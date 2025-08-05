Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банки США отказали Трампу в обслуживании: в чём причина внезапного решения
Овсяный бисквит без масла и муки: подробный рецепт от pizzalabpraha.cz
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Камчатка: мощное землетрясение сместило полуостров на 2 метра — данные учёных
В Клитхорпсе мусоровозы не вывозят отходы с мая из-за хаотичной парковки — Daily Mail
Эксперты советуют менять моторное масло каждые 7–8 тысяч километров
Слава Марлоу заработал на квартиру в Москве на песне Ты горишь как огонь
Регулярное ношение фитнес-корсета ослабляет мышцы кора — Американский совет хирургии
Пробиотики: очередной тренд или реальный способ улучшить состояние кожи

Стиральная машина: когда и как использовать, чтобы перестать переплачивать

Стирайте правильно: секреты экономии на электричестве, о которых вы не знали
2:27
Недвижимость

Если вы включаете стиральную машину сразу после прихода с работы, велика вероятность, что платите за стирку в два раза больше, чем могли бы. Да, всё зависит не только от температуры или режима. Главное — время, когда вы запускаете технику.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

В условиях, когда цены на электричество бьют рекорды, это может стать вашим самым недооценённым способом экономии.

Не только как, но и когда: зачем учитывать пиковые часы

Многие стирают по привычке — днём, вечером, в выходные. Но если у вас подключён двухтарифный учёт электроэнергии (а у большинства именно так), важно ориентироваться на часы, когда киловатт стоит дешевле. Ночные и раннеутренние часы, выходные дни и особые интервалы днём — именно в это время действуют льготные тарифы.

Вы можете сэкономить десятки процентов от стоимости каждой стирки. Всё просто: установите отложенный старт на 2-3 часа ночи и получайте чистое бельё к утру — без переплат.

У вас солнечные панели? Тогда ваш график другой

Если ваш дом оснащён солнечной электростанцией, стратегия меняется. Максимальная выработка приходится на период между 10:00 и 16:00. Запуская стирку в это время, вы фактически используете свою "бесплатную" энергию, не зависите от сети и снижаете общие расходы на электричество.

Когда электричество дороже всего

Зимой — утром, летом — вечером. Пик нагрузки обычно приходится на 16:00-20:00, когда включаются обогреватели, кондиционеры, кухонные приборы. Именно в эти часы стирать — значит платить максимум. Гораздо выгоднее запускать машину рано утром, поздно вечером или в ночное время.

Маленькие привычки — большая экономия

Даже если вы стираете в нужное время, не забывайте о базовой эффективности:

  • заполняйте барабан на 3/4 — не больше и не меньше;
  • используйте программы при 30 °C и режим ECO — это снижает потребление до 45%;
  • откажитесь от предварительной стирки, если она не нужна;
  • регулярно очищайте фильтр, промывайте машину от накипи — это продлевает срок службы и экономит ресурсы;
  • если машина старая, переход на новую модель с классом A+++ может снизить потребление до 50%.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
Домашние животные
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства Аудио 
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW
Авто
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Последние материалы
Регулярное ношение фитнес-корсета ослабляет мышцы кора — Американский совет хирургии
Пробиотики: очередной тренд или реальный способ улучшить состояние кожи
Как приготовить рулетики из свинины с морковью и сыром — пошаговый рецепт
Пилоты назвали самые неудобные места в самолёте
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Как часто нужно чистить уши собаке: рекомендации ветеринаров по породам
Нейропсихолог Меркер назвал 8 способов сохранить ум активным с возрастом
Банк России разместил курсы валют на 6 августа: доллар, евро и юань выросли
13 лет Curiosity на Марсе: как инженеры поддерживают работу марсохода
Как правильно худеть: советы по тренировкам и питанию от эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.