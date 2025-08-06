Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп удивлён импортом урана из России: реакция на запрос Индии
Техника утепления позволяет собирать помидоры в октябре и ноябре — опыт садоводов
Дополнительные фонари на багажнике решают проблему с видимостью при перевозке груза
Как за час от Бергамо добраться до уникального объекта ЮНЕСКО с древним искусством
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Медики: короткая прогулка после еды повышает энергию и улучшает настроение
Эффект от антивозрастного крема возможен через 4–8 недель — данные косметологов
Белки и клетчатка снижают чувство голода и продлевают сытость
Григорий Лепс грубо вытолкал со сцены подростка во время фотосессии с певцом

Ваше спасение в жару: положите туалетную бумагу в холодильник — спасёт от плесени и сохранит свежесть продуктов

Туалетная бумага против плесени: гениальный способ сохранить свежесть продуктов
1:51
Недвижимость

Звучит странно? Да. Но этот трюк действительно работает. Особенно летом, когда влага в холодильнике буквально творит хаос: портит продукты, провоцирует появление плесени и превращает овощи в вареную кашу. Решение, которое ничего не стоит, — обычная туалетная бумага. Она легко справляется с влажностью, неприятными запахами и даже продлевает срок хранения еды.

Туалетная бумага
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Туалетная бумага

Всё дело в том, что мягкая бумага отлично впитывает влагу из воздуха. А именно она — главный враг холодильника в тёплое время года. Избыточная влажность ускоряет порчу продуктов и способствует появлению конденсата на стенках. Добавьте сюда перегруженные полки, плохо закрытые контейнеры и горячие блюда, которые мы часто ставим внутрь — и вы получите идеальные условия для заплесневевшего ада.

Именно здесь рулон туалетной бумаги становится неожиданным героем. Поставьте его на центральную решётку или рядом с овощным отсеком — и он начнёт работать. Он не только впитает лишнюю влагу, но и частично устранит резкие запахи: от рыбы, сыра, чеснока или лука. Конечно, бумага не заменит фильтры и вентиляцию, но станет хорошим помощником в тех холодильниках, где с циркуляцией воздуха не всё идеально.

Менять бумагу стоит раз в неделю. Если она просто влажная, можно дать ей высохнуть и использовать, например, в хозяйстве или отправить на компост. Но в качестве гигиенического средства она уже не подойдёт.

Летом, когда испарение из продуктов максимальное, этот простой трюк поможет сохранить порядок, чистоту и свежесть в холодильнике. И главное — у вас уже есть всё необходимое для его применения.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения
Новости спорта
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения Аудио 
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Врачи объяснили, как уменьшить запах старости с помощью гигиены и питания
Йога, пилатес и бодифлекс: эти виды фитнеса тренеры рекомендуют женщинам
Учёные: витамины группы B и чеснок делают человека менее привлекательным для комаров
В Австралии сняли видео с редким детенышем северного волосатого вомбата
Россия заинтересована в аренде самолётов у Ethiopian Airlines: детали сделки
BWH: бедность в 3 раза повышает риск тяжёлой формы COVID-19 — Annals of Internal Medicine
Круизный лайнер с 2100 пассажирами дрейфовал из-за отключения электричества
Водитель вправе потребовать повторный тест при несогласии с результатом алкотестера
Ремонт ванной: как не потратить лишнее и избежать проблем
Телеведущий Дмитрий Дибров оформил ипотеку по совету жены Полины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.