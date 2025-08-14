Смартфон умирает, пока вы спите: распространённая ошибка миллионов от которой пора отказаться

Каждую ночь миллионы людей по привычке подключают смартфон к зарядке и отправляются спать. Утром — 100% и спокойствие. Но за этим комфортом скрывается цепочка процессов, которые медленно, но верно "съедают" ваш аккумулятор. И чем чаще вы так делаете, тем быстрее телефон начнёт разряжаться за полдня. Почему — объясняем подробно.
На первый взгляд кажется, что телефон просто набрал заряд до 100% и "уснул". На самом деле — нет. После полной зарядки аккумулятор постепенно теряет 1-2%, и как только уровень падает до 99%, смартфон тут же начинает дозаряжаться обратно. Этот процесс может повториться десятки раз за ночь.
Многие кладут телефон на кровать, под подушку или накрывают одеялом, чтобы не светил экран. Всё это препятствует нормальному охлаждению гаджета во время зарядки.
Каждый аккумулятор имеет свой ресурс — количество циклов заряд-разряд. Чем чаще он "работает на максимум", тем быстрее этот ресурс истощается.
Чтобы аккумулятор служил дольше, не обязательно отказываться от всех удобств. Достаточно поменять пару привычек.
Иногда обстоятельства вынуждают — утро начинается с выхода из дома, а времени на зарядку нет. Тогда есть лайфхаки, которые помогут уменьшить вред от ночной подпитки.
Смартфон сегодня — это не просто средство связи. Это наш будильник, навигатор, кошелёк и даже офис. Но даже самая продвинутая модель не спасёт, если батарея держится пару часов. А замена аккумулятора — удовольствие не из дешёвых и не всегда доступное.
Поменять одну привычку — проще и дешевле, чем менять телефон. Подзаряжайте в течение дня, не гонитесь за 100%, и смартфон будет служить дольше, работая без сбоев и неприятных сюрпризов.
