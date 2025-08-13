Ремонт на миллион, а атмосфера на ноль: эти ошибки старят любой интерьер

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Свежие обои, модный диван, новый телевизор… А дома всё равно как-то "не то"? Скорее всего, виной всему дизайнерские клише, которые ещё 10 лет назад были пиком моды, а сегодня — явный сигнал, что интерьер застрял во времени. Вот список приёмов, которые пора забыть.

Интерьер современной гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер современной гостиной

Мебель у стен — уже не комильфо

Расстановка дивана строго в углу, а кресел — зеркально по бокам — это уже прошлый век. Интерьеру не хватает воздуха, если всё прилипло к стенам.

Что делать вместо этого

  • Вынесите диван в центр комнаты
  • Используйте ковры для зонирования.
  • Комбинируйте кресла разных форм и текстур.

Гарнитуры — в музей

Трёхпредметные наборы мебели "в одном стиле" создают ощущение выставочного зала. Современные интерьеры строятся на контрастах и миксе.

Актуальные решения

  • Диван и кресло: из разных коллекций.
  • Стеллаж: не в тон двери.
  • ТВ: на стене без тумбы "в комплекте".

Ванна без кафельного плена

Квадратная плитка от пола до потолка давно устарела. Особенно белая.

Что вместо этого

  • Крупноформатные панели "под камень" или "под дерево".
  • Фактурный керамогранит.
  • Отделка без глянца и сетки швов.

Драпировка осталась в прошлом

Тяжёлые портьеры с подхватами и ламбрекенами — символ пафоса нулевых. Современные окна "дышат".

Чем заменить

  • Римские шторы.
  • Рулонки.
  • Простые жалюзи.
  • Ничего — если стиль позволяет.

Фартук без фруктов

Кухни с фотопечатью на фартуке (вспомните клубнички и чашки кофе) — это уже антиквариат.

Актуально

  • Нейтральные, однотонные фартуки.
  • Текстурированные материалы (бетон, камень).
  • Лаконичные фасады — матовые или глянцевые.

Дерево ≠ стильно

Огромные дубовые серванты, лакированные комоды и круглые обеденные столы из массива — всё это кричит: "Привет из 90-х!"

Что делать

  • Использовать дерево дозированно.
  • Отдавать предпочтение светлым породам.
  • Вписывать деревянные акценты в современный контекст.

Прощай, евроремонт

Контрастные обои с кантом, пластиковые потолки, псевдомолдинги — это не стиль, это шаблон.

Вместо этого

  • Однотонные стены с фактурой.
  • Акцент на свет и воздух.
  • Отказ от декора ради декора.

Гипсокартон? Только если по делу

Ниши, арки, сложные потолочные уровни — раньше были модой, теперь — перегрузом.

Современный подход

  • Меньше конструкций — больше свободы.
  • Зонируйте мебелью, а не перегородками.
  • Используйте натуральные материалы.

Простой потолок — лучший потолок

Когда-то потолки были ареной дизайнерских фантазий: натяжные, глянцевые, с подсветкой и фотопечатью. Сегодня всё иначе.

Что модно

  • Идеально ровная белая поверхность.
  • Точечные светильники.
  • Акцент на высоту и свет.

Жизнь, а не картинка из журнала

Копировать интерьер из Pinterest — не значит сделать его уютным. Когда всё слишком правильно, дом теряет душу.

Что важно

  • Предметы с историей.
  • Любимые книги, постеры, сувениры.
  • Индивидуальность вместо идеальности.

Если вы узнали свой интерьер — не спешите расстраиваться. Мода в дизайне — не приговор, а ориентир. Порой достаточно убрать один устаревший элемент, чтобы пространство заиграло новыми красками. Делайте дом живым, личным и современным — не по каталогам, а по себе.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
