Горело, дымило, чернело — но отмоется за 10 минут: простой способ спасёт даже безнадёжную кастрюлю

Пригоревшее дно кастрюли может испортить весь кулинарный настрой, но не саму посуду. Главное — не торопиться и не хвататься за металлические щётки. Существует деликатный и действенный способ, который вернёт кастрюле чистоту без повреждений.
Первый импульс — скорее отскрести нагар. Но если вы начнёте тереть горячую кастрюлю, рискуете не только деформировать металл, но и безвозвратно испортить покрытие.
Когда кастрюля остынет, приходит время для простого, но эффективного рецепта. Понадобится только сода и немного терпения.
Во время кипячения сода проникает в слои нагара, размягчает и ослабляет его сцепление с поверхностью. Уже на этом этапе можно заметить, как пригоревшие остатки начинают отслаиваться.
После кипячения не спешите выливать раствор. Дайте кастрюле остыть прямо с содовой водой внутри. За это время сода продолжит "работать" и справится с остатками загрязнений.
Совет: не накрывайте кастрюлю крышкой — пусть остынет естественным образом. Это поможет избежать образования пара, который мешает процессу размягчения нагара.
Когда кастрюля остынет, можно приступать к финальной стадии.
Если загрязнение оказалось особенно стойким, не отчаивайтесь.
Иногда с первого раза очистить всё не удаётся — особенно если нагар "старый" или очень плотный. В этом случае не нужно применять агрессивные методы. Лучше просто повторить процесс с чистым раствором соды.
Обычно хватает 1-2 процедур, чтобы полностью удалить пригар и вернуть кастрюле первозданный вид.
Важно: не использовать абразивы, металлические щётки и порошки. Они оставляют микроповреждения, которые в будущем только усиливают пригорание.
Сода и вода — сочетание, проверенное временем. Оно не требует специальных средств, усилий и лишних затрат. А главное — сохраняет посуду в целости и делает уборку после готовки менее нервной.
Попробуйте этот способ — и кастрюля снова будет блестеть, будто вы только что купили её в магазине.
Кастрю́ля - посуда, чаша для приготовления еды на кухонной плите; имеет плоское дно и высокие, как правило, прямые борта с двумя короткими ручками; закрывается крышкой.
