Стоит меньше, а приходит точно таким, как на фото: топ-товары для дома, которые стоит покупать онлайн

Обои, фрески и фотообои точно передают цвет и сюжет в интернет-магазинах

6:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Онлайн-шопинг перестал быть игрой в рулетку. Некоторые вещи для дома сегодня можно смело выбирать в интернете — без сомнений и сожалений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина выбирает товары для ремонта онлайн

Плитка: чёткий выбор с небольшими нюансами

Плитка — один из самых понятных и предсказуемых товаров для онлайн-покупки. Цвет, размер и рисунок отлично передаются через цифровые каталоги. Особенно хорошо смотрятся матовые или однотонные варианты, а вот с природными фактурами — например, имитацией мрамора или дерева — стоит быть внимательнее.

Детали вроде металлического блеска на бюджетной плитке могут вживую выглядеть иначе, чем на экране: порой слишком кричаще или дешево. В то время как спокойные премиальные оттенки чаще всего сохраняют свою эстетичность и в реальности. Поэтому важно читать отзывы, смотреть фото от покупателей и, по возможности, заказывать образцы.

Пробка — уверенность с первого клика

Пробковые покрытия — ещё один безопасный вариант для интернет-шопинга. Их цвет, рельеф и общая текстура передаются через фото практически без искажений. К тому же такие материалы редко бывают сложными в визуальном восприятии, а значит, можно быть уверенным в совпадении ожиданий и реальности.

Если добавить к этому устойчивость к влаге и шумоизоляционные свойства, становится понятно, почему пробка всё чаще попадает в корзины онлайн-покупателей.

Фотообои и фрески: эффектный акцент без риска

Современные фотообои, фрески и большие настенные принты — это декоративные изделия, которые не требуют тактильной оценки. Главную роль здесь играют сюжет, масштаб и сочетаемость с цветовой гаммой интерьера. Всё это отлично видно на качественных визуализациях, которые есть у большинства крупных производителей.

Разнообразие текстур — от холста до гладкой виниловой основы — тоже можно оценить заранее: производители указывают не только тип материала, но и плотность, а покупатели охотно делятся фотографиями после поклейки.

Двери: простота форм, точность снимков

Глухие двери, модели с остеклением или декоративными вставками — всё это легко выбрать онлайн. Если конструкция проста, а производитель не экономит на визуализации, ошибки маловероятны.

Чёткая геометрия, симметрия панелей и пропорции прекрасно передаются на фото. Крупные бренды также выкладывают снимки с разных ракурсов, показывая не только общий вид, но и ручки, петли, текстуру шпона или эмали.

В случае с дверьми важнее выбрать надёжного поставщика и точно замерить проём — с остальным интернет справляется отлично.

Сантехника и смесители: техника не подводит

В этой категории всё просто: если у изделия указаны точные размеры, способ монтажа и особенности подключения — вероятность ошибки минимальна. Краны, душевые стойки, раковины и ванны, как правило, соответствуют фото и описанию.

Главное — убедиться, что у бренда есть понятная документация и чёткие фотографии. Визуальные параметры, такие как цвет металла или форма, отлично передаются на экране. А вот эргономику и удобство управления можно предугадать по отзывам и обзорам.

Светильники: следите за размерами

Самая частая ошибка при онлайн-покупке светильников — неверное представление о габаритах. На фото подвес может казаться небольшим, а в реальности оказывается внушительным. Или наоборот.

Освещённость, мощность ламп и цветовая температура тоже играют роль: тёплый белый свет на фото может выглядеть нейтральным. Поэтому перед заказом нужно обязательно сверять характеристики: диаметр, высоту, длину подвеса и параметры освещения.

Что покупать стоит с осторожностью

Мягкая мебель — настоящий лотерейный билет. Даже если вам нравится обивка и форма дивана на картинке, сложно предсказать, насколько удобной окажется посадка. Жесткость, глубина, пружинный блок или пенополиуретан — всё это влияет на ощущения, которые невозможно передать через экран.

Впрочем, если речь идёт о декоративной или "гостевой" мебели, которой будут пользоваться редко, требования становятся мягче. В таких случаях визуальная составляющая может быть главной.

Отдельная зона риска — текстиль и нестандартные цвета мебели. Нюансы оттенков (особенно серого, бежевого или терракотового) на экране часто искажаются, а фактура ткани может оказаться грубее или синтетичнее, чем казалось. Здесь лучше перестраховаться и попросить образец.

Кухонные гарнитуры — только вживую

Пожалуй, самый капризный сегмент — кухни. Визуально они могут выглядеть идеально, но эргономику, вместительность, надёжность направляющих и фурнитуру онлайн не проверить.

Хорошая кухня требует не только симпатичного фасада, но и точной подгонки под помещение. Даже при наличии 3D-визуализации сложно предугадать, насколько удобным будет доступ к ящикам или хватит ли места для посуды.

Как покупать грамотно

Выбор того или иного товара онлайн зависит не только от категории, но и от ваших приоритетов. Если критична цветовая точность или тактильные ощущения — стоит заранее заказать образцы или поехать в шоурум. Но если важна экономия времени и уверенность в стандартных параметрах, интернет-шопинг — верное решение.

В мире, где всё больше процессов переходит в цифровую плоскость, умение "читать" каталоги, анализировать отзывы и оценивать технические характеристики становится настоящим бытовым навыком. А значит, покупать для дома онлайн можно без риска — если делать это с умом.

Уточнения

Интернет-магазин (англ. online store или e-shop) — сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.