Дом работает против вас: 4 привычки, которые доводят до коммунального банкротства

4:08
Недвижимость

Выключить свет, когда выходите из комнаты, — хороший шаг к экономии. Но есть и другие повседневные действия, на которые вы, скорее всего, не обращаете внимания, а они тем временем месяц за месяцем вытягивают из вас лишние деньги. Разбираемся, что именно стоит пересмотреть в быту — без стресса и с реальной пользой.

Кошка смотрит телевизор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка смотрит телевизор

Горячая вода впрок — главный слив бюджета

Горячая вода — удовольствие не из дешёвых, особенно если вы оплачиваете её по счётчику. Многие привычки кажутся безобидными, но в пересчёте на месяцы дают заметные расходы.

На что стоит обратить внимание

  • Оставляете воду включённой, пока чистите зубы или наносите маску на лицо.
  • Наливаете в кастрюлю больше воды, чем нужно для приготовления.
  • Долго смываете посуду вручную горячей водой, когда можно было бы оставить это посудомойке.

Как экономить без дискомфорта

  • Выключайте воду, когда она не нужна сиюминутно.
  • Грейте ровно столько, сколько нужно.
  • Используйте термос или термокружку для повторного кипячения — это выгоднее.

Стиралка и посудомойка: используете неправильно — платите больше

Даже техника, созданная для экономии ресурсов, может стать источником перерасхода, если пользоваться ею бездумно.

Основные ошибки

  • Включение машинки при полупустой загрузке.
  • Использование коротких программ без нужды.
  • Промывка тарелок перед загрузкой в посудомоечную машину;
  • Частая стирка в горячей воде.

Что делать

  • Загружайте технику полностью (но не переполняйте).
  • Стирайте на обычных, не укороченных режимах — они потребляют меньше энергии.
  • Удаляйте крупные остатки еды с посуды, но не мойте её заранее — ПММ справится.
  • Стирайте в прохладной воде, если нет сильных загрязнений.

Бонус: холодная вода бережёт ткань и продлевает срок службы одежды.

Постоянно заряженные устройства = минус батарея и деньги

Телефоны, ноутбуки, планшеты и даже кухонные комбайны часто остаются включёнными в сеть без необходимости. Вы не только расходуете электроэнергию, но и ускоряете износ батареи.

Что стоит пересмотреть

  • Отключайте зарядные устройства, если они не используются.
  • Не держите ноутбук всё время на зарядке.
  • Заряжайте смартфон до 80-90%, а не до 100%.
  • Не оставляйте телефон заряжаться на ночь — это вредно и для аккумулятора, и для счёта за электричество.

Важно: в режиме "ожидания" устройства тоже потребляют ток — пусть и немного, но на десятке приборов разница ощутима.

Фоновый телевизор — ненужный потребитель

Телевизор, включённый "для фона", легко может работать часами без зрителя. Особенно если его не выключают при выходе из комнаты или даже из дома.

Почему это проблема

  • Большие экраны потребляют много энергии.
  • При долгой работе вхолостую повышается риск перегрева и поломок.
  • Постоянное напряжение — дополнительная нагрузка на сеть.

Что делать

  • Используйте режим "Автовыключение" или таймер сна.
  • Замените старый телевизор на более энергоэффективную модель.
  • Перейдите на энергосберегающие лампы — это дополнительный плюс.

Маленькие изменения — большие результаты

Кажется, что выключенный телевизор или менее горячая вода не спасут ваш бюджет. Но именно эти мелочи ежедневно капают на счёт. А в годовом эквиваленте разница может составить сумму, которой хватит на отпуск или обновку для дома.

Пересмотрите свои бытовые привычки

  • Выключайте технику, которой не пользуетесь.
  • Оптимизируйте работу стиральной и посудомоечной машин.
  • Не оставляйте зарядки включёнными без нужды.
  • Контролируйте расход горячей воды.

Сэкономить — не значит отказаться от комфорта. Это значит — жить умно.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник - приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

Автор Мария Круглова

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
