Слишком красивое, чтобы остаться незамеченным: выбираем кресло как акцент в интерьере

Дизайнеры рекомендуют учитывать размер, удобство и цвет при выборе кресла в гостиную

4:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кресло в гостиной — это не просто предмет мебели. Это место, где хочется устроиться с книгой, чашкой чая или сериалом. Оно задаёт тон пространству и подсказывает: здесь комфорт важнее условностей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кресло в интерьере современной гостиной

Мы подобрали 12 моделей для разных стилей — от сдержанного минимализма до креативной эклектики. А заодно делимся подсказками, которые помогут найти своё идеальное кресло.

Универсальные советы по выбору кресла

Прежде чем покупать, стоит ответить на три главных вопроса: насколько кресло удобно, как оно впишется в интерьер и подходит ли по размеру под вашу комнату.

На что обратить внимание

Размер: в маленькой комнате массивное кресло съест всё пространство. Лучше — компактная модель без подлокотников.

в маленькой комнате массивное кресло съест всё пространство. Лучше — компактная модель без подлокотников. Комфорт: важна не только мягкость, но и высота сиденья, угол наклона спинки. Если можно — лучше сесть и протестировать.

важна не только мягкость, но и высота сиденья, угол наклона спинки. Если можно — лучше сесть и протестировать. Цвет: кресло может "растворяться" в интерьере (например, совпадать с оттенком стен) или стать акцентом — ярким, выразительным, необычным.

кресло может "растворяться" в интерьере (например, совпадать с оттенком стен) или стать акцентом — ярким, выразительным, необычным. Материалы: натуральные ткани приятнее и долговечнее, а на велюре, например, меньше видно пятна и потертости.

Классика: сдержанно, элегантно, по-настоящему уютно

Что подойдёт

Высокие спинки, слегка изогнутые линии.

Резные деревянные ножки и элементы.

Благородная ткань — жаккард, дамаск, лен.

Цвета: бежевый, серо-синий, винный, коричневый.

Отлично смотрится в интерьере с лепниной, камином и деревянным журнальным столиком.

Скандинавский стиль: свет, воздух, дерево

Принципы сканди

Простые силуэты и функциональность.

Светлые оттенки: молочный, серый, пыльно-голубой.

Ножки из светлого дерева (бук, ясень).

Ткань — натуральная (лен, хлопок, шерсть).

Скандинавское кресло — это когда уют не требует лишнего. Только форма, ткань и тепло дерева.

Минимализм: когда кресло — это архитектура

Минимум, но по делу

Лаконичные формы, без декоративных деталей.

Однотонная обивка — чёрная, серая, пастельная.

Акцент на геометрию и чёткость линий.

Материалы — металл, пластик, дерево.

Здесь кресло — не "мягкое пятно" в комнате, а логичный элемент строгого и выверенного пространства.

Лофт: брутальность с душой

Особенности лофта

Кожа, металл, состаренное дерево.

Оттенки: табак, коньяк, графит.

Винтажные формы, реклайнеры и "честерфилды".

Грубая текстура и индустриальный характер.

Идеально смотрится у кирпичной стены, рядом с полкой для книг и напольным светильником.

Эклектика: свобода цвета и форм

Для смелых и творческих

Кресла-яйца, качалки, необычные формы.

Принты: этника, ботаника, арт-декор.

Комбинации тканей и фактур (например, велюр + ротанг).

Яркие оттенки — коралл, зелень, жёлтая горчица.

Главное — сохранить баланс: кресло может быть ярким, но не должно перетягивать всё внимание на себя.

Ещё немного практики: можно ли ставить два кресла

Да, и даже нужно, если позволяет место. Два кресла — это визуальный баланс, возможность вести беседу или просто комфортно разместиться вдвоём. Они могут быть:

Из одного набора — для симметрии.

Разными по дизайну, но в одной цветовой гамме.

Контрастными — для интересного визуального акцента.

Поставьте кресла под углом друг к другу, между ними — кофейный столик или плетёную тумбу. Добавьте торшер — и у вас получится настоящая зона отдыха.

Как выбрать кресло без ошибок

Запомнить главное

Выбирайте по ощущениям, а не только по картинке.

Смотрите на пропорции, а не только на цвет.

Учитывайте общий стиль, но не бойтесь личного акцента.

Кресло должно быть не только красивым, но и вашим — по духу, по посадке, по настроению.

Идеальное кресло — это то, в которое хочется возвращаться. И неважно, минимализм у вас или бохо, классика или эклектика — главное, чтобы оно стало любимым.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.