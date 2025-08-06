Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бум AI-директоров в России: компании ищут экспертов
Японские кроссоверы выгодно перепродавать даже через 10 лет
Забота о растениях: удобрение кефиром для лучшего роста
Эксперт назвал 8 способов уменьшить мышечную боль после тренировки
Учёные выступают против использования бесконечно больших чисел в космологии
Пляж Лос-Патос в Доминикане рекомендован сёрферам за счёт высоких волн
Секреты ухода за кожей в самолёте: вылетай красивой, прилетайте сияющей
Рецепт лакерды: как замариновать бонито дома по греческой технологии
Собчак рассказала, где предпочитают отдыхать российские звёзды

Пауки не пройдут! 2 способа навсегда избавить дом от нежеланных гостей

Секреты чистого дома: 2 шага, которые помогут избавиться от пауков навсегда
1:44
Недвижимость

Пауки появляются в доме не просто так — они ищут тепло, укрытие и еду. И если вам не по душе такие гости, необязательно хвататься за баллон с химией. Достаточно изменить всего пару привычек в интерьере, и пауки начнут обходить ваше жилище стороной.

Домашний паук
Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Домашний паук

Вместо того чтобы бороться с ними после появления, попробуйте сделать ваш дом непривлекательным для них заранее. Один из самых эффективных способов — пересмотреть расстановку мебели. Пауки любят тёмные щели и укромные уголки: за шкафами, под диванами и в углах комнат.

Отодвиньте мебель от стены хотя бы на несколько сантиметров — и эти укрытия сразу станут менее уютными для восьминогих. К тому же вам станет проще убираться — меньше пыли, меньше паутины, чище воздух.

Второй важный момент — освещение. Причём не внутри, а снаружи. Пауков самих свет не привлекает, но вот насекомых, на которых они охотятся, он буквально манит. Вечером возле окон и дверей скапливаются мошки, комары и моль — а за ними и пауки. Решение простое: переставьте наружные фонари подальше от входа или замените их на лампы с тёплым спектром, которые меньше интересуют насекомых.

Всё это работает ещё эффективнее, если вы регулярно убираетесь и не оставляете в углах старые вещи или крошки, которые тоже могут привлечь потенциальную добычу пауков. Хорошо герметизированные окна и двери, заделанные щели и отсутствие паутины — всё это в совокупности делает ваш дом чистым, безопасным и… гораздо менее интересным для пауков.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд). Представители отряда распространены повсеместно. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени
Авто
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Звёздный конфликт: Лариса Гузеева разнесла Прохора Шаляпина, тот ответил зеркально
Шоу-бизнес
Звёздный конфликт: Лариса Гузеева разнесла Прохора Шаляпина, тот ответил зеркально Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Врачи: свёкла укрепляет иммунитет и помогает организму справляться с нагрузкой
Утконосы и крокодилы появились в эпоху динозавров и выжили до сегодняшнего дня
Учёные создали бактерию Syn57 с укороченным генетическим кодом — Nature
Трамп удивлён импортом урана из России: реакция на запрос Индии
Техника утепления позволяет собирать помидоры в октябре и ноябре — опыт садоводов
Дополнительные фонари на багажнике решают проблему с видимостью при перевозке груза
Как за час от Бергамо добраться до уникального объекта ЮНЕСКО с древним искусством
Туалетная бумага против плесени: гениальный способ сохранить свежесть продуктов
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Медики: короткая прогулка после еды повышает энергию и улучшает настроение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.