Зима не застанет врасплох: техника, которая делает приготовление заготовок быстрее и вкуснее

Лето — время вкусных овощей, ягод и фруктов. А значит, пора задуматься о зимних запасах. Чтобы процесс консервации был не утомительным, а приятным, стоит вооружиться помощниками. Мы выбрали три автоклава и несколько удобных приспособлений, которые действительно экономят время и силы.
Домашние заготовки с помощью автоклава
Что такое автоклав и зачем он нужен на кухне
Автоклав — это герметичная ёмкость, в которой под давлением можно стерилизовать заготовки, готовить тушёнку, овощные консервы и даже компоты. Он заменяет сразу кастрюлю, стерилизатор, плиту и термометр. Особенно выручает, если заготовок много и вы хотите не просто "запасти огурцов", а сделать это качественно и надолго.
Как выбрать автоклав: ориентиры для покупки
Перед тем как купить автоклав, стоит оценить свои задачи — от объёма до способа управления.
Материал
Лучше — нержавеющая сталь: долговечна, не окисляется, легко моется.
Объём
Выбирайте, исходя из того, сколько банок вы обычно закатываете за раз.
Тип работы
Механические: требуют ручного контроля температуры и давления.
Полуавтоматические: автоматически закрывают клапан и сигнализируют, когда всё готово.
Полностью автоматические: сами следят за температурой, временем и даже могут быть управляемы со смартфона.
Обзор автоклавов для заготовок
Fansel 3 — надёжная база для любой кухни
Объём: от 8 до 22 литров.
Варианты банок: до 15 штук по 0,5 л.
Работает в паровом и водяном режимах.
Корпус из нержавейки, есть возможность подключения к электросети.
Подходит для закатки как твист-офф, так и СКО-банок.
Приятный бонус: можно использовать для приготовления домашних спиртных напитков.
Крестьянка — для масштабных заготовок
Объём: от 15 до 34 литров.
Вмещает до 28 банок.
Совместим с плитой и электричеством.
Можно использовать как коптильню или самогонный аппарат.
Контроль температуры через встроенный термометр, отключение и сброс давления — вручную.
Преимущество: большой выбор объёмов, в том числе для тех, кто делает заготовки "на всю зиму и соседям".
Малиновка Смарт Шеф 5 — консервация на уровне гаджетов
Управление через приложение на смартфоне.
Автоматический контроль всего процесса.
Электронная панель и 1000+ встроенных рецептов.
Объём: 26, 35 или 42 литра.
Режим су-вид, дистилляция, реторт-пакеты.
Идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и технологичность.
Полезные мелочи, которые спасают на кухне
Автоклав — вещь отличная, но есть и более скромные, но незаменимые помощники.
Захват для банок
Позволяет безопасно доставать банки из кипятка.
Удобен при переносе горячих банок.
Подходит для посуды объёмом от 0,5 до 3 литров.
Без захвата сложно справиться, особенно если консервируете много и сразу.
Стерилизатор для банок
Варианты с одним или тремя отверстиями.
Диаметр — 82 мм (под стандартные крышки).
Ставится на кастрюлю, чтобы стерилизовать банки паром.
Компактный, удобный, легко хранится.
Отделитель косточек
За раз обрабатывает 6 вишен, черешен или оливок.
Сок не разбрызгивается.
Быстро, удобно, безопасно.
Подходит даже детям — можно превратить консервацию в совместное занятие.
Удалители сердцевины
Есть как одиночные, так и наборы разных диаметров.
Удаляют сердцевину у яблок, груш и даже помидоров.
Легко моются, подходят для посудомойки.
Ускоряют подготовку фруктов и овощей в разы.
Этикетки для банок
Наборы по 48 штук с разными рисунками и подписями.
Помогают не перепутать соленья, варенье и компоты.
Красиво смотрятся на полке.
Не забывайте указывать дату — зимой будет легче выбирать баночку к ужину.
Консервация — не рутина, а радость
С правильной техникой и удобными мелочами заготовки превращаются из хлопотного процесса в удовольствие. Больше не нужно следить за кипящими кастрюлями и обжигать пальцы банками — всё под контролем, чисто, быстро и удобно. А зимой вы с удовольствием откроете баночку домашних солений или компота — и вспомните, как легко всё это было приготовлено.
