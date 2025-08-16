Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удвоение пенсии: кто может рассчитывать на повышенные выплаты
Разъяснены правила поведения при росте температуры двигателя в пути
Белковый завтрак и зарядка утром помогают похудеть после 50 лет — врачи
В хорватском городе Задар можно увидеть самый красивый закат в мире
Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C
Анджелина Джоли думает о написании мемуаров, посвящённых жизни с Брэдом Питтом
Британский пудинг на грани исчезновения: почему его перестали готовить — English Heritage
Меньше стресса и больше сна: эксперты назвали 6 ошибок, которые мешают похудеть
В средней полосе оптимальный срок посадки чеснока — вторая половина октября

Слишком красивое, чтобы остаться незамеченным: выбираем кресло как акцент в интерьере

Дизайнеры рекомендуют учитывать размер, удобство и цвет при выборе кресла в гостиную
4:29
Недвижимость

Кресло в гостиной — это не просто предмет мебели. Это место, где хочется устроиться с книгой, чашкой чая или сериалом. Оно задаёт тон пространству и подсказывает: здесь комфорт важнее условностей.

Кресло в интерьере современной гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кресло в интерьере современной гостиной

Мы подобрали 12 моделей для разных стилей — от сдержанного минимализма до креативной эклектики. А заодно делимся подсказками, которые помогут найти своё идеальное кресло.

Универсальные советы по выбору кресла

Прежде чем покупать, стоит ответить на три главных вопроса: насколько кресло удобно, как оно впишется в интерьер и подходит ли по размеру под вашу комнату.

На что обратить внимание

  • Размер: в маленькой комнате массивное кресло съест всё пространство. Лучше — компактная модель без подлокотников.
  • Комфорт: важна не только мягкость, но и высота сиденья, угол наклона спинки. Если можно — лучше сесть и протестировать.
  • Цвет: кресло может "растворяться" в интерьере (например, совпадать с оттенком стен) или стать акцентом — ярким, выразительным, необычным.
  • Материалы: натуральные ткани приятнее и долговечнее, а на велюре, например, меньше видно пятна и потертости.

Классика: сдержанно, элегантно, по-настоящему уютно

Что подойдёт

  • Высокие спинки, слегка изогнутые линии.
  • Резные деревянные ножки и элементы.
  • Благородная ткань — жаккард, дамаск, лен.
  • Цвета: бежевый, серо-синий, винный, коричневый.

Отлично смотрится в интерьере с лепниной, камином и деревянным журнальным столиком.

Скандинавский стиль: свет, воздух, дерево

Принципы сканди

  • Простые силуэты и функциональность.
  • Светлые оттенки: молочный, серый, пыльно-голубой.
  • Ножки из светлого дерева (бук, ясень).
  • Ткань — натуральная (лен, хлопок, шерсть).

Скандинавское кресло — это когда уют не требует лишнего. Только форма, ткань и тепло дерева.

Минимализм: когда кресло — это архитектура

Минимум, но по делу

  • Лаконичные формы, без декоративных деталей.
  • Однотонная обивка — чёрная, серая, пастельная.
  • Акцент на геометрию и чёткость линий.
  • Материалы — металл, пластик, дерево.

Здесь кресло — не "мягкое пятно" в комнате, а логичный элемент строгого и выверенного пространства.

Лофт: брутальность с душой

Особенности лофта

  • Кожа, металл, состаренное дерево.
  • Оттенки: табак, коньяк, графит.
  • Винтажные формы, реклайнеры и "честерфилды".
  • Грубая текстура и индустриальный характер.

Идеально смотрится у кирпичной стены, рядом с полкой для книг и напольным светильником.

Эклектика: свобода цвета и форм

Для смелых и творческих

  • Кресла-яйца, качалки, необычные формы.
  • Принты: этника, ботаника, арт-декор.
  • Комбинации тканей и фактур (например, велюр + ротанг).
  • Яркие оттенки — коралл, зелень, жёлтая горчица.

Главное — сохранить баланс: кресло может быть ярким, но не должно перетягивать всё внимание на себя.

Ещё немного практики: можно ли ставить два кресла

Да, и даже нужно, если позволяет место. Два кресла — это визуальный баланс, возможность вести беседу или просто комфортно разместиться вдвоём. Они могут быть:

  • Из одного набора — для симметрии.
  • Разными по дизайну, но в одной цветовой гамме.
  • Контрастными — для интересного визуального акцента.

Поставьте кресла под углом друг к другу, между ними — кофейный столик или плетёную тумбу. Добавьте торшер — и у вас получится настоящая зона отдыха.

Как выбрать кресло без ошибок

Запомнить главное

  • Выбирайте по ощущениям, а не только по картинке.
  • Смотрите на пропорции, а не только на цвет.
  • Учитывайте общий стиль, но не бойтесь личного акцента.
  • Кресло должно быть не только красивым, но и вашим — по духу, по посадке, по настроению.

Идеальное кресло — это то, в которое хочется возвращаться. И неважно, минимализм у вас или бохо, классика или эклектика — главное, чтобы оно стало любимым.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий
Еда и рецепты
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Дизайнеры рекомендуют учитывать размер, удобство и цвет при выборе кресла в гостиную
В хорватском городе Задар можно увидеть самый красивый закат в мире
Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C
Анджелина Джоли думает о написании мемуаров, посвящённых жизни с Брэдом Питтом
Британский пудинг на грани исчезновения: почему его перестали готовить — English Heritage
Меньше стресса и больше сна: эксперты назвали 6 ошибок, которые мешают похудеть
Физики из Испании и Италии создали модель Вселенной без Большого взрыва
В средней полосе оптимальный срок посадки чеснока — вторая половина октября
Повторное кипячение уничтожает бактерии и улучшает качество воды
Тренер Барри Сигрист: Брэд Питт и Дэмсон Идрис тренировались по программе гонщиков Формулы-1
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.