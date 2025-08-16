10 глупостей, которые мы каждый день совершаем на кухне — и даже не подозреваем об этом

Горячая вода при использовании измельчителя отходов может вызвать засоры в трубах

Кухня — территория привычек. Мы открываем холодильник, включаем блендер, чистим картошку — и не задумываемся: а правильно ли мы это делаем? Оказывается, даже самые простые предметы можно использовать эффективнее (а порой — безопаснее), если знать нюансы.

Фото: Designed by Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кастрюля

Блендер: не бросайте всё вперемешку

У блендера есть "закон загрузки": от лёгкого к тяжёлому.

Правильная последовательность

Сначала жидкость.

Затем мягкие ингредиенты (фрукты, йогурт).

Потом — более плотные продукты.

И только в конце — лёд, орехи или замороженные овощи.

Такой порядок помогает избежать перегрузки мотора и делает измельчение более равномерным.

Холодильник: дверца — не место для молока

Бутылки с молочкой, кефиром и йогуртами часто живут на дверце холодильника. А зря — именно там самая тёплая температура.

Как правильно

Дверцу отдать под соусы, воду, соки и горчицу.

Молочные продукты держать ближе к задней стенке на средней или нижней полке.

Не перегружать холодильник до отказа — воздуху нужно циркулировать, иначе продукты быстрее портятся.

Пресс для чеснока: забудьте про очистку зубчиков

Многие тратят время на чистку чеснока перед тем, как положить его в пресс. Это не нужно!

Просто

Кладите зубчик в шелухе.

Надавите — мякоть выйдет через отверстия, шелуха останется внутри.

Меньше хлопот, тот же результат.

Посудомоечная машина: не играйте в тетрис

Заполнять машинку до отказа — ошибка. Важно учитывать, как именно работает распылитель.

Правила расстановки

Центр — для самой грязной посуды (картошка, соусы).

Края — для посуды с белковыми пятнами (мясо, яйца).

Не перекрывайте пути для воды и моющего средства.

И не забудьте: тарелки — вниз, чашки — вверх, всё под углом.

Миксер с подставкой: не оставляйте венчик на самотёк

Даже у стационарного миксера можно и нужно регулировать высоту венчика.

Зачем это нужно

Если венчик слишком низко — поцарапает чашу.

Если высоко — ингредиенты перемешаются плохо.

Правильное расстояние — 1-2 мм от дна.

Ручки кастрюли: не только для переноски

Отверстие на ручке — это не просто дизайнерская прихоть. Это отличная подставка для ложки.

Что делать

Вставьте ручку лопатки в отверстие.

Капли соусa будут стекать обратно в кастрюлю, а не на плиту.

И не нужно искать, куда положить ложку во время готовки.

Овощечистка: инструмент с множеством функций

Кроме картошки и моркови, овощечистка справляется с кучей задач.

Где ещё использовать

Срезать кожицу с томатов и перцев.

Нарезать шоколадную стружку.

Сделать лепестки сыра или лука.

Вырезать сердцевину у яблок.

Главное — чистить от себя, а не к себе. Так безопаснее и аккуратнее.

Ложка для спагетти: дырочка — не просто дырочка

Вы удивитесь, но отверстие в ложке для пасты — это не для слива воды.

Истинная функция

Оно служит меркой для одной порции спагетти.

Просто вставьте в неё сухую пасту — сколько влезло, столько и нужно на одного человека.

Экономит продукт и время на "на глазок".

Деревянная разделочная доска: враг горячей воды

Любимая многими деревянная доска капризна в уходе.

Чего нельзя делать

Мыть под горячей водой.

Класть в посудомойку.

Как правильно

Посыпьте солью.

Протрите половинкой лимона.

Вытрите насухо и храните в сухом месте.

Так доска прослужит долго и не впитает запахи.

Измельчитель отходов: забудьте про горячую воду

Если в вашей раковине установлен измельчитель, не включайте его вместе с горячей водой.

Почему

Горячая вода превращает отходы в вязкую массу.

Она оседает в трубах и вызывает засоры.

Лучше использовать холодную воду — она сохраняет структуру мусора и помогает всё смывать.

Да, жир с тарелок отмывается хуже, но зато трубы останутся чистыми.

Мелочи — не такие уж и мелочи

Казалось бы, всё просто — моем, готовим, убираем. Но если знать тонкости, можно не только облегчить себе жизнь, но и сохранить технику, посуду и продукты в лучшем состоянии. А значит, сэкономить и время, и деньги.

Проверьте свою кухню — наверняка вы уже нашли пару привычек, которые захотите поменять сегодня.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.



