Смартфон умирает, пока вы спите: распространённая ошибка миллионов от которой пора отказаться

Ночная зарядка сокращает срок службы аккумулятора на 20–30% в год

3:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждую ночь миллионы людей по привычке подключают смартфон к зарядке и отправляются спать. Утром — 100% и спокойствие. Но за этим комфортом скрывается цепочка процессов, которые медленно, но верно "съедают" ваш аккумулятор. И чем чаще вы так делаете, тем быстрее телефон начнёт разряжаться за полдня. Почему — объясняем подробно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смартфон на зарядке

Цикл за циклом: что происходит с зарядом ночью

На первый взгляд кажется, что телефон просто набрал заряд до 100% и "уснул". На самом деле — нет. После полной зарядки аккумулятор постепенно теряет 1-2%, и как только уровень падает до 99%, смартфон тут же начинает дозаряжаться обратно. Этот процесс может повториться десятки раз за ночь.

Что происходит при этом с батареей

Постоянные мини-зарядки создают "химический стресс".

Аккумулятор как будто постоянно живёт на пике возможностей — без отдыха.

Внутренние материалы изнашиваются быстрее обычного.

Перегрев — тихий разрушитель

Многие кладут телефон на кровать, под подушку или накрывают одеялом, чтобы не светил экран. Всё это препятствует нормальному охлаждению гаджета во время зарядки.

Чем опасен перегрев

Электролит внутри аккумулятора теряет стабильность.

Устройство нагревается даже от обычного адаптера, а неоригинальные — ещё хуже.

Постоянный перегрев сокращает срок службы батареи и может вызвать сбои в работе телефона.

Почему всегда на зарядке — плохая идея

Каждый аккумулятор имеет свой ресурс — количество циклов заряд-разряд. Чем чаще он "работает на максимум", тем быстрее этот ресурс истощается.

Последствия привычки заряжать ночью

Снижение ёмкости на 20-30% уже за первый год.

Быстрая разрядка в течение дня, даже при небольшом использовании.

Телефон "умирает" в самый неподходящий момент — без предупреждения.

Как заряжать правильно: простые правила

Чтобы аккумулятор служил дольше, не обязательно отказываться от всех удобств. Достаточно поменять пару привычек.

Правила здоровой зарядки

Заряжайте телефон частями — по 15-30 минут в течение дня.

Старайтесь держать заряд между 20% и 80%.

Не держите устройство подключённым к сети, если заряд достиг 90-100%.

Не оставляйте телефон на зарядке, когда он лежит на мягких поверхностях.

А если без ночной зарядки никак

Иногда обстоятельства вынуждают — утро начинается с выхода из дома, а времени на зарядку нет. Тогда есть лайфхаки, которые помогут уменьшить вред от ночной подпитки.

Что поможет минимизировать вред

Включите режим адаптивной зарядки (есть на большинстве современных смартфонов).

Снимайте чехол на ночь — это улучшает охлаждение.

Кладите телефон на жёсткую, прохладную поверхность.

Используйте только фирменные зарядные устройства и качественные кабели.

Почему важно заботиться о батарее

Смартфон сегодня — это не просто средство связи. Это наш будильник, навигатор, кошелёк и даже офис. Но даже самая продвинутая модель не спасёт, если батарея держится пару часов. А замена аккумулятора — удовольствие не из дешёвых и не всегда доступное.

Поменять одну привычку — проще и дешевле, чем менять телефон. Подзаряжайте в течение дня, не гонитесь за 100%, и смартфон будет служить дольше, работая без сбоев и неприятных сюрпризов.

Уточнения

Смартфо́н - мобильный телефон, дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.