Промыл под душем — и пошёл: странный способ, который продлевает жизнь джинсам

Стирка джинсов в холодной воде и без отжима снижает риск деформации ткани

Джинсы любят всё: и капучино на летней веранде, и прогулки в парке, и вечернюю суету мегаполиса. Но вот что они не любят - это частую стирку. Даже бережный режим в машинке способен превратить любимые джинсы в бесформенный и выцветший кусок ткани. Что же делать? Ответы — ниже.

Джинсы и вода: не такие уж лучшие друзья

Джинсовая ткань, особенно та, что содержит много хлопка, плохо переносит машинную стирку: теряет форму, садится, становится жёсткой или наоборот — растягивается в ненужных местах. Особенно это обидно, если джинсы стоили немалых денег и идеально садились по фигуре.

Но оказывается, у этого вопроса есть не только практичное, но и весьма эксцентричное решение — от самого генерального директора бренда Levi's.

Самый странный способ стирки — и он реально существует

Чарльз Берг, глава легендарной марки Levi's, признался в интервью, что… никогда не стирает джинсы в машинке. И это не фигура речи. Если уж случается загрязнение, он предпочитает точечно оттирать пятно влажной тканью. А если всё же решается на полноценную очистку, то просто надевает джинсы и идёт в них в душ. Да, прямо так. Намыливает, смывает и сушит на себе.

Звучит странно, но этот метод действительно щадит ткань: нет механического трения, высокой температуры и агрессивных отжимов. Хотя, конечно, подходит он далеко не всем.

4 более привычных совета для тех, кто не хочет мыться в джинсах

Если вы всё-таки предпочитаете более классические методы, вот 4 проверенных приёма, которые сохранят и цвет, и форму.

Стирайте джинсы как можно реже

Оптимально — после 10-15 носок.

Если нет явных загрязнений и запахов, лучше отложить стирку. Частые машинные процедуры ускоряют износ ткани.

Частые машинные процедуры ускоряют износ ткани. Джинсы — не футболка, они не нуждаются в ежедневной стирке. А лёгкий запах свежего воздуха с улицы — не повод их отправлять в барабан стиралки.

Перед стиркой выворачивайте и застёгивайте

Обязательно выверните брюки наизнанку, застегните молнию и все пуговицы, расправьте швы и закаты.

Такой ритуал помогает избежать потертостей, складок и заломов на ткани. А ещё защищает фурнитуру от повреждений.

Стирайте в холодной воде

Установите 20-30 градусов и деликатный режим.

Горячая вода буквально "убивает" джинсовую структуру: ткань усаживается, выцветает, теряет форму. Также стирайте джинсы отдельно или с одеждой схожего цвета — чтобы избежать линьки и лишнего окрашивания.

Охладите… в прямом смысле

Попробуйте положить джинсы на ночь в морозильник.

Да-да, прямо в морозилку, предварительно поместив в плотный пакет. Холод не вымоет пятна, но поможет нейтрализовать лёгкий запах и освежить вещь. Это особенно удобно летом, когда джинсы не испачкались, но хочется освежить ткань перед следующим выходом.

Минус: если запах сильный, морозильник не спасёт — в этом случае нужна ручная стирка. Но как временный лайфхак — вполне рабочая история.

Джинсы с синтетикой — стирать можно чаще

Если в составе есть эластан, полиэстер или вискоза, такие джинсы меньше боятся стирки. Более того — они склонны к растягиванию, и регулярная стирка (в холодной воде!) помогает вернуть им форму. Но даже в этом случае не стоит злоупотреблять барабаном.

Что делать точно не стоит

Стирать джинсы в горячей воде.

Сушить на батарее или под прямыми солнечными лучами.

Использовать агрессивные порошки с отбеливающим эффектом.

Выкручивать вручную с усилием.

Всё это ведёт к потере цвета, формы и эластичности. Лучше сушить джинсы на плечиках, в тенистом месте, без прямого света — и дать им спокойно "отдохнуть".

Чем бережнее к джинсам — тем дольше они вам служат

Пожалуй, джинсы — это тот предмет гардероба, который становится только лучше с годами. Они адаптируются под фигуру, приобретают характер и форму. Но только если вы обращаетесь с ними бережно.

Так что меньше машинки — больше здравого смысла. И да, морозилка — это не так уж и безумно.

