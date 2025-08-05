Стиральная машина: когда и как использовать, чтобы перестать переплачивать

Если вы включаете стиральную машину сразу после прихода с работы, велика вероятность, что платите за стирку в два раза больше, чем могли бы. Да, всё зависит не только от температуры или режима. Главное — время, когда вы запускаете технику.
В условиях, когда цены на электричество бьют рекорды, это может стать вашим самым недооценённым способом экономии.
Многие стирают по привычке — днём, вечером, в выходные. Но если у вас подключён двухтарифный учёт электроэнергии (а у большинства именно так), важно ориентироваться на часы, когда киловатт стоит дешевле. Ночные и раннеутренние часы, выходные дни и особые интервалы днём — именно в это время действуют льготные тарифы.
Вы можете сэкономить десятки процентов от стоимости каждой стирки. Всё просто: установите отложенный старт на 2-3 часа ночи и получайте чистое бельё к утру — без переплат.
Если ваш дом оснащён солнечной электростанцией, стратегия меняется. Максимальная выработка приходится на период между 10:00 и 16:00. Запуская стирку в это время, вы фактически используете свою "бесплатную" энергию, не зависите от сети и снижаете общие расходы на электричество.
Зимой — утром, летом — вечером. Пик нагрузки обычно приходится на 16:00-20:00, когда включаются обогреватели, кондиционеры, кухонные приборы. Именно в эти часы стирать — значит платить максимум. Гораздо выгоднее запускать машину рано утром, поздно вечером или в ночное время.
Даже если вы стираете в нужное время, не забывайте о базовой эффективности:
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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