Никакого ремонта, только уют: этот трюк с ковром преобразит комнату

Дизайнеры используют наслоение ковров для зонирования пространства

3:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Два ковра в одной комнате? Звучит странно — пока не увидишь результат. Этот приём не только не портит интерьер, но и делает его уютнее, выразительнее и функциональнее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Два ковра в интерьере

Многослойность вместо безвкусицы

Многие считают, что один ковёр — это максимум, особенно в небольшом пространстве. Но дизайнеры всё чаще идут наперекор стереотипам и намеренно накладывают ковры друг на друга. Причина — эффект, которого невозможно добиться одним предметом.

Такой приём добавляет глубины, акцентов и неожиданных визуальных решений. Главное — не бросаться наугад, а понимать, зачем и как это делается.

Маскировка старого — просто и красиво

Если в комнате уже есть ковёр, но он подустал — выцвел, протёрся или обзавёлся пятнами — это ещё не повод с ним прощаться. Поверх можно положить небольшой коврик: с орнаментом, геометрией или ярким принтом. Он отвлечёт взгляд от недостатков и сделает покрытие похожим на дизайнерскую задумку.

Этот трюк особенно хорош для съёмного жилья: обновление без затрат и без следов на полу.

Зонирование без передвижек

Второе веское преимущество — лёгкое зонирование пространства. Дополнительный ковёр, положенный поверх основного, помогает визуально выделить определённый уголок: место для отдыха, детский уголок, кресло с лампой для чтения или даже рабочую зону с ноутбуком.

Чтобы зонирование смотрелось органично, лучше выбирать ковёр нестандартной формы: круглый, овальный или треугольный. Контраст по цвету или фактуре подчеркнёт разницу между зонами, не нарушая общего стиля.

Акустика: ковры против эха

Этот приём не только визуальный. Если в комнате высокий потолок или слышно эхо, дополнительный слой ковра поможет улучшить акустику. Особенно хорошо работает сочетание тонкой циновки поверх мягкого ворсистого основания. Вместе они поглощают звуки лучше, чем обычный ковролин или синтетические покрытия.

В городских квартирах такой подход может оказаться настоящим спасением, особенно в спальнях и гостиных, где хочется тишины.

Меняем ковры по сезону

Многослойность позволяет адаптировать интерьер к погоде. Зимой — тёплый пушистый ковёр поверх более тонкого: и ногам приятно, и атмосфера уютнее. Летом — лёгкий хлопковый или джутовый коврик, чтобы добавить свежести и текстурного контраста.

Такой "ковровый гардероб" позволяет менять настроение комнаты буквально за минуту. И не нужно таскать тяжёлые ковры в кладовку — достаточно сложить верхний и заменить его на сезонный.

Главное — не переборщить

Чтобы композиция выглядела продуманной, а не случайной, есть несколько простых правил:

Нижний ковёр должен быть однотонным или нейтральным: серый, бежевый, тёмно-синий.

серый, бежевый, тёмно-синий. Верхний — более выразительным: с узором, ярким цветом или интересной текстурой.

с узором, ярким цветом или интересной текстурой. Размер верхнего ковра не должен превышать ⅔ от нижнего , иначе он будет выглядеть чужеродно.

, иначе он будет выглядеть чужеродно. Следите, чтобы края ковров не топорщились и не мешали проходу - безопасность важнее декора.

Экспериментируйте смело

Даже если идея двух ковров кажется странной, стоит попробовать — эффект может удивить. Это быстрый способ изменить настроение в комнате, не прибегая к ремонту или глобальным перестановкам. А ещё - это отличный повод вдохнуть новую жизнь в старые вещи.

Мягкие переходы между зонами, уют под ногами, визуальная глубина — всё это делает наложение ковров настоящим интерьерным лайфхаком, который пришёл из дизайнерских студий в обычные квартиры.

Уточнения

Ковёр - плотное тканое изделие из пряжи различного рода, используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.