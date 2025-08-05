Стиральная машина: когда и как использовать, чтобы перестать переплачивать

Стирайте правильно: секреты экономии на электричестве, о которых вы не знали

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы включаете стиральную машину сразу после прихода с работы, велика вероятность, что платите за стирку в два раза больше, чем могли бы. Да, всё зависит не только от температуры или режима. Главное — время, когда вы запускаете технику.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

В условиях, когда цены на электричество бьют рекорды, это может стать вашим самым недооценённым способом экономии.

Не только как, но и когда: зачем учитывать пиковые часы

Многие стирают по привычке — днём, вечером, в выходные. Но если у вас подключён двухтарифный учёт электроэнергии (а у большинства именно так), важно ориентироваться на часы, когда киловатт стоит дешевле. Ночные и раннеутренние часы, выходные дни и особые интервалы днём — именно в это время действуют льготные тарифы.

Вы можете сэкономить десятки процентов от стоимости каждой стирки. Всё просто: установите отложенный старт на 2-3 часа ночи и получайте чистое бельё к утру — без переплат.

У вас солнечные панели? Тогда ваш график другой

Если ваш дом оснащён солнечной электростанцией, стратегия меняется. Максимальная выработка приходится на период между 10:00 и 16:00. Запуская стирку в это время, вы фактически используете свою "бесплатную" энергию, не зависите от сети и снижаете общие расходы на электричество.

Когда электричество дороже всего

Зимой — утром, летом — вечером. Пик нагрузки обычно приходится на 16:00-20:00, когда включаются обогреватели, кондиционеры, кухонные приборы. Именно в эти часы стирать — значит платить максимум. Гораздо выгоднее запускать машину рано утром, поздно вечером или в ночное время.

Маленькие привычки — большая экономия

Даже если вы стираете в нужное время, не забывайте о базовой эффективности:

заполняйте барабан на 3/4 — не больше и не меньше;

используйте программы при 30 °C и режим ECO — это снижает потребление до 45%;

откажитесь от предварительной стирки, если она не нужна;

регулярно очищайте фильтр, промывайте машину от накипи — это продлевает срок службы и экономит ресурсы;

если машина старая, переход на новую модель с классом A+++ может снизить потребление до 50%.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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