Смартфон новый, а заряд тает? Вот три скрытых пожирателя заряда, которые мешают ему жить на полную

Купили новый смартфон — включили, зарядили, настроили. Но вместо обещанных двух суток без розетки — уже к вечеру телефон просит зарядку. Знакомо? Причина — вовсе не брак, а банальные настройки, о которых мало кто задумывается сразу после покупки.

Первые часы: смартфон работает на износ

После первого включения устройство начинает жить своей насыщенной жизнью:

Загружает обновления приложений и прошивки.

Синхронизирует фото, видео, контакты, переписки.

Сканирует внутреннюю память для индексации файлов.

Настраивает систему под ваши предпочтения.

Все эти процессы незаметны, но требуют мощности и энергии. Поэтому быстрая разрядка в первые сутки — это норма.

Что съедает батарею — и как с этим справиться

Ниже — список основных невидимых врагов заряда и способов быстро их обезвредить.

Яркость на максимум

Производитель выставляет яркость на 100% — чтобы телефон выглядел красиво в витрине.

Решение: включите автояркость или вручную понизьте уровень до комфортного.

Частота экрана: не всегда больше — лучше

120 Гц — это круто, плавно и красиво. Но ваш глаз не всегда это замечает, а батарея — да.

Решение: установите частоту 60 Гц — этого достаточно для большинства задач (мессенджеры, почта, соцсети).

Геолокация всем подряд

Новое устройство спрашивает разрешения на доступ к геолокации — и большинство пользователей жмут "Разрешить". В итоге десятки приложений отслеживают ваше местоположение 24/7.

Решение: зайдите в настройки — "Геолокация" — и запретите доступ тем, кто не использует её по делу.

Фоновые приложения: невидимые прожорливцы

Многие предустановленные и установленные вами приложения работают в фоновом режиме, даже если вы их не запускали.

Решение: проверьте список работающих приложений и отключите фоновую активность тем, кто этого не заслуживает.

Частая синхронизация данных

Каждую минуту телефон может проверять почту, загружать фото в облако, обновлять ленты в соцсетях.

Решение: установите более редкие интервалы синхронизации — например, 1 раз в час.

Визуальные эффекты — красота в ущерб батарее

Анимации, прозрачности и прочие "вау-эффекты" приятно смотрятся, но потребляют ресурсы процессора.

Решение: включите "Режим разработчика" (если умеете) и отключите анимации или минимизируйте их.

Автозапуск: кто разрешил

Некоторые приложения стартуют сами при включении устройства или подключении к Wi-Fi, даже если вы этого не просили.

Решение: в настройках автозагрузки отключите всё ненужное.

Батарея раскроется позже — если ей помочь

Современные смартфоны оснащены алгоритмами оптимизации расхода энергии. Но им нужно время:

Система адаптируется к вашему стилю использования.

Лишние процессы отмирают.

Кэш и индексация завершаются.

Обычно спустя 2-4 дня нормальная автономность восстанавливается. Но грамотные настройки с первого дня помогут сделать этот процесс быстрее и эффективнее.

Не паникуйте — просто настройте

Новый смартфон — как подросток: сначала шумный, непоседливый и прожорливый. Но со временем, при правильном подходе, он становится стабильным и предсказуемым. Потратьте 15 минут на начальные настройки — и ваш гаджет будет служить дольше без подзарядки.

Уточнения

