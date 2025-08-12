Смартфон новый, а заряд тает? Вот три скрытых пожирателя заряда, которые мешают ему жить на полную

Купили новый смартфон — включили, зарядили, настроили. Но вместо обещанных двух суток без розетки — уже к вечеру телефон просит зарядку. Знакомо? Причина — вовсе не брак, а банальные настройки, о которых мало кто задумывается сразу после покупки.
После первого включения устройство начинает жить своей насыщенной жизнью:
Все эти процессы незаметны, но требуют мощности и энергии. Поэтому быстрая разрядка в первые сутки — это норма.
Ниже — список основных невидимых врагов заряда и способов быстро их обезвредить.
Производитель выставляет яркость на 100% — чтобы телефон выглядел красиво в витрине.
Решение: включите автояркость или вручную понизьте уровень до комфортного.
120 Гц — это круто, плавно и красиво. Но ваш глаз не всегда это замечает, а батарея — да.
Решение: установите частоту 60 Гц — этого достаточно для большинства задач (мессенджеры, почта, соцсети).
Новое устройство спрашивает разрешения на доступ к геолокации — и большинство пользователей жмут "Разрешить". В итоге десятки приложений отслеживают ваше местоположение 24/7.
Решение: зайдите в настройки — "Геолокация" — и запретите доступ тем, кто не использует её по делу.
Многие предустановленные и установленные вами приложения работают в фоновом режиме, даже если вы их не запускали.
Решение: проверьте список работающих приложений и отключите фоновую активность тем, кто этого не заслуживает.
Каждую минуту телефон может проверять почту, загружать фото в облако, обновлять ленты в соцсетях.
Решение: установите более редкие интервалы синхронизации — например, 1 раз в час.
Анимации, прозрачности и прочие "вау-эффекты" приятно смотрятся, но потребляют ресурсы процессора.
Решение: включите "Режим разработчика" (если умеете) и отключите анимации или минимизируйте их.
Некоторые приложения стартуют сами при включении устройства или подключении к Wi-Fi, даже если вы этого не просили.
Решение: в настройках автозагрузки отключите всё ненужное.
Современные смартфоны оснащены алгоритмами оптимизации расхода энергии. Но им нужно время:
Обычно спустя 2-4 дня нормальная автономность восстанавливается. Но грамотные настройки с первого дня помогут сделать этот процесс быстрее и эффективнее.
Новый смартфон — как подросток: сначала шумный, непоседливый и прожорливый. Но со временем, при правильном подходе, он становится стабильным и предсказуемым. Потратьте 15 минут на начальные настройки — и ваш гаджет будет служить дольше без подзарядки.
