Смартфон умирает, пока вы спите: распространённая ошибка миллионов от которой пора отказаться

Ночная зарядка сокращает срок службы аккумулятора на 20–30% в год
3:43
Недвижимость

Каждую ночь миллионы людей по привычке подключают смартфон к зарядке и отправляются спать. Утром — 100% и спокойствие. Но за этим комфортом скрывается цепочка процессов, которые медленно, но верно "съедают" ваш аккумулятор. И чем чаще вы так делаете, тем быстрее телефон начнёт разряжаться за полдня. Почему — объясняем подробно.

Смартфон на зарядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смартфон на зарядке

Цикл за циклом: что происходит с зарядом ночью

На первый взгляд кажется, что телефон просто набрал заряд до 100% и "уснул". На самом деле — нет. После полной зарядки аккумулятор постепенно теряет 1-2%, и как только уровень падает до 99%, смартфон тут же начинает дозаряжаться обратно. Этот процесс может повториться десятки раз за ночь.

Что происходит при этом с батареей

  • Постоянные мини-зарядки создают "химический стресс".
  • Аккумулятор как будто постоянно живёт на пике возможностей — без отдыха.
  • Внутренние материалы изнашиваются быстрее обычного.

Перегрев — тихий разрушитель

Многие кладут телефон на кровать, под подушку или накрывают одеялом, чтобы не светил экран. Всё это препятствует нормальному охлаждению гаджета во время зарядки.

Чем опасен перегрев

  • Электролит внутри аккумулятора теряет стабильность.
  • Устройство нагревается даже от обычного адаптера, а неоригинальные — ещё хуже.
  • Постоянный перегрев сокращает срок службы батареи и может вызвать сбои в работе телефона.

Почему всегда на зарядке — плохая идея

Каждый аккумулятор имеет свой ресурс — количество циклов заряд-разряд. Чем чаще он "работает на максимум", тем быстрее этот ресурс истощается.

Последствия привычки заряжать ночью

  • Снижение ёмкости на 20-30% уже за первый год.
  • Быстрая разрядка в течение дня, даже при небольшом использовании.
  • Телефон "умирает" в самый неподходящий момент — без предупреждения.

Как заряжать правильно: простые правила

Чтобы аккумулятор служил дольше, не обязательно отказываться от всех удобств. Достаточно поменять пару привычек.

Правила здоровой зарядки

  • Заряжайте телефон частями — по 15-30 минут в течение дня.
  • Старайтесь держать заряд между 20% и 80%.
  • Не держите устройство подключённым к сети, если заряд достиг 90-100%.
  • Не оставляйте телефон на зарядке, когда он лежит на мягких поверхностях.

А если без ночной зарядки никак

Иногда обстоятельства вынуждают — утро начинается с выхода из дома, а времени на зарядку нет. Тогда есть лайфхаки, которые помогут уменьшить вред от ночной подпитки.

Что поможет минимизировать вред

  • Включите режим адаптивной зарядки (есть на большинстве современных смартфонов).
  • Снимайте чехол на ночь — это улучшает охлаждение.
  • Кладите телефон на жёсткую, прохладную поверхность.
  • Используйте только фирменные зарядные устройства и качественные кабели.

Почему важно заботиться о батарее

Смартфон сегодня — это не просто средство связи. Это наш будильник, навигатор, кошелёк и даже офис. Но даже самая продвинутая модель не спасёт, если батарея держится пару часов. А замена аккумулятора — удовольствие не из дешёвых и не всегда доступное.

Поменять одну привычку — проще и дешевле, чем менять телефон. Подзаряжайте в течение дня, не гонитесь за 100%, и смартфон будет служить дольше, работая без сбоев и неприятных сюрпризов.

Уточнения

Смартфо́н - мобильный телефон, дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
