всей видимости, для части потенциальных заемщиков (например, жителей столичного региона с одним ребенком) доступность семейной ипотеки снизится, за счет чего будет повышена привлекательность ипотечного кредитования в регионах", — отметил Владимир Тетерин, старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА".

Почему сейчас

На фоне высоких ставок интерес к семейной ипотеке остаётся высоким. Именно поэтому государство ищет пути "донастройки" льготных программ, чтобы сбалансировать рынок. Однако насколько эффективно сработает новый механизм — пока неясно.

"Влияние дифференцированной ставки на ипотечные выдачи пока оценить сложно. Всё зависит от того, как и в какие сроки будет проведена настройка программы", — добавил Тетерин.

Что говорят власти

Глава Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что идея может быть реализована в ближайшее время. Ранее профильные министерства получили рекомендацию проработать этот вопрос, а вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что если нововведение позволит молодым семьям улучшить жилищные условия, правительство его поддержит.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW
Авто
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW Аудио 
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Последние материалы
Владимир Тетерин: в Москве и Подмосковье семейная ипотека может подорожать
Что стало с актрисой Линь-Дан Фам, сыгравшей роль Камиллы в фильме Индокитай
Юрист Алёшкин: снимать инспектора ГИБДД на улице не запрещено
Бум AI-директоров в России: компании ищут экспертов
Японские кроссоверы выгодно перепродавать даже через 10 лет
Забота о растениях: удобрение кефиром для лучшего роста
Эксперт назвал 8 способов уменьшить мышечную боль после тренировки
Учёные выступают против использования бесконечно больших чисел в космологии
Пляж Лос-Патос в Доминикане рекомендован сёрферам за счёт высоких волн
Секреты чистого дома: 2 шага, которые помогут избавиться от пауков навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.