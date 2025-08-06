Пауки не пройдут! 2 способа навсегда избавить дом от нежеланных гостей

Секреты чистого дома: 2 шага, которые помогут избавиться от пауков навсегда

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пауки появляются в доме не просто так — они ищут тепло, укрытие и еду. И если вам не по душе такие гости, необязательно хвататься за баллон с химией. Достаточно изменить всего пару привычек в интерьере, и пауки начнут обходить ваше жилище стороной.

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Домашний паук

Вместо того чтобы бороться с ними после появления, попробуйте сделать ваш дом непривлекательным для них заранее. Один из самых эффективных способов — пересмотреть расстановку мебели. Пауки любят тёмные щели и укромные уголки: за шкафами, под диванами и в углах комнат.

Отодвиньте мебель от стены хотя бы на несколько сантиметров — и эти укрытия сразу станут менее уютными для восьминогих. К тому же вам станет проще убираться — меньше пыли, меньше паутины, чище воздух.

Второй важный момент — освещение. Причём не внутри, а снаружи. Пауков самих свет не привлекает, но вот насекомых, на которых они охотятся, он буквально манит. Вечером возле окон и дверей скапливаются мошки, комары и моль — а за ними и пауки. Решение простое: переставьте наружные фонари подальше от входа или замените их на лампы с тёплым спектром, которые меньше интересуют насекомых.

Всё это работает ещё эффективнее, если вы регулярно убираетесь и не оставляете в углах старые вещи или крошки, которые тоже могут привлечь потенциальную добычу пауков. Хорошо герметизированные окна и двери, заделанные щели и отсутствие паутины — всё это в совокупности делает ваш дом чистым, безопасным и… гораздо менее интересным для пауков.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд). Представители отряда распространены повсеместно.



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