Промыл под душем — и пошёл: странный способ, который продлевает жизнь джинсам

Джинсы любят всё: и капучино на летней веранде, и прогулки в парке, и вечернюю суету мегаполиса. Но вот что они не любят - это частую стирку. Даже бережный режим в машинке способен превратить любимые джинсы в бесформенный и выцветший кусок ткани. Что же делать? Ответы — ниже.
Джинсовая ткань, особенно та, что содержит много хлопка, плохо переносит машинную стирку: теряет форму, садится, становится жёсткой или наоборот — растягивается в ненужных местах. Особенно это обидно, если джинсы стоили немалых денег и идеально садились по фигуре.
Но оказывается, у этого вопроса есть не только практичное, но и весьма эксцентричное решение — от самого генерального директора бренда Levi's.
Чарльз Берг, глава легендарной марки Levi's, признался в интервью, что… никогда не стирает джинсы в машинке. И это не фигура речи. Если уж случается загрязнение, он предпочитает точечно оттирать пятно влажной тканью. А если всё же решается на полноценную очистку, то просто надевает джинсы и идёт в них в душ. Да, прямо так. Намыливает, смывает и сушит на себе.
Звучит странно, но этот метод действительно щадит ткань: нет механического трения, высокой температуры и агрессивных отжимов. Хотя, конечно, подходит он далеко не всем.
Если вы всё-таки предпочитаете более классические методы, вот 4 проверенных приёма, которые сохранят и цвет, и форму.
Оптимально — после 10-15 носок.
Такой ритуал помогает избежать потертостей, складок и заломов на ткани. А ещё защищает фурнитуру от повреждений.
Горячая вода буквально "убивает" джинсовую структуру: ткань усаживается, выцветает, теряет форму. Также стирайте джинсы отдельно или с одеждой схожего цвета — чтобы избежать линьки и лишнего окрашивания.
Да-да, прямо в морозилку, предварительно поместив в плотный пакет. Холод не вымоет пятна, но поможет нейтрализовать лёгкий запах и освежить вещь. Это особенно удобно летом, когда джинсы не испачкались, но хочется освежить ткань перед следующим выходом.
Если в составе есть эластан, полиэстер или вискоза, такие джинсы меньше боятся стирки. Более того — они склонны к растягиванию, и регулярная стирка (в холодной воде!) помогает вернуть им форму. Но даже в этом случае не стоит злоупотреблять барабаном.
Всё это ведёт к потере цвета, формы и эластичности. Лучше сушить джинсы на плечиках, в тенистом месте, без прямого света — и дать им спокойно "отдохнуть".
Пожалуй, джинсы — это тот предмет гардероба, который становится только лучше с годами. Они адаптируются под фигуру, приобретают характер и форму. Но только если вы обращаетесь с ними бережно.
Так что меньше машинки — больше здравого смысла. И да, морозилка — это не так уж и безумно.
Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
