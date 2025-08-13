Ремонт на миллион, а атмосфера на ноль: эти ошибки старят любой интерьер

Современный интерьер требует индивидуального подхода, а не копирования

3:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Свежие обои, модный диван, новый телевизор… А дома всё равно как-то "не то"? Скорее всего, виной всему дизайнерские клише, которые ещё 10 лет назад были пиком моды, а сегодня — явный сигнал, что интерьер застрял во времени. Вот список приёмов, которые пора забыть.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Интерьер современной гостиной

Мебель у стен — уже не комильфо

Расстановка дивана строго в углу, а кресел — зеркально по бокам — это уже прошлый век. Интерьеру не хватает воздуха, если всё прилипло к стенам.

Что делать вместо этого

Вынесите диван в центр комнаты

Используйте ковры для зонирования.

Комбинируйте кресла разных форм и текстур.

Гарнитуры — в музей

Трёхпредметные наборы мебели "в одном стиле" создают ощущение выставочного зала. Современные интерьеры строятся на контрастах и миксе.

Актуальные решения

Диван и кресло: из разных коллекций.

Стеллаж: не в тон двери.

ТВ: на стене без тумбы "в комплекте".

Ванна без кафельного плена

Квадратная плитка от пола до потолка давно устарела. Особенно белая.

Что вместо этого

Крупноформатные панели "под камень" или "под дерево".

Фактурный керамогранит.

Отделка без глянца и сетки швов.

Драпировка осталась в прошлом

Тяжёлые портьеры с подхватами и ламбрекенами — символ пафоса нулевых. Современные окна "дышат".

Чем заменить

Римские шторы.

Рулонки.

Простые жалюзи.

Ничего — если стиль позволяет.

Фартук без фруктов

Кухни с фотопечатью на фартуке (вспомните клубнички и чашки кофе) — это уже антиквариат.

Актуально

Нейтральные, однотонные фартуки.

Текстурированные материалы (бетон, камень).

Лаконичные фасады — матовые или глянцевые.

Дерево ≠ стильно

Огромные дубовые серванты, лакированные комоды и круглые обеденные столы из массива — всё это кричит: "Привет из 90-х!"

Что делать

Использовать дерево дозированно.

Отдавать предпочтение светлым породам.

Вписывать деревянные акценты в современный контекст.

Прощай, евроремонт

Контрастные обои с кантом, пластиковые потолки, псевдомолдинги — это не стиль, это шаблон.

Вместо этого

Однотонные стены с фактурой.

Акцент на свет и воздух.

Отказ от декора ради декора.

Гипсокартон? Только если по делу

Ниши, арки, сложные потолочные уровни — раньше были модой, теперь — перегрузом.

Современный подход

Меньше конструкций — больше свободы.

Зонируйте мебелью, а не перегородками.

Используйте натуральные материалы.

Простой потолок — лучший потолок

Когда-то потолки были ареной дизайнерских фантазий: натяжные, глянцевые, с подсветкой и фотопечатью. Сегодня всё иначе.

Что модно

Идеально ровная белая поверхность.

Точечные светильники.

Акцент на высоту и свет.

Жизнь, а не картинка из журнала

Копировать интерьер из Pinterest — не значит сделать его уютным. Когда всё слишком правильно, дом теряет душу.

Что важно

Предметы с историей.

Любимые книги, постеры, сувениры.

Индивидуальность вместо идеальности.

Если вы узнали свой интерьер — не спешите расстраиваться. Мода в дизайне — не приговор, а ориентир. Порой достаточно убрать один устаревший элемент, чтобы пространство заиграло новыми красками. Делайте дом живым, личным и современным — не по каталогам, а по себе.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.