Ремонт на миллион, а атмосфера на ноль: эти ошибки старят любой интерьер

Свежие обои, модный диван, новый телевизор… А дома всё равно как-то "не то"? Скорее всего, виной всему дизайнерские клише, которые ещё 10 лет назад были пиком моды, а сегодня — явный сигнал, что интерьер застрял во времени. Вот список приёмов, которые пора забыть.
Расстановка дивана строго в углу, а кресел — зеркально по бокам — это уже прошлый век. Интерьеру не хватает воздуха, если всё прилипло к стенам.
Трёхпредметные наборы мебели "в одном стиле" создают ощущение выставочного зала. Современные интерьеры строятся на контрастах и миксе.
Квадратная плитка от пола до потолка давно устарела. Особенно белая.
Тяжёлые портьеры с подхватами и ламбрекенами — символ пафоса нулевых. Современные окна "дышат".
Кухни с фотопечатью на фартуке (вспомните клубнички и чашки кофе) — это уже антиквариат.
Огромные дубовые серванты, лакированные комоды и круглые обеденные столы из массива — всё это кричит: "Привет из 90-х!"
Контрастные обои с кантом, пластиковые потолки, псевдомолдинги — это не стиль, это шаблон.
Ниши, арки, сложные потолочные уровни — раньше были модой, теперь — перегрузом.
Когда-то потолки были ареной дизайнерских фантазий: натяжные, глянцевые, с подсветкой и фотопечатью. Сегодня всё иначе.
Копировать интерьер из Pinterest — не значит сделать его уютным. Когда всё слишком правильно, дом теряет душу.
Если вы узнали свой интерьер — не спешите расстраиваться. Мода в дизайне — не приговор, а ориентир. Порой достаточно убрать один устаревший элемент, чтобы пространство заиграло новыми красками. Делайте дом живым, личным и современным — не по каталогам, а по себе.
