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Ремонт ванной обернётся кошмаром: 3 ошибки, которые съедят ваш бюджет

Ремонт ванной: как не потратить лишнее и избежать проблем
1:58
Недвижимость

Ремонт ванной — дело не только хлопотное, но и потенциально дорогое. И даже если вы стараетесь не упустить ни одной детали, есть три распространённые ошибки, которые могут превратить и без того затратный процесс в настоящий кошмар. Узнайте, чего нужно избегать, чтобы не выбросить деньги на ветер — и не остаться без ванной на неделю.

Маленькая ванная комната: стильные и функциональные решения
Фото: маленькая ванная, стиль, ремонт Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленькая ванная комната: стильные и функциональные решения

Ошибка №1. Ноль планирования — максимум проблем

Главное разочарование после ремонта ванной — когда красиво, но пользоваться неудобно. Все потому, что не было чёткого плана. Особенно в маленьких ванных комнатах важно на миллиметр вымерить каждую деталь: где открывается дверь, куда встанет шкаф, влезет ли стиралка.

Без тщательного зонирования вы рискуете получить тесноту, неудобство и постоянную борьбу с дверцами, кранами и углами.

Ошибка №2. Двигаем сантехнику — удваиваем бюджет

Кажется, что переставить унитаз или душ не так уж сложно? Это одна из самых дорогих иллюзий ремонта. Перенос сантехнических точек — один из главных факторов роста стоимости реконструкции.

Хочется перемен? Лучше сделайте их в отделке, но оставьте трубы там, где они есть. В противном случае смета может вырасти вдвое.

Ошибка №3. Красиво — попрощайтесь с долговечностью

Один из самых частых просчётов — выбор материалов по внешнему виду, а не по свойствам. Ванная — это всегда влажность, пар и перепады температуры. Шкафы, столешницы, полы — всё должно быть устойчивым к этим условиям. Красивое, но непригодное покрытие может разбухнуть, потрескаться и потребовать замены уже через год.

Хотите сэкономить — покупайте материалы, адаптированные для ванных комнат. Это инвестиция в срок службы ремонта.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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