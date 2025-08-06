Семейная ипотека станет лотереей: где жильё подешевеет, а где мечта останется мечтой

Владимир Тетерин: в Москве и Подмосковье семейная ипотека может подорожать

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Возможность покупки жилья с господдержкой скоро может измениться: в России рассматривают идею дифференцировать ставки по семейной ипотеке в зависимости от региона и количества детей. Такая мера, как предполагается, может подтолкнуть спрос на жильё в регионах и снизить перегрев в столицах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Умная ипотека

Что это значит для заемщиков

Если предложение будет принято, ставка по ипотеке для семей будет зависеть от того, где они живут и сколько у них детей. В столичных регионах с высокой средней зарплатой (например, в Москве и области) кредит может стать менее доступным. А вот в регионах, где доходы ниже, наоборот — ипотека может подешеветь.

"По всей видимости, для части потенциальных заемщиков (например, жителей столичного региона с одним ребенком) доступность семейной ипотеки снизится, за счет чего будет повышена привлекательность ипотечного кредитования в регионах", — отметил Владимир Тетерин, старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА".

Почему сейчас

На фоне высоких ставок интерес к семейной ипотеке остаётся высоким. Именно поэтому государство ищет пути "донастройки" льготных программ, чтобы сбалансировать рынок. Однако насколько эффективно сработает новый механизм — пока неясно.

"Влияние дифференцированной ставки на ипотечные выдачи пока оценить сложно. Всё зависит от того, как и в какие сроки будет проведена настройка программы", — добавил Тетерин.

Что говорят власти

Глава Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что идея может быть реализована в ближайшее время. Ранее профильные министерства получили рекомендацию проработать этот вопрос, а вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что если нововведение позволит молодым семьям улучшить жилищные условия, правительство его поддержит.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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