Слишком красивое, чтобы остаться незамеченным: выбираем кресло как акцент в интерьере
Дизайнеры рекомендуют учитывать размер, удобство и цвет при выборе кресла в гостиную
4:29
Кресло в гостиной — это не просто предмет мебели. Это место, где хочется устроиться с книгой, чашкой чая или сериалом. Оно задаёт тон пространству и подсказывает: здесь комфорт важнее условностей.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кресло в интерьере современной гостиной
Мы подобрали 12 моделей для разных стилей — от сдержанного минимализма до креативной эклектики. А заодно делимся подсказками, которые помогут найти своё идеальное кресло.
Универсальные советы по выбору кресла
Прежде чем покупать, стоит ответить на три главных вопроса: насколько кресло удобно, как оно впишется в интерьер и подходит ли по размеру под вашу комнату.
На что обратить внимание
- Размер: в маленькой комнате массивное кресло съест всё пространство. Лучше — компактная модель без подлокотников.
- Комфорт: важна не только мягкость, но и высота сиденья, угол наклона спинки. Если можно — лучше сесть и протестировать.
- Цвет: кресло может "растворяться" в интерьере (например, совпадать с оттенком стен) или стать акцентом — ярким, выразительным, необычным.
- Материалы: натуральные ткани приятнее и долговечнее, а на велюре, например, меньше видно пятна и потертости.
Классика: сдержанно, элегантно, по-настоящему уютно
Что подойдёт
- Высокие спинки, слегка изогнутые линии.
- Резные деревянные ножки и элементы.
- Благородная ткань — жаккард, дамаск, лен.
- Цвета: бежевый, серо-синий, винный, коричневый.
Отлично смотрится в интерьере с лепниной, камином и деревянным журнальным столиком.
Скандинавский стиль: свет, воздух, дерево
Принципы сканди
- Простые силуэты и функциональность.
- Светлые оттенки: молочный, серый, пыльно-голубой.
- Ножки из светлого дерева (бук, ясень).
- Ткань — натуральная (лен, хлопок, шерсть).
Скандинавское кресло — это когда уют не требует лишнего. Только форма, ткань и тепло дерева.
Минимализм: когда кресло — это архитектура
Минимум, но по делу
- Лаконичные формы, без декоративных деталей.
- Однотонная обивка — чёрная, серая, пастельная.
- Акцент на геометрию и чёткость линий.
- Материалы — металл, пластик, дерево.
Здесь кресло — не "мягкое пятно" в комнате, а логичный элемент строгого и выверенного пространства.
Лофт: брутальность с душой
Особенности лофта
- Кожа, металл, состаренное дерево.
- Оттенки: табак, коньяк, графит.
- Винтажные формы, реклайнеры и "честерфилды".
- Грубая текстура и индустриальный характер.
Идеально смотрится у кирпичной стены, рядом с полкой для книг и напольным светильником.
Эклектика: свобода цвета и форм
Для смелых и творческих
- Кресла-яйца, качалки, необычные формы.
- Принты: этника, ботаника, арт-декор.
- Комбинации тканей и фактур (например, велюр + ротанг).
- Яркие оттенки — коралл, зелень, жёлтая горчица.
Главное — сохранить баланс: кресло может быть ярким, но не должно перетягивать всё внимание на себя.
Ещё немного практики: можно ли ставить два кресла
Да, и даже нужно, если позволяет место. Два кресла — это визуальный баланс, возможность вести беседу или просто комфортно разместиться вдвоём. Они могут быть:
- Из одного набора — для симметрии.
- Разными по дизайну, но в одной цветовой гамме.
- Контрастными — для интересного визуального акцента.
Поставьте кресла под углом друг к другу, между ними — кофейный столик или плетёную тумбу. Добавьте торшер — и у вас получится настоящая зона отдыха.
Как выбрать кресло без ошибок
Запомнить главное
- Выбирайте по ощущениям, а не только по картинке.
- Смотрите на пропорции, а не только на цвет.
- Учитывайте общий стиль, но не бойтесь личного акцента.
- Кресло должно быть не только красивым, но и вашим — по духу, по посадке, по настроению.
Идеальное кресло — это то, в которое хочется возвращаться. И неважно, минимализм у вас или бохо, классика или эклектика — главное, чтобы оно стало любимым.
Уточнения
Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру